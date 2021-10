'Pandorini papiri' osvijetlili trag Đukanovićevog poslovanja

Objavljivanje dokumentacije o sklapanju tajnih ugovora predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i njegovog sina, a koja se tiču upravljanja njihovom imovinom preko mreže offshore kompanija, predstavlja dobar početak za dalju finansijsku istragu da li postoji skrivena imovina jednog od najmoćnijih političara u Crnoj Gori, smatraju u Mreži za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

"Dobro je što prvi put imamo smjer gdje treba da gledamo kada je u pitanju moguća imovina Đukanovića koja nije prijavljena zvaničnim organima, kada su u pitanju žiro računi, nekretnine. Konačno imamo neku adresu na offshore destinacijama, gdje postoji trag da je Đukanović imao kompanije ili ih i dalje ima" rekao je direktor MANS-a Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Specijalno državno tužilaštvo odmah po saznanju za predmetni događaj formiralo predmet i preduzeće sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa istim, pa će o rezulatima preduzetih radnji blagovremeno obavijestiti javnost, saopšteno je Radiju Slobodna Evropa iz tužilaštva na upit da li će otvoriti istragu o objavljenim nalazima Pandorinih papra koji se tiču predsjednika Mila Đukanovića.

Đukanović u 'Pandori'

Kroz globalni projekat istraživanja offshore poslova pod nazivom "Pandorini papiri" (Pandora Papers), nevladina organizacija MANS je objavila da su Milo Đukanović i njegov sin Blažo 2012. godine sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom skrivajući se iza komplikovane mreže povezanih kompanija iz Velike Britanije, Švajcarske, Britanskih djevičanskih ostrva, Paname i Gibraltara.

"Iz ugovora se vidi da je stariji Đukanović formirao Victoria Trust, a njegov sin Capecastel Trust", naveli su iz MANS-a. Obimna dokumentacija koju su objavili pokazuje da su te kompanije, trustovi, ovlašćeni da za račun Đukanovića mogu kupovati i prodavati nekretnine i firme, otvarati nove kompanije i žiro račune, davati i uzimati kredite i obavljati razne druge poslove, naveo je MANS.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je u prvoj reakciji potvrdio da je osnovao Victoria Trust, ali da nije imao nikakvih poslovnih transakcija niti otvorenih bankarskih računa i da je vrlo brzo vlasništvo nad Victoria Trust prenio na sina jer se 2012. godine vratio na funkciju premijera.

"U 2012, u vrijeme kada nisam bio na javnoj funkciji u državi i nisam obavljao ni jednu državnu dužnost, radio sam na organizaciji poslovne infrastrukture gledajući da započnem poslovne aktivnosti sa mojim sinom. U to vrijeme ja sam uspostavio Victoria Trust za koji me pitate", rekao je Đukanović MANS-u prije nego su "Pandorini papiri" objavljeni.

Šta će Đukanoviću offshore firma?

Na pitanje da li u podacima "Pandorinih papira" ima elemenata kršenja zakona, s obzirom da u vrijeme formiranja Victoria Trusta Đukanović nije bio na državnoj funkciji Dejan Milovac iz MANS-a kaže da činjenica da je ugovor potpisao dok nije bio na javnoj funkciji, ne znači da Đukanović nema zakonsku ili moralnu odgovornost:

"Đukanović je i prije par godina javno saopštio neistinu da ne posjeduje kompaniju na Kipru. A kada je bio suočen sa papirom u kome stoji da on posjeduje kompaniju na Kipru, on je rekao da je to kompanija koja nije živjela ni jedan dan i da je ugašena. Vidimo da koristi sličnu argumentaciju i u najnovijem slučaju. Sve to ostavlja dovoljno prostora da sa rezervom uzimamo informacije koje on pruža", navodi Milovac.

Razlog zašto bi najuticajnija politička ličnost u Crnoj Gori imala potrebu da sklapa ugovor o upravljanju svojom imovinom kroz mrežu povezanih offshore kompanija u više zemalja, direktor MANS-a Dejan Milovac vidi u nedvosmislenoj namjeri Đukanovića da imovinu štiti tako što je stavlja pod jurisdikciju izvan Crne Gore.

"Govorimo o Britanskim djevičanskim ostrvima, govorimo o direktorima sa Gibraltara, o adresama za čuvanje potpune dokumentacije u Švajcarskoj.... sve su to mehanizmi ukoliko želite da sačuvate imovinu koju ste nezakonito stekli, ne možete da objasnite njeno porijeklo, ili ne želite da je prijavite domaćim organima, ili imate poslove za koje želite da izbjegnete porez", navodi Milovac.

Milovac se pita zašto neko, u ovom slučaju aktuelni predsjednik Crne Gore, uspostavio tako kompleksnu šemu, ukoliko ne želi nešto da sakrije.

"To su sve, zapravo, načini da sakrijete imovinu ne samo od javnosti već i od bilo kakvog pravnog postupanja prema toj imovini", kaže Milovac.

I iz vladajućeg Građanskog pokreta URA su Đukanoviću uputili slična pitanja.

Politička direktorka URA Ana Novaković Đurović je pozvala predsjednika Crne Gore da javnosti odgovori.

"Zbog čega nije prilikom 'uspostavljanja biznis infrastrukture' otvarao račune u Crnoj Gori? Zašto je otvarao račune u zemljama koje su prepoznate kao destinacije 'poreskog raja'? Šta može biti motiv ovako kompleksnih finansijskih operacija, na dalekim destinacijama, preko offshore kompanija, ako ne upravo skrivanje imovine", riječi su Novaković Đurović.

Novaković Đurović je ocijenila da Đukanović ne zaslužuje da obavlja bilo koju javnu funkciju.

Pitanja bez odgovora

Na drugoj strani, funkcioneri Đukanovićeve Demokratske partije socijalista su ocijenili da se radi o još jednoj fabrikovanoj aferi protiv predsjednika Crne Gore.

Na te konstatacije reagovali su iz kabineta premijera Crne Gore, Zdravka Krivokapića, nizom pitanja :

"Da li zaista mislite da je bilo ko, zdravorazuman i racionalan, povjerovao u vašu manipulaciju da je Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara, sa partnerima iz 117 zemalja, odlučio da objavi bazu podataka od skoro 12 miliona dokumenata samo da bi „fabrikovao aferu” protiv vašeg šefa? "

"Koliko kompanija i trastova koje „postoje samo na papiru” ima predsjednik Đukanović? dio je pitanja koje je premijer Krivokapić uputio predsjedniku Đukanoviću.

Nakon što je Đukanović saopštio da je njegova firma postojala 'samo na papiru' i da nije imala nikakvih aktivnosti ni transakcija, RSE je poslao upit na adresu kabineta predsjednika Đukanovića, tražeći obrazloženje zašto je firma postojala osam godina, ukoliko nije radila i ukoliko je sve bilo "samo na papiru". Uz to, RSE je pitao za plaćanja nadoknada za održavanje tih firmi tokom osam godina.

Odgovori iz kabineta predsjednika Crne Gore nisu stigli.

Hoće li biti tužilačke istrage?

U MANS-u smatraju da bi slučaj Đukanovićevih poslovnih aktivnosti trebalo da dodatno istraži tužilaštvo. Međutim, Dejan Milovac podsjeća da je i u prethodnom periodu bilo značajnih otkrića vezanih za novac crnogorskih političara u inostranstvu.

"MANS je ranije objavio da se na jednom računu supruge Svetozara Marovića (nekadašnji potpredsjednik Đukanovićeve stranke sada u bjekstvu u Srbiji) u Švajcarskoj, nalazilo blizu četiri miliona dolara. I to su podaci koji su bili verifikovani od strane same banke. Iz tužilaštva do sada nemamo nikakav odgovor kada je u pitanju međunarodna istraga. Zato nemam prevelika očekivanja od tužilaštva ni u aktuelnom slučaju", kaže Milovac.

On dodaje da konkretan rezultat potencijalne istrage zavisi od međunarodne pravne pomoći.

"Potrebna je međunarodna saradnja sa Švajcarskom i Velikom Britanijom i drugim partnerima koji imaju mnogo više iskustva kada su u pitanju vrlo kompleksne finansijske istrage posebno one koje uključuju i offshore destinacije, ističe Milovac.

"Prema podacima iz Službenog lista Britanskih djevičanskih ostrva, tačno mjesec dana nakon promjene vlasti u Crnoj Gori, 30. septembra 2020. godine, firma LJ Skye 2 (PTC) Limited koja je upravljala tajnim poslovima Đukanovića, je pokrenula postupak dobrovoljne likvidacije i ubrzo je ugašena", navedeno je u saopštenju MANS-a.

Na izborima u avgustu prošle godine, Đukanovićeva Demokratska partija socijalista je izgubila izbore i prešla u opoziciju, nakon 30 godina vladanja. Vlast su osvojile tri koalicije predvođene prosrpskim Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom Ura.

'Pandorini papiri' treće curenje podataka

"Pandorini papiri" su treće veliko curenje finansijskih podataka koji pokazuju postojanje tajnih bogatstava i poslovanja dijela svjetskih lidera. Prethodno su to bili Panama Papers 2016. i Paradise Papers iz 2017. godine.

U istraživanje "Pandorinih papira" su bili uključeni i novinari iz 117 zemalja koji su imali pristup dokumentima iz 14 kompanija za finansijske usluge u zemljama poput Britanskih Djevičanskih ostrva, Paname, Belizea, Kipra, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Singapura i Švicarske.

Dokumenti obuhvataju tajno poslovanje osoba iz više od 90 zemalja svijeta, kao i finansijske tajne preko 100 milijardera, državnika i slavnih osoba. Dokumenti otkrivaju vlasnike oko 95.000 offshore kompanija koje stoje iza tajnih kupovina uglavnom nekretnina.