Papa: Migranti stradaju, a naša srca su kamena

Tekst: Filip Lukić

Migrante je nepravda naterala da prelaze pustinje i mora i gube svoje živote, poručio je papa Franja u svom tradicionalnom božićnom govoru „Gradu i svetu“.

Pozvao je svet da dopusti da božićno svetlo otkloni mrak u ljudskim srcima i obećao da će crkva početi da se menja.

Papa Franja se nada ida će Bog uspeti da omekša naša kamena i egoistična srca i tako zaustavi nepravdu koja se događa migrantima.

„Nepravda ih je udaljila od mesta na kom su mogli imati dostojanstven život. Nepravda ih je naterala da trpe neizrecive oblike nasilja, zlostavljanja i porobljavanja u nehumanim uslovima izbegličkih kampova“, kazao je papa i pozvao na zatvaranje tih kampova u Libiji.

Papa Franja je u svom tradicionalnom govoru sa Trga Svetog Petra u Vatikanu vernicima poručio i da veruje da će svetlost Isusovog srca i Božića pobediti tamu.

"Postoji mrak u ličnom, porodičnom i socijalnom životu, ali svetlost Hrista je jača. Postoji i tama u ekonomiji, geopolitici i odnosu prema prirodi. Ipak, i dalje je svetlost Isusa snažnija“, smatra papa Franja.

Uprkos velikim problemima sa kojima se svet suočava, da bi se ispravila nepravda potrebno je jako malo.



„Ljudi mogu da naprave promenu u svojoj lokalnoj zajednici i tako započnu lečenje patnje sa kojom se naša ljudska porodica suočava“, poručio je papa sa balkona crkve.

Njemu su se na balkonu, tokom govora, pridružila i dva kardinala – Renato Martino, predsednik emeritus vatikanske Kancelarije za migracije, i Konrad Krajevski, zadužen za dostavljanje pomoći beskućnicima i siromašnima.

„Neka preko naših slabih ruku On obuče one kojima je odeća potrebna, da hleb gladnima i izleči bolesne“, poručio je papa i naglasio da svako, kroz ruku prijateljstva, svako može biti uz stare, usamljene, migrante i sve koji su marginalizovani.

Seksualni skandali i menjanje crkve

Za razliku od današnjeg govora, u kojem je pozvao na zaustavljanje sukoba svuda u svetu i zaštitu napuštenih i odbačenih, papa je u svojoj liturgiji na Badnje veče, bio konkretniji i poručio vernicima da ne čekaju da promena sama dođe, već da načine prvi korak.

Papa je priznao i da se crkva menja, te da vernici ne treba da čekaju crkvu koja je savršena da bi je voleli i da ne dozvole da ih greške koje Crkva čini udalje od Boga:

„Bog voli sve, čak i one najgore među nama. Bog te ne voli zato što misliš i činiš dobro i ispravno. Njegova ljubav je čista i jednostavna. On te voli bezuslovno i to ne zavisi od tebe. Možda su tvoje ideje pogrešne. Možda si učinio užasne stvari, ali Bog nastavlja da te voli.“

Mnogi ovu papinu poruku tumače iz perspektive nedavnih seksualnih skandala koji potresaju crkvu. Poslednji u nizu je slučaj najvišeg australijskog katoličkog zvaničnika, a nekadašnjeg ministra finansija Vatikana Džordža Pela koji je osuđen zbog zlostavljanja dva dečaka u Melburnu 1996. godine.

„Koliko često mislimo da je Bog dobar prema nama samo ako smo mi dobri, ili da nas kažnjava ako smo loši. On nije takav. Uz sve naše grehe, on nastavlja da nas voli. Njegova ljubav se ne menja. On ima vere i strpljiv je“, poručio je.

Međutim, izgleda da papa gubi strpljenje kada su optužbe za seksualno uznemiravanje u pitanju. Papa je prošle nedelje najavio temeljne promene u načinu na koji će se crkva boriti protiv seksualnog nasilja.

On je ukinuo tzv. „pontifikacionu tajnu“ koja je omogućavala da, zbog oznake tajnosti, neki od dokaza za seksualno uznemiravanje budu prikriveni i nedostupni javnosti. Ovo se smatra značajnim korakom za procesuiranje optužbi sa kojima se suočava Vatikan.