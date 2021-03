Plenković: Milanović se treba ispričati Pupovcu

Radi se o političkom divljaštvu, tako je premijer i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Andrej Plenković nazvao niz oštrih verbalnih napada predsjednika Zorana Milanovića.

Među ostalim i onaj na saborskog zastupnika srpske manjine i predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorada Pupovca, kada ga je uz ostalo nazvao i – prljavim.

Pupovčeva je jedina krivica što nije podržao Milanovićev prijedlog da profesorica Zlata Đurđević bude nova predsjednica Vrhovnog suda, a lider hrvatskih Srba, Ustavni sud i saborska većina oklonili su taj prijedlog jer se profesorica, koju Pupovac inače visoko cijeni, nije javila na raspisani natječaj, odnosno nije poštivala zakonom propisanu proceduru.

Milanović nije poštedio ni saborskog zastupnika romske manjine Veljka Kajtazija, aktivisticu za ženska prava Sanju Sarnavku, političke analitičare Žarka Puhovskog i Dejana Jovića i druge.

“Radi se o neprihvatljivom političkom divljaštvu, inaćenju i vrijeđanju, a posebno bi za hrvatsku javnost i hrvatsku političku scenu bilo loše da to dio javnosti odobrava”, poručio je Plenković.

“Ja se nadam da ih je malo, da je to talog društvenih mreža, jer je to podloga za govor mržnje, pa onda i za fizičke napade na one koje se tako vrijeđa. Tu mislim prije svega na gospodina Pupovca koji je napadnut na jedan besprizoran način od strane predsjednika Republike, i smatram da bi mu se on trebao ispričati, kao i cijeloj javnosti za ovo što je izgovorio”, kazao je premijer.

'Milanović polarizira javnost'

Profesorica ustavnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci Sanja Barić za Radio Slobodna Europa (RSE) kaže kako Milanović svojim istupima polarizira javnost i u nju uvodi mržnju i nevjerovanje u demokratske institucije, što je opasno za državu i njene građane.

“Predsjednik ima važnu ulogu u stabilizaciji državne vlasti. Njemu na raspolaganju stoje male, ali značajne ovlasti i postoje različiti mehanizmi koji su i u okviru Ustava i u okviru prava. Njemu na primjer stoje na raspolaganju saznanja tajnih službi, moć autoriteta, razgovora i pregovora koji ne moraju biti pred očima javnosti, mogućnost nadzora izvršne vlasti, ali – naravno – i analizom njihovih akata i javnim govorom”, podsjetila je profesorica Barić.

“Način, međutim, na koji trenutačni obnašatelj dužnosti predsjednika Republike koristi te ovlasti, ili – još bolje – ne koristi, a odlučuje se isključivo za javni govor koji apsolutno prelazi sve granice pristojnosti, ugode i normalnosti, ali još dodatno – prelazi granice onoga što jedna vlast smije govoriti o drugoj vlasti, ma što mislila o onima koji konkretno sjede u određenim državnim tijelima. Jedino što se time postiže je snažno polariziranje javnosti, konflikti, sukobi, doista ulični rječnik i osjećaj koji se stvara građanima – jedino što možemo je ružno govoriti, mrziti, pljuvati, a ništa ne možemo kroz susta“, tako profesorica Barić tumači Milanovićeve istupe.

Barić kaže kako Milanović svojim istupima potpuno potire sve institucije, kada one naprave nešto što se njemu ne sviđa.

„A to je doista ne samo loše i ljudski neprihvatljivo, nego doslovce opasno za državu, za druge obnašatelje državne vlasti i opasno za sve nas građane. Tako rušeći povjerenje u baš sve institucije i stavljajući na pijedestal jedino vlastita razmišljanja, i to u iznimno ružnom, agresivnom i pljuvajućem obliku, to jača ono najgore i najlošije u nama, sve suprotno od temelja političke zajednice, društva, zajedništva, i mogućnosti mirnog ali učinkovitog rješavanja problema. Jer predsjedniku stoje na raspolaganju mehanizmi koji su legalni, ustavni, pristojni i učinkoviti. Ovo nije ništa od toga“, zaključuje ustavna stručnjakinja.

Iako su sa desnog centra već krenuli individualni prijedlozi da se pokrene opoziv predsjednika Milanovića, profesorica Barić za to za sada ne vidi razloga.

„Gledajući isključivo ustavno-pravno, sve što je do sada napravio još uvijek nisu razlozi za opoziv predsjednika države. Vidjet ćemo hoće li njegove radnje otići u tom pravcu. Ja mislim da ipak neće jer mislim da on kao pravnik ipak poznaje propise i ipak zna formalne granice“, vjeruje Sanja Barić.

Infografika: 'Sporne' izjave predsjednika Hrvatske o BiH

Što Plenković misli o opozivu predsjednika?

Plenković je na novinarsko pitanje o mogućem pokretanju opoziva predsjednika Milanovića, kazao kako to nije izvedivo, jer se protiv takve inicijative već izjasnio kleropopulistički oporbeni Most.

„Ako se ovako nastavi, može se i o opozivu razgovarati, ali, kao što vidimo - to neće proći. Nismo zaboravili tko mu je pomogao da bude izabran... Mostovci glume nekakvu klerikalnu desnicu, a u biti su za predsjednika koji dolazi s lijevog spektra. To njihovi birači u ovo vrijeme prije lokalnih izbora moraju znati”, poručio je Plenković.

Milanović je u jednoj od svojih pet facebook objava 28. ožujka oštro napao i HTV optužujući ih da su neprofesionalni, da su “neizlječivi prilježnici i prilježnice vlasti” i da su “Jutelovci”.

Hrvatsko novinarsko društvo još se nije očitovalo povodom tog napada.