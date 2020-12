Milanovićeve poruke u BiH ocjenjene kao uvredljive

“Izjave koje predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović daje u posljednje vrijeme puno više govore o njemu samome nego o Bosni i Hercegovini. Milanovićeve izjave zaudaraju na šovinizam i ksenofobiju, a tu ni sapun ni parfem ne pomažu”, napisao je član predsjeništva Bosne i Hercegovine (BiH) Šefik Džaferović na svom Facebook profilu.

Džaferovićeva reakcija uslijedila je nakon što je u petak 11. decembra predsjednik Hrvatske Zoran Milanović uoči 25. godišnjice Deytonskog sporazuma u razgovoru za Hrvatsku radiotelevizuju (HRT) , između ostalog rekao da se ‘bosanskohercegovački okvir može promijeniti bez volje konstitutivnih naroda’.



“Neka se ne zanose da će bilo kakve strateške odluke o ičemu biti donosene bez suglasja triju konstitutivnih naroda, i to nije nikakav srednji vijek, i bez toga nema građanske države. Dakle, još jednom govorim - građanska država je daleki, daleki san, i to je lijepa stvar, ali prvo sapun, onda parfem", rekao je Milanović.



On je tokom intervju za HRT rekao da je ‘Dayton takav kakav je i ne vidim uopće načina da ga se promijeni bez nasilja’. Pri tome , objasnio je Milanović da ne misli na rat, te da misli ‘naprosto na mentalno i svako drugo nasilje koje u BiH, to svatko zna, nikada nije prolazilo. I uvijek je izazivalo još veće nasilje’.



“ To su Srbi, koji imaju Republiku Srpsku, koja je donesena, to ne možete poništiti. Mogu ja o tome misliti što god hoću, prošlo je 25 godina. Imate Srbe, čiji predstavnici govore svašta, ali imaju nekakva prava. Imate Hrvate - da, Hrvati postoje, kao i Bošnjaci, postoje, ne možemo se praviti da ne postoje - koji su nezadovoljni u toj državi. Je li to neka tajna? Jesam li ja nacionalist ili šovinist ako to kažem? To je sad problem onih koji se sa mnom ne slažu, što će to meni jako teško reći, mada će mi to reći, već i govore“, rekao je Milanović za HRT.

Na Milanovićeve riječi reagovala je i Stranka demokratske akcije (SDA).

U saopštenju za javnost SDA navedeno je kako je Milanovićeva izjava da Bosna i Hercegovina "prvo treba sapun prije nego što postane građanska država" predstavlja ‘izraz kultur-rasizma’ i ‘uvreda usmjerena prema svim ljudima u Bosni i Hercegovini’.



“Poruka da građani Bosne i Hercegovine nemaju pravo na ono na što svi drugi u Evropi imaju, a to je građansko uređenje države – ukazuje da predsjednik Hrvatske smatra ljude u BiH nižom vrstom. Takvu poruku sebi ne bi smio dozvoliti nijedan ozbiljan državnik. A ovakve rasističke poruke Milanovic uporno ponavlja”, saopšteno je.

U SDA smatraju da predsjednik susjedne države, kako se dodaje, ne može određivati građanima Bosne i Hercegovine koja prava će imati, a koja neće, te kako su naveli ‘nikakve uvrede mu neće pomoći da ostvari svoje političke ciljeve u BiH koji’, za koje u SDA smatraju da nisu dobronamjerne.



“ U ime Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine pozivam Zorana Milanovića, predsjednika Republike Hrvatske, da konačno prihvati međunarodni subjektivitet i suverenitet Bosne i Hercegovine”, napisao je Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH) na svom Facebook profilu.



Nikšić je napisao da je trenutni unutrašnji ustroj BiH posljedica ‘neposrednog destruktivnog djelovanja politika Republike Hrvatske i Republike Srbije’. On smatra da je krajnje vrijeme da Milanović i Republika Hrvatska prihvate činjenično stanje utvrđeno međunarodnim presudama o učešću Hrvatske u, kako je napisao, ‘rušenju i dijeljenju naše države na etničke teritorije’ pod upravom susjednih država.



“Pozivam ga da preuzme odgovornost, oduzme ordenje osuđenim i osunjičenim ratnim zločincima, a da poštovanje ukaže žrtvama i nagradi one koji su štitili ljudske živote i dostojanstvo svoga naroda, a ne kaljali njegov obraz”, napisao je Nikšić.

Zoran Milanovićje 4. avgusta uručio Zlatanu Miji Jeliću odlikovanje za Specijalnu policiju tzv. Herceg-Bosne. Zlatan Mijo Jelić je penzionisani general, optužen u Bosni i Hercegovini za ratne zločine nad bošnjačkim civilima u Mostaru 1993. i 1994. godine.

On je odlikovanje preuzeo kao zadnji zapovjednik Specijalne policije MUP-a samoproglašene Hrvatske republike Herceg-Bosna (HRHB). Hrvatski predsjednik Zoran Milanović 4. avgusta odlikovanja Red Nikole Šubića Zrinjskog dodijelio je i 1., 2., 3. i 4. gardijskoj brigadi Hrvatskog vijeća obrane.