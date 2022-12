U Pirotu vanredno posle curenja amonijaka, škole i vrtići ne rade

U Pirotu na jugoistoku Srbije je 26. decembra na snazi vanredna situacija - dan nakon nesreće na pruzi, kada je iz prevrnutog vagona iscureo otrovni gas amonijak.

Zbog simptoma trovanja hospitalizovano je više od 50 osoba.

Jedna osoba je preminula po prijemu u pirotsku bolnicu, ali nije potvrđeno da je uzrok smrti trovanje, preneo je javni servis Radio-televizija Srbije (RTS).

Pirotska policija je potvrdila za RTS i da je u blizini mesta prevrtanja cisterne sa amonijakom pronađeno telo muškarca u jutarnjim časovima 26. decembra.

Forenzičke ekipe policije su na licu mesta, a obdukcija će utvrditi uzrok smrti, dodaje se.

U Pirotu, gradu sa više od 50 hiljada stanovnika, škole, vrtići i javne ustanove ne rade.

Da li je vazduh zagađen?

Ministar građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić je za RTS izjavio da razloga za paniku nema, ali da "mesta za oprez ima", zato što još nisu sanirane sve posledice nesreće.

Građanima je preporučeno da iz kuća ne izlaze bez preke potrebe, a da ako izlaze koriste maske.

Republički Štab za vanredne situacije je saopštio da su merenja, sprovedena 26. decembra na više lokacija u Pirotu i Beloj Palanci, pokazala da nema amonijaka u vazduhu.

Dodaje se da izvorište vode Medijana u blizini Niša nije kontaminirano amonijakom.

Šta se dogodilo u Pirotu?

U nedelju (25. decembra) oko 17.30 časova iz šina su iskočili vagoni na kompoziciji teretnog voza koji je prevozio amonijak. Izvrnula su se četiri vagona, gas iz jednog je iscureo u atmosferu.

Do nesreće je došlo van naseljenog mesta - na deonici pruge od Pirota do sela Staničenja, kod mesta Sopotski han.

To je deo međunarodne železničke trase koja saobraća od Niša do Dimitrovgrada, ka granici sa Bugarskom.

Prema saopštenju republičkog Štaba za vanredne situacije, na terenu je intervenisalo 57 vatrogasaca sa 22 specijalna vozila i bespilotna letelica, kao i 25 policajaca iz Pirota.

"Pripadnici saobraćajne policije odmah su zatvorili deo auto-puta, a pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica evakuisali su ljude u kontaminiranom području", navodi se.

Saopšteno je da oštećena cisterna iz koje curi amonijak nije došla u dodir sa vodom, odnosno sa rekom Nišavom.

Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je izjavio da je situacija pod kontrolom, ali da će stručnjaci dati preporuke kako postupati u narednom periodu.

"To pre svega zavisi od toga da li cisterna može da se sanira, kolika je količina amonijaka istekla u vazduh i šta dalje", rekao je Vasić.

Rekao je i da "amonijak i dalje curi", ali da je curenje usporeno jer je manja kompresija u cisterni.

"Vremenske prilike nam ne idu u prilog ako bude otopljenja, ali od ljudi koji su na licu mesta očekujemo instrukcije", dodao je gradonačelnik Pirota.

Kakvo je stanje pacijenata?

Boban Stevanović iz Sektora za vanredne situacije je izjavio da je tokom noći (25. decembra) evakuisano 56 građana.

Evakuacija je obavljena i na deonicama auto-puta i magistralnog puta u blizini mesta nesreće. Tu je zbog gustog dima u večernjim satima došlo i do lančanog sudara, u kojem je nekoliko osoba povređeno.

Svi evakuisani su medicinski zbrinuti, a 15 pacijenata je zadržano u Kliničkom centru u Nišu, dok je devetoro u Opštoj bolnicu u Pirotu. Pacijenti koji su u bolnicama su van životne opasnosti.

U pirotskoj bolnici bilo je zbrinuto i 14 stranih državljana, koji su pušteni kući nakon dijagnostike.

Na terenu su bila povređena i dva vatrogasca, a Boban Stevanović iz Sektora za vanredne situacije je izjavio da je njihovo stanje dobro.

Šta je uzrok nesreće?

Ministarstvo građevinarstva je formiralo dve komisije kako bi utvrdile sve činjenice u vezi sa nesrećom i izveštaji će biti objavljeni, saopštio je ministar Vesić.

Upitan šta je uzrok iskliznuća cisterne iz šina, Vesić je odgovorio da je to loša infrastruktura, te da mu ne treba komisija da bi to utvrdio.

On je rekao da nije prvi put da je na istom mestu došlo do iskliznuća voza.

Dodao je da je 2018. godine potpisan ugovor o rekonstrukciji pruge od Niša do Dimitrovgrada, ali da je tek u martu 2022. godine raspisan tender za rekonstrukciju.

Vesić je rekao da ne zna zašto se čekalo tri godine.

On je naveo da su izabrani izvođači radova za rekonstrukciju pruge Niš-Dimitrovgrad, koja košta oko 270 miliona evra, a da se očekuje da će rekonstrukcija početi najkasnije do juna 2023. godine.

Odakle je putovao voz?

Javno preduzeće za železnički transport "Srbija Kargo" je saopštilo da je iz šina iskliznula teretna kompozicija koja svakodnevno saobraća na ovoj deonici, prevozeći sirovine iz Bugarske za Prahovo i Šabac u Srbiji.

"Teretna kompozicija je u svom sastavu imala dvadeset vagona cisterni, koje su u vlasništvu kompanije Eliksir", dodaje se u saopštenju.

Teretni voz sa cisternama amonijaka utovaren je u Bugarskoj, izjavio je zamenik ministra saobraćaja Bugarske Krasimir Papukčijski je za javni servis te države.

Prema rečima Papukčijskog, ne postoji način da bugarska strana preuzme odgovornost, jer se incident dogodio na teritoriji Srbije.

On je dodao da će vlasnik cisterni učestvovati u istrazi uzroka nesreće.

Vagoni su, kako je rekao, francuski i nemački, a prevozio ih je bugarski privatni operater.

Koje su mere na snazi?

Deo auto-puta na međunarodnom Koridoru 10 i magistralnog puta kod Pirota i Bele Palanke su 26. decembra u prepodnevnim satima i dalje bili zatvoreni za saobraćaj.

Alternativni pravac je stari put za Belu Palanku.

Železnički saobraćaj od Niša ka Dimitrovgradu i granici sa Bugarskom je takođe u prekidu.

Pirotski štab za vanredne situacije savetuje građane da izbegavaju upotrebu vode za piće sa izvora i javnih česmi.

Štab za vanredne situacije Opštine Bela Palanka naredio da se ne koristi voda iz vodovoda za piće i pripremanje hrane.

Ko meri zagađenje vazduha?

Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije saopštilo je 26. decembra da prati situaciju na terenu između Pirota i Bele Palanke, posle izlivanja amonijaka iz prevrnutog vagona.

Merenja zagađujućih materija sprovode Institut za metalurgiju iz Bora i Agencija za zaštitu životne sredine, a Inspekcija zaštite životne sredine je u pripravnosti.

Javnost će biti obaveštena o nalazima istrage i narednim koracima u cilju smanjenja posledica po životnu sredinu, saopštilo je ministarstvo.

Koliko je amonijak štetan?

Direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju Stevan Blagojević objašnjava za Radio Slobodna Evropa da amonijak u kontaktu sa vodom stvara amonijum-hidroksid koji izaziva opasne opekotine i da su najugroženije oči i disajni organi.



On dodaje da će biti potrebno minimum nekoliko dana da se koncentracija amonijaka svede na dozvoljene mere, i da će to najviše zavisiti od temperatura.



"Ko je bio blizu, zaista može da strada zato što pravi opekotine na koži, u nosu, u ustima. To nije organski otrov, nije toksin, ali možete da imate ozbiljne korozivne povrede", rekao je Blagojević.



On je dodao da svi koji su osetili simptome poput iritacije kože, očiju ili disajnih organa treba da se jave lekaru.



Blagojević je rekao da se amonijak, uz jak miris, lako širi i da će zbog niskih temperatura "raščišćavanje" vazduha trajati nekoliko dana.



"Da su temperature visoke, to bi bio udar u prvih par sati i sve bi otišlo u nebo. A ovako kada je zima, isparavanje je duže. Zemljište na koje padne će praktično, kako se kaže, izgoreti, odnosno neće izgoreti nego alkalija povuče vodu i onda se na tom zemljištu osuši sve što postoji", naveo je on.



Blagojević je rekao i da neće biti dugoročnih posledica akcidenta u Pirotu.



"Neoragske supstance ne ostavljaju dugoročne posledice, organske su kancerogene. Jedino što isto kao i ljudi reaguje i biljni i životinjski svet. Trava više tu ne raste. Dok se to dobro ne ispere, tamo neće biti ničega", rekao je on.



Amonijak je važna industrijska komponenta – koristi se u proizvodnji đubriva, sintetičkih vlakana, boja, eksploziva i lekova.