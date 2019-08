Najteži ispit Osmana Mehmedagića

Nakon što je Inspektorat Republike Srpske naložio poništavanje fakultetske diplome direktora Obaveštajno-sigurnosne agencije (OSA) Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića, iz OSA-e su reagovali saopštenjem da se radi o udaru na Agenciju kroz pokušaj diskreditacije njenog čelnog čovjeka i montaži.

Nakon rješenja o poništenju, iz OSA-e su se oglasili saopštenjem da je "diploma direktora Mehmedagića uredno stečena i izdata, te da je to potvrđeno u više ranijih provjera koje je kroz svoju karijeru u obavještajnom sektoru Mehmedagić prolazio".

Ova je institucija, kako tvrde, na konstantnom udaru pojedinih pravosudnih i političkih centara moći, kojima ne odgovara zakonit, profesionalan i odgovoran rad Agencije u borbi protiv kriminala i drugih štetnih djelovanja po državu Bosnu i Hercegovinu i njene građane.

Propusti i nelogičnosti

Istražujući validnost po nalogu državnog Tužilaštva koje je već mjesecima aktivno na istrazi u slučaju lažnih diploma, Inspektorat Republike Srpske našao je, kako tvrdi glasnogovornica Duška Makivić, niz nelogičnosti.

Radi se o načinu sticanja Mehmedagićeve diplome koju je izdao Fakultet za poslovne studije, čiji pravni sljedbenik je Univerzitet za poslovne studije Banja Luka.

Inspektorima nisu predočeni ni zapisnici o polaganju ispita koje u skladu sa zakonom popunjava ispitivač i dostavlja Studentskoj službi

"Uvidom u matične knjige i drugu predočenu dokumentaciju utvrđeno je da je imenovanom odobren upis na treću godinu Fakulteta i priznata diploma o završenom studiju za sticanje više stručne spreme na Pravnom Fakultetu u Sarajevu, međutim mišljenja o priznavanju diferencijalnih ispita dali su profesori koji nisu imenovani za nastavnike za diferencijalne ispite. Utvrđen je i veći broj propusta u samoj dokumentaciji, kao što su nedostaci na prijavama za polaganje ispita koje nisu imale naveden datum polaganja ispita, nisu imale potpis referenta Studentske službe, u dijelu prijave koji popunjava odgovorni nastavnik nisu upisani svi podaci. Inspektorima nisu predočeni ni zapisnici o polaganju ispita koje u skladu sa zakonom popunjava ispitivač i dostavlja Studentskoj službi", kaže Makivić za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Utvrđene su i nepravilnosti vezane uz prijavne i semestralne listove, kao i za priznavanje ispita, odnosno utvrđeno je i da su imenovanom priznati neki ispiti, a da je zatim ponovo polagao te iste predmete, te je ostalo nejasno da li mu je ispit priznat ili je isti polagao.

Radi se o prvostepenoj odluci na koju se Mehmedagić može žaliti, te dokazati da Inspektorat griješi.

Priča o diplomi direktora OSA-e postala je aktuelna nakon što je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine početkom ove godine pokrenulo istragu o lažnim diplomama, te zatražilo od svih direktora sigurnosnih agencija BiH da dostave na uvid svoje diplome.

Sve sigurnosne agencije odgovorile su na zahtjev Tužilaštva BiH, osim OSA-e.

Slučaj ministra Đokića

Još jedna afera sa diplomom visokopozicioniranog zvaničnika, ministra energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića, ocijenjena je pokušajem dikreditacije i Vlade tog entiteta, ali i Socijalističke partije RS, čiji je predsjednik.

Iako je u biografiji ministra stajalo da je 1991. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu za RSE je iz te institucije u pisanoj formi navedeno da Petra Đokića nema na listi studenata koji su završili Fakultet.

U kasnijoj reakciji Ministarstva navedeno je da ako u biografiji piše da je fakultet u Beogradu, taj podatak ne podrazumijeva da se radi i o Univerzitetu u Beogradu.

Ispostaviće se da je Đokića, koji ima zvanje diplomiranog ekonomiste, istu stekao na Univerzitetu Megatrend iz Beograda koji pripada pripada Megatrend International Expert Consortium Limited, u Londonu.

No, ni ovo pojašnjenje nije prošlo bez dodatnih sumnji i to u Narodnoj skupštini RS, kada je poslanik Nebojša Vukanović naveo:

"Osnovan taj Limited '90. a on diplomirao ’91. Za godinu dana ispolagao u nekoj of shore kompaniji 30 ispita. Pa to vi isto radite od ove skupštine i od ove vlade, ne treba vam niko, sami je sramotite."

"Neki će to zloupotrijebiti"

Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Nedžad Korajlić za RSE kaže da je u karijeri sreo puno izvrsnih studenata, ali toliko izvrsnih nije.

"Za godinu dana? To su već posebni slučajevi", komentariše.

Korajlić kaže kako je obaveza svih koji ostvaruju neke benefite da svoje diplome i dokažu, odnosno da one treba da budu i provjerene. Ne isključuje mogućnost da će politički faktor, ili kao odbrana ili napad, biti uključen u proces.

"U tom dijelu Tužilaštvo i Sud će imati najveći značaj. Međutim, do tada treba da se izvrše određene provjere da bi se moglo dostaviti ili Tužilaštvu ili Sudu. Ne treba gledati da je to politički hir nekoga, ali da će se koristiti taj dio u smislu da je politički, sigurno hoće i, naravno, neki će to zloupotrijebiti i za one koji nisu u tom krugu. Na kraju da svako bude svjestan odgovornosti i gdje radi, šta radi", konstatuje Korajlić.

Da BiH ne bi bila posve etiketirana kao korumpirana zemlja u kojoj svako može da kupi ili lažira diplomu, prije dva mjeseca je i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) zatražila od svih tijela da, u saradnji s nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti, započnu proces revizije diploma zaposlenih.

No, za lažne diplome ne postoje ni političke, ni entitetske granice, što je pokazala i policijska akcija "Pečat", provedena u Unsko-sanskom kantonu.

Naime, nakon nje došlo je do smjena i udaljavanja s funkcije službenika iz oba bh. entiteta. Tako je ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović donio rješenje o udaljavanju s dužnosti jedne uposlenice Ministarstva koja se dovodi u vezu s falsifikovanjem diploma i akcijom "Pečat", o čemu je Ministarstvo obavijestilo javnost.

Pored toga, u Banjaluci je u okviru istrage otkrivena i štamparija u kojoj su se falsifikovale javne isprave.