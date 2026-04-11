Picula: Obustava finansiranja iz fondova EU jedina poruka od koje Vučić strepi

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula saopštio je danas da je obustava evropskog finansiranja Srbiji "jedina poruka" od koje predsednik države Aleksandar Vučić "strepi".

"Jačanje represije nad građanima, gušenje medijskih sloboda, urušavanje pravosuđa i integriteta izbora su razlozi da EU promijeni ne samo narativ prema službenom Beogradu nego prije svega politiku podilaženja Vučićevom režimu", napisao je još Picula na Iksu (X) 11. aprila.

Evropska komisija (EK) razmatra ukidanje sredstava namenjenih Srbiji iz evropskog Plana rasta.

Međutim, kako su objasnili iz pres-službe Evropske komisije, isplate finansijskih sredstava uslovljene su specifičnim reformskim koracima koji su povezani sa borbom protiv korupcije i vladavinom prava.

Prema rečima jednog zvaničnika ove institucije, Srbija najverovatnije neće dobiti nikakva finansijska sredstva iz Evropske unije dokle god su na snazi takozvani Mrdićevi zakoni.

Evropski portal Politiko objavio je informaciju da Evropska komisija razmatra da ukine sredstva namenjena Srbiji zbog demokratskog nazadovanja i bliskih veza zemlje sa Rusijom.

Brnabić: 'Picula će se boriti da ukine sve EU fondove Srbiji'

Na objavu izvestioca Evropskog parlamenta, reagovala je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Ona je na Iksu napisala da Picula građanima Srbije "poručuje da će se boriti" da im ukine "sve EU fondove".

"Njegova poruka (je) da Srbiji želi manje novca za škole, bolnice, životnu sredinu, puteve i pruge", smatra Brnabić.

Srbija ima pravo na ukupno 1,588 milijardi evra za period između 2024. i 2027. godine.

To uključuje i grantove i kredite namenjene podršci reformama, a sredstva se isplaćuju dva puta godišnje na osnovu ostvarenog napretka.

Srbija je iz prve tranše isplate iz evropskog Plana rasta u januaru dobila nešto više od polovine namenjenih sredstava, jer je konstatovano da je od sedam planiranih reformi ispunila samo tri.

Umesto predviđenih 112 miliona, zemlja je dobila 61,1 milion evra.