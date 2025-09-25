Poljska opet otvorila granicu s Belorusijom dok Kina radi na zaštiti trgovinskih ruta

Poljska je ponovo otvorila granicu sa Belorusijom nakon skoro dvonedeljnog zatvaranja povezanog sa zajedničkim vojnim vežbama Rusije i Belorusije Zapad-2025, dok je Peking odigrao tihu, ali ključnu ulogu u donošenju odluke o otvaranju granice.

U prvih nekoliko minuta 25. septembra, putnička vozila su nastavila da prelaze granicu preko Terespolja–Bresta, a kamioni preko Kukurika–Kazlovičija, dok je teretni železnički saobraćaj ponovo otvoren preko Kuznice Bjalostočke–Grodne, Semjanovke–Svislača i Terespolja–Bresta. Ovaj potez usledio je posle naređenja poljskog ministra unutrašnjih poslova Marćina Kervinskog ( Marcin Kierwinski) koje je objavio premijer Donald Tusk.

Granica je zatvorena od 12. septembra sa ciljem suzbijanja bezbednosnih rizika i migracionog pritiska.

Od 2021. godine, Poljska, Litvanija i Letonija optužuju Belorusiju da koristi migracije kao oružje tako što privlači ljude s Bliskog istoka, Afrike i Južne Azije turističkim vizama i onda ih navodi da idu ka granicama EU.

Varšava je ocenila da je to hibridna operacija režima Aleksandra Lukašenka u Belorusiji, uz podršku Moskve, s ciljem destabilizacije EU. Strategija je izazvala humanitarnu krizu, pošto su migrantima nedeljama bili zaglavljeni u pograničnim šumama uz desetine potvrđenih smrtnih slučajeva.

Podaci pokazuju da je broj pokušaja ilegalnog prelaska granice opao početkom septembra, porastao tokom vežbi Zapad na 687, a prošle nedelje smanjen na 663. Između 20. i 23. septembra registrovana su 282 pokušaja.

Kineska trgovinska ruta ka EU

Učešće Kine u ponovno otvaranje granice je ključno.

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski (Radoslaw) sastao se 16. septembra s kineskim kolegom Vang Jijem u Varšavi. Sikorski je rekao da se Poljska nada da će Peking ponovo pomoći u obuzdavanju "beloruskih provokacija", podsećajući kako se sastanak kineskog lidera Si Đinpinga i poljskog predsednika Andžeja Dude (Andrzej) 2024. godine poklopio s privremenim padom broja prelazaka granica.

Analitičari kažu da prioritet Kine nije političko svrstavanje već zaštita trgovinskih tokova. Granica između Poljske i Belorusije je glavna arterija inicijative "Pojas i put", kojom se prevozi roba iz Kine u EU. Prekidi ugrožavaju rokove isporuke i potkopavaju tvrdnju Pekinga da je evroazijska železnica pouzdana alternativa morskim rutama.

"Kina želi da izbegne krivicu i da održi tok robe", rekao je za RSE Temur Umarov, istraživač Karnegijevog fonda. "Njen fokus je ekonomska stabilnost i pokazivanje da 'Pojas i put' funkcioniše."

Da li je diplomatija Pekinga iza kulisa uspela biće uskoro provereno: Samo kontinuirani pad broja migranata potvrdiće da li je Minsk smanjio pritisak na granicu pod kineskim uticajem.