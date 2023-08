Tek završeni most kod Počitelja napukao, razlog 'loš materijal i greška izvođača'

"Vidio sam armature kako stoje i veliku ogromnu rupu koju su pokrili nekom platformom", priča ribar Muhamed iz Počitelja, koji se našao u trenutku napuknuća mosta Počitelj na jugu Bosne i Hercegovine.

Kaže da je lovio ribu na sredini rijeke Neretve kad su mu radnici angažirani na izgradnji mosta rekli da se udalji s lokacije.

"Nikad me prije nisu tjerali odatle. Padali su odozgo čitav dan i čitavu noć veliki komadi betona. Vidio sam da štemaju beton", ispričao je za Radio Slobodna Evropa (RSE).

On je, potvrdile su kasnije i Autoceste Federacije BiH, očito svjedočio napuknuću mosta Počitelj koji još nije otvoren za promet.

"Ako treba neka ga ponovo ruše i prave za svoje novce, odgovarat će", ovako direktor Autocesta FBiH Denis Lasić za Radio Slobodna Evropa komentira napuknuće na jednom od najkompleksnijih građevinskih objekata na koridoru Vc.

Višemilionski posao izgradnje mosta dodijeljen je u junu 2019. godine azerbejdžansko-kineskom konzorciju, s kojima je tada i potpisan ugovor o izgradnji, zajedno s ugovorom za dionicu autoceste Počitelj-Zvirovići na tom području.

Za podizvođača radova izabrana je na tenderu domaća kompanija iz Širokog Brijega, Hering.

Sve firme uključene u izgradnju mosta Počitelj, dvije kineske, azerbejdžanska i jedna bh. kompanija, stavljene su u maju 2023. na "crnu listu" Autoceste FBiH, zbog kršenja ugovora o izgradnji.

"Samo što su ga izlili, sad ga ponovo ruše, oni su kamen iz Neretve uzimali, pravili separaciju kamena, mljeli i ugrađivali u ove stubove, čisto sumnjam da je iko ispitao ovaj kamen", smatra Muhamed.

Dodaje da smatra da su izvođači radova napravili veliki ekocid u tom dijelu toka Neretve.

"Pobacali su željezo, smeće, to je ispod mosta, ogromne količine armature i željeza", kaže za RSE Muhamed.

Probijeni rokovi, most napuknuo

U ime investitora, ugovor s izvođačima radova potpisao je Adnan Terzić, koji je do juna 2021. godine bio direktor preduzeća Autoceste Federacije BiH.

Planiran završetak radova bio je mart prošle godine.

Rokovi su probijeni, a mjesec dana nakon što je most zvanično spojen, kako je to službeno i saopćeno iz Autocesta Federacije, desilo se napuknuće.

Nadležni će tek vidjeti hoće li se to napuknuće moći sanirati na sastanku kojeg je za utorak 8. august najavio direktor Autocesta FBiH.

"Bit će prisutni i projektanti, inženjeri, izvođači i vidjet ćemo šta se dogodilo i kako se to može sanirati i da li se može sanirati", rekao je Lasić.

Most Počitelj dio je Koridora Vc koji Bosnu i Hercegovinu treba povezati s Hrvatskom i Mađarskom. Najavljen je kao jedan od najzahtjevnijih projekata na dijelu tog koridora na području BiH.

Ovaj most dobio je ime po istoimenom obližnjem gradiću koji je turističko središte u Hercegovini.

Dug je skoro kilometar i visok 100 metara. Ukupna vrijednost projekta iznositi oko 100 miliona eura.

Kako je došlo do napuknuća mosta?

Profesor na Građevinskom fakultetu u Sarajevu Mehmed Bublin za RSE kaže kako je do napuknuća došlo zbog "greške izvođača radova, ali i lošeg materijala".

"Glavni razlog zbog čega je taj dio mosta napukao je loše izvođenje radova, napravljen je i ugrađen loš materijal odnosno beton, to se može sanirati, ali je napravljena greška u izvođenju", kaže Bublin.

Bublin dodaje i kako je ovaj projekat jedan od zahtjevnijih i kompleksnijih, te da su na tok, ali i sami kvalitet radova utjecala, kako je rekao, i "neopravdana kašnjenja u izgradnji".

Bivši direktor Autocesta Federacije Elmedin Voloder za RSE kaže kako je od početka projekat izgradnje mosta Počitelj pratilo mnogo problema.

Od "kašnjenja u izgradnji kineskog konzorcija do spornih poteza domaćih firmi".

Voloder kaže kako će stanje s napuknućem mosta dovesti do ugrožavanja stabilnosti cijelog mosta te da je izvođač radova bio dužan otkloniti sve nedostatke u projektu.

"Beton se ojačavao kablovima time da se unosi poprečna sila da bi nosivost donje ploče bila veća, ali to je tek početak utezanja na jednom polju, sva ostala polja su utegnuta i sad je za očekivati da će se desiti ti problemi na svim poljima, ugrožena je stabilnost mosta", kaže Voloder.

Sve firme koje su gradile most i trasu diskvalifikovane

Od maja ove godine firme koje su radile na izgradnji mosta Počitelj te trase dionice na Koridoru Vc Počitelj - Zvirovići stavljene su na crnu listu Autocesta i diskvalifikovane na period od dvije godine zbog kršenja ugovora o izgradnji, potvrdio je ovo za RSE bivši direktor Autocesta FBiH Elmedin Voloder.

Voloder kaže i da nije postojala saglasnost od investitora Autocesta Federacije BiH za uvođenje podizvođača radova, Heringa.

"Na osnovu zakona o autocestama Federacije stavio sam kineski konzorcij na crnu listu, to su kompanije Sinohydro Corporation Limited and Powerchina Roadbridge Group Co., Ltd, kao i azerbejdžansku firmu i domaću firmu iz Širokog Brijega kao podizvođača radova, zbog kršenja ugovora, te im je zabranjeno učešće na svim tenderima i bilo kakvim poslovima u kojima su Autoceste Federacije investitori", kaže Voloder.

Šta je prethodilo tome?

Kineski konzorcij Sinohydro Corporation Limited and Powerchina Roadbridge Group Co., Ltd zajedno s azerbejdžanskom kompanijom koji su i bili angažovani za izgradnju konstrukcije mosta kao izvođači radova, prekršili su ugovor potpisan u junu 2019. godine jer je te radove na tom mostu umjesto ovih kompanija izvodila domaća kompanija iz Širokog Brijega Hering koja je na ovom projektu bila angažovana kao podizvođač radova i to se nije ni u kom slučaju smjelo desiti navedeno je u obrazloženju odluke o diskvalifikaciji kompanija.

U obrazloženju, koje je u posjedu RSE, navedeno je i kako podizvođač radova može izvoditi radove samo do maksimalne vrijednosti 15 posto Ugovora. Bivši direktor Autocesta Federacije Elmedin Voloder za RSE kaže kako se može zaključiti da je ta vrijednosti radova mnogo veća od 15 posto kako je i navedeno u ponudi.

"Bojim se da u ovom slučaju neko nije išao na ruku izvođaču radova da mijenja neke stvari u projektu ili da eventualno projekat koji je rađen nije urađen kako treba, tada je revidiran u Sloveniji, nije bezazlena situacija nimalo", ističe Voloder te naglašava kako je u Ugovoru navedeno da je izvođaču radova zabranjeno podugovarati radove na rasponskoj konstrukciji mosta.

Osim što su diskvalifikovani, kinesko-azerbejdžanskom konzorciju obračunavani su i penali od više od 3 i po miliona eura, kaže Voloder.

"Penali su obračunati zato što je ugovor bio potpisan na dvije godine, a već su sad prošle skoro četiri godine otkako je potpisan ugovor i to kašnjenje je podrazumijevalo obračunavanje penala, obračunati su penali od 3 i po miliona eura, čak su traženi načini da se oproste penali izvođačima", zaključuje Voloder.

Iz kompanije Hering nisu odgovarali na pozive RSE.

U Bosni i Hercegovini je u posljednjih dvadesetak godina izgrađeno nešto više od 230 kilometara autoceste. Od toga je oko 120 kilometara izgrađeno na Koridoru Vc. Autoput u BiH se uglavnom gradi novcem Evropske unije, pozajmicama i bespovratnim sredstvima.

Uz firme iz Evropske unije i BiH, koje su proteklih godina bile angažirane u izgradnji cesta, radovi se sve češće dodjeljuju i kompanijama iz Kine, Turske i Azerbejdžana.

U entitetu Federacija BiH do danas je izgrađeno 114 kilometara autoceste, a u toku su radovi na gradilištima za oko dodatnih 32 kilometra. Na području Republike Srpske, drugog bh. entiteta, postoji 106 kilometara autoputa.

*Suradnja na tekstu: Mirsad Behram