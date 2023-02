Novi češki predsednik poziva na neograničenu vojnu pomoć Ukrajini

Novoizabrani češki predsednik Petr Pavel, bivši general NATO-a, rekao je u četvrtak da ne bi trebalo da postoje ograničenja za vojnu pomoć ratom razorenoj Ukrajini, pozivajući saveznike da pokažu više hrabrosti.



Pavel, koji je predvodio vojni komitet NATO-a od 2015. do 2018. godine, pobedio je na predsedničkim izborima u Češkoj tokom vikenda i položiće zakletvu sledećeg meseca.



U intervjuu za agenciju Frans pres (AFP), rekao je da bi Zapad trebalo da obezbedi Ukrajini sve vrste oružja osim nuklearnog, dok se bori protiv ruske invazije.



„Kada je u pitanju konvencionalno oružje, zaista ne vidim razlog za bilo kakva ograničenja“, rekao je Pavel.



„Ukrajina ne može da se bori protiv ovakvog teškog protivnika bez oklopnih vozila, bespilotnih letelica, artiljerije i raketa većeg dometa, ali možda i supersoničnih letelica“, dodao je on.

Zapadni saveznici pružaju Ukrajini značajnu vojnu pomoć od početka invazije u februaru 2022. u punom obimu.



Međutim, Pavel je rekao da je potrebno više hrabrosti jer "neke zemlje imaju pomalo rezervisan stav" u vezi sa isporukom modernog oružja.



„Ako zauzmemo jedan stav, to nam daje najbolje šanse za uspeh. Trebalo bi da delujemo jedinstveno po ovim pitanjima“, rekao je on za AFP



„Treba da obezbedimo Ukrajini sva sredstva da joj pomognemo da potisne rusku vojsku“, rekao je on.



Dan nakon izbora, Pavel je razgovarao telefonom sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim kako bi ga uverio u podršku Češke.

Planirana poseta na proleće

On je takođe rekao da planira da poseti Ukrajinu sa svojom slovačkom koleginicom Zuzanom Čaputovom na proleće.



"Važno je pokazati stalnu podršku Ukrajini, istaći sve dobre stvari i volju da nastavimo našu inicijativu. Mislim da je to ono što Ukrajina treba da čuje", rekao je Pavel.



Češka Republika, članica EU i NATO-a od 10,5 miliona ljudi, do sada je pružila Ukrajini vojnu pomoć u vrednosti od 217 miliona dolara, saopštilo je Ministarstvo odbrane AFP-u.

Podrška članstvu u NATO i EU

Pavel je takođe podržao nastojanja Ukrajine da se pridruži EU i NATO-u kada se rat završi.



„Ako NATO i EU doživljavamo kao zonu stabilnosti, saradnje, dobrih odnosa, onda bi trebalo da dozvolimo da se pridruži još jednoj velikoj evropskoj zemlji“, rekao je on.



„Ne samo da zaslužuje da se pridruži, već ćemo i mi od toga imati koristi, kao i Rusija kada bude u stanju da ponovo uspostavi normalne odnose sa Zapadom.



On je rekao da je članstvo Ukrajine u NATO-u samo "stvar političke volje".



„U smislu dogovora o vrednostima, dugoročnim strateškim interesima, tehnološkoj interoperabilnosti između NATO-a i ukrajinske vojske, Ukrajina je već ispunila uslove."



On je takođe primetio da Ukrajina ima potrebno vojno znanje.



Uzimajući u obzir dugotrajni sukob i poslednju fazu rata, Ukrajina i njena vojska biće najiskusnija, najbolje pripremljena vojska u Evropi, rekao je Pavel.



Dodao je da se rat mora okončati povlačenjem Rusije iz Ukrajine, mirovnim pregovorima, rekonstrukcijom Ukrajine i istragom ratnih zločina.



„Moraćemo da vodimo Rusiju tamo, ne samo tako što ćemo nastaviti našu podršku Ukrajini, već i tako što ćemo biti veoma strogi u primeni sankcija protiv Rusije“, rekao je Pavel.



„To je jedini način da Rusija shvati da je delovala suprotno normama i da u civilizovanom svetu 21. veka čak ni velika zemlja poput nje ne može da ignoriše standarde globalne zajednice", poručio je.

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine. U poslednjih mesec dana zapadni saveznici su doneli niz odluka kojima odobravaju značajnu vojnu pomoć toj zemlji.