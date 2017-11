Podrška Kosovu za borbu protiv korupcije

Kosovo će u naredne četiri godine, uz pomoć programa američke agencije Korporacija milenijumskih izazovi (MCC), raditi na unapređenju ekonomskog rasta i smanjenju siromaštva, zahvaljujući grantu Threshold programa od 49 miliona eura.

Program je potpisan u septembru, a zvaničnom pokretanju u ponedeljak na konferenciji Milenijumske fondacije Kosova, koja implementira ovaj program, prisustvovali su američki kongresmen Eliot Engel i glavni operativni službenik MCC-a, Džonatan Neš.

Program MCC-a podržaće napore Vlade Kosova da poveća pouzdano i pristupačno snabdevanje energijom kako bi se istovremeno troškovi električne energije snizili, kao i da poboljša transparentnu i odgovornu vladavinu. Reforme koje će vlada poduzeti kroz ovaj program pružiće privatnom sektoru više poverenja da investira, što će dovesti više kapitala i uticati na ekonomski razvoj.

U zajedničkom intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) Engel i Neš istakli su da je MCC važan za mlade demokratije kao što je Kosovo.

Kongresmen Engel navodi da je borba za pristup Kosova bila duga i teška, pre svega zbog teških uslova, ali i zbog toga što Kosovo nije član Ujedinjenih nacija, odakle pojedine procene dolaze. On dodaje da će ovaj grant podržati vladu, transparentnost, borbu protiv korupcije, te da je pravi program u pravo vreme za pravu državu.

„To je veoma važno jer ovde gradimo slobodno društvo. Želimo da se osiguramo da je ono što slobodnije i što otvorenije, da nema korupcije i onoga što može da šteti društvu. A u tome će pomoći MCC“, naveo je Engel.

Kako prvi čovek ove agencije Džonatan Neš kaže, MCC radi sa zemljama koje su posvećene ekonomskim slobodama, koje investiraju u svoje ljude i koje vladaju pravedno. Ovaj program, dodaje on, predstavlja priznanje Kosovu za postignut napredak tokom prethodnih godina.

„Program će trajati četiri godine, ali naša namera je da podržimo napore Vlade u uspostavljanju mehanizama, okvira i pristupa koji će biti održivi godinama“, navodi Neš.

On dodaje da, kada je u pitanju energija, ideja je da se pruže mogućnosti privatnom sektoru, kao i kosovskim, američkim i regionalnim preduzećima, kako bi investirali na Kosovu i tako doprineli otvaranju novih radnih mesta i ojačavanju ekonomije.

„Program pouzdanog pristupa energiji ima tri komponente, a dva se koncentrišu na potražnju. Najpre, radićemo sa domaćinstvima i preduzećima kako bi ugradili tehnologiju energetske efikasnosti i kako bi se smanjila stopa potrošnje energije. To će doprineti uštedi u domaćinstvima. Zatim, radićemo sa komunalnim preduzećima radi raspoređivanja brojila, kako bi potrošači plaćali samo za utrošenu energiju, umesto nekog paušala koji ne odražava njihovu potrošnju. To će doprineti poboljšanoj efikasnosti. Treće, radićemo sa vladom kako bismo im pomogli da stupe u partnerstvo sa privatnim sektorom, kako bi došlo do generisanja dodatne snage“, navodi Neš.

Engel i Neš izrazili su uverenje da će kosovska Vlada biti posvećena sprovođenju ovog programa, kako bi on bio uspešan.

Vladavina prava i nezavisno pravosuđe, dodao je Engel, veoma su važni u borbi protiv korupcije i s toga je potrebno dosta rada u tim oblastima, što će MCC program podržati.

„Korupcija mora da se razbije i mislim da Vlada želi da uradi pravu stvar. Ne samo da je Vlada zadovoljna s ovim programom, oni žele da postanu deo Evropske unije, žele da su deo NATO-a, i s toga shvataju da korupcija treba da bude ograničena. To je glavni problem. I zato mislim da je ovaj grant jako važan, jer će pomoći u transparentnosti, a to je zaista način da se ukloni korupcija“, navodi Engel.

Neš ističe da postoji visoko poverenje u Vladu Kosova da napreduje u sprovođenju ovog programa, s ozbirom da su u pitanju razvojni prioriteti Kosova, dok su američka vlada i MCC tu da podrže reforme.

„Naročito kada je u pitanju transparenta i odgovorna vladavina, povećaćemo količinu podataka koji će biti dostupni javnosti, što će im pomoći u donošenju odluka, dok će privatnom sektoru, civilnom društvu i Vladi omogućili da zajedno rešavaju probleme. Verujemo da što je veća transparentnost, što su dostupniji podaci, to su veće mogućnosti da se suzbije korupcija. Veoma smo uvereni da je Vlada Kosova spremna i posvećena tome da se ovaj program uspešno sprovede“, naglasio je Neš.

MCC pruža dve vrste grantova – kompaktne i pragovne (compacts, threshold).

Pragovni grantovi su grantovi niže vrednosti i uglavnom se dodeljuju onim zemljama koje nisu kvalifikovane za kompaktne, mnogo veće grantove koji predviđaju petogodišnji sporazum podrške za finansiranje specifičnih programa koji utiču na smanjenje siromaštva.

Dok je Kosovo 2015. „položilo ispit“ za Threshold program, naredne, 2016., nije uspunilo uslove za indikator kojim se meri kontrola korupcije.

Tako je Kosovo izgubilo priliku da dobije kompakt grant, za šta je prvobitno bilo izabrano.

Kakve su šanse za Kosovo da u budućnosti dobije veću podršku od MCC-a?

„Ja bih želeo da verujem u to, ali to je do našeg Saveta direktora i zahteva održive performanse i posvećenost institucionalnim i političkim reformama, kao i uspešno sprovođenje 'threshold programa'“, poručio je Neš.