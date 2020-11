Nedovoljno osoblja, sve više oboljelih u BiH

“Situacija je u daljnjem pogoršanju”, kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) direktor Kantonalne bolnice Zenica Rasim Skomorac. On je prije pet dana upozorio javnost da je gotovo četvrtina ljekara te bolnice inficirana korona virusom, te je u razgovoru za RSE istakao da taj broj raste iz dana u dan.

“Mi ćemo danas (ponedjeljak, 2. novembar) vjerovatno dostići broj od 140 covid pozitivnih radnika, od toga je preko 40 doktora i preko 60 medicinskih sestara i tehničara”, objasnio je on za RSE.

To predstavlja, kako kaže prvi čovjek zeničke bolnice, ‘veliku teškoću’ za organizaciju rada i pružanju zdravstvenih usluga u ovoj zdravstvenoj ustanovi, u Zenici, grada smještenog u centralnoj Bosni i Hercegovini (BiH), koji je četvrti po veličini u BiH.

“To je situacija koju je jako teško prevazići, skoro nemoguće. Sada ne možemo ni na koji način to izmijeniti. Sav teret rada pada na preostale kolege, a to je jako teško”, objasnio je direktor zeničke bolnice.

Direktor Kantonalne bolnice Zenica Rasim Skomorac ističe da za sada rade sve kako bi pružili zdravstvene usluge oboljelim od COVID-19. Kako je istakao, trenutno ‘preraspoređuju ljude između odjela’, a posebno je teško zamjeniti medicinske sestre i tehničare.

“Tu je takođe vrlo teško zamijeniti toliki broj ljudi, pogotovo kad se radi o zamjenama kadrova sa zavoda za zapošljavanje. Radi se o neiskusnim ljudima koji nisu u stanju da u kratkom roku zamijene iskusne radnike i ispune vrlo visoke zahtjeve covid pozitivnih pacijenata kad se tiče njihovog tretmana”, ističe Skomorac i dodaje da su pomoć zatražili od Federalnog ministarstva zdravstva.

“Nije stvar samo u brojkama. Stvar je u tome koji su to ljudi koji su ispali iz stroja. Mi smo i prije ove pandemije imali deficitaran kadar kada je riječ o infektolozima i anesteziolozima. Sa ovim covidom pozitivnima situacija je još teža, tako da je to glavni opterećujući faktor, ne same brojke, nego struktura ljudi koji nedostaju”, objasnio je on.

Penzioneri pozvani u pomoć u Kantonu Sarajevo

Zbog potrebe za medicinskim kadrom, Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo uputio je javni poziv svim penzionisanim zdravstvenim radnicima visoke stručne spreme da se jave kako bi pomogli zdravstvenim ustanovama u ovom kantonu. To je učinjeno na zahtjev Vlade Kantona Sarajevo. Koliko se do sada prijavilo penzionera, iz Zavoda u ponedjeljak 2. novembra nije odgovoreno za RSE.

Bakir Nakaš kao penzionisani ljekar, infektolog, još u martu ove godine, na samom početku pandemije, odazvao se pozivu iz Opće bolnice “Abdulah Nakaš u Sarajevu, glavnom gradu BiH.

Kako kaže u razgovoru za RSE, ‘želio je pomoći u borbi protiv pandemije korona virusa’.

Prema njegovim riječima, pomogao je kolegama, ali je krajem aprila došla informacija iz iste bolnice da im ne trebaju penzioneri, pa je njegov angažman i prestao.

“Da li ću se sada javiti i kada ću se javiti – ostaje da vidim kako će se ovo razvijati. Znate, kad čovjeku, ti se prijaviš, on ti kaže ne treba, i ne kaže da ne trebaš, ali te jednostavno isključi, onda se pitaš da li ponovo da se javljaš. Sve zavisi od toga kako se ovo bude razvijalo. Ja ću biti tu da mogu svoje znanje staviti u funkciju”, objasnio je on.

Bolnica bez internog odjela

Infekcija korona virusom potvrđena je kod 73 uposlenika bolnice "Dr fra Mato Nikolić" u Novoj Biloj, u blizini Travnika, u centralnoj Bosni i Hercegovini.

To je bio razlog zbog čega je ta ustanova, prije desetak dana, bila primorana potpuno zatvoriti interni odjel.

"Interni odjel je zatvoren zato što su pet specijalista interne medicine još uvijek pozitivni. Ostale organizacijske jedinice funkcioniraju, međutim, s obzirom da je i na ostalim veliki broj zaraženih, u znatno manjem kapacitetu. Nema dovoljno medicinskog osoblja”, rekao je pomoćnik direktora bolnice u Novoj Biloj Goran Pejaković za RSE.

Iz te bolnice upućen je apel liječnicima specijalistima da im pomognu u pružanju usluga pacijentima.

Zbog povećanog broja pacijenata oboljelih od COVID -19, proširen je covid odjel u toj bolnici, u kojem je trenutno smješteno 16 pacijenata.

“Nama su upravo sada najpotrebniji liječnici specijaliste i to interne medicine, anestezije i infektologije”, objašnja, dodajući da ih se do sada nekoliko javilo.

“Uspostavili smo već neku saradnju, i to nije samo da se prebrodi ovaj period od nekoliko dana, ovo što je još ostalo, jer se nadamo da će se započeti naši vraćati, nego kako bismo imali kontinuitet pružanja zdravstvene usluge pacijentima i dalje”, ističe Pejaković.

Pejaković navodi i da su pomoć bolnici u Novoj Bili ponudile zdravstvene ustanove iz Mostara- Dom zdravlja i Sveučilišna bolnica Mostar.

Zbog epidemije korona virusom, Sveučilišna bolnica u Mostaru, grada na jugu BiH, za sada nema problema sa kadrom i opremom. To je za RSE potvrdila Adrijana Pandža, glasnogovornica te zdravstvene ustanove.

“Za sada stanje u SKB Mostar pod kontrolom, ali je činjenica da je neizvjestan svaki dalji tijek razvoja ove situacije”, objasnila je ona.

U Republici Srpskoj apel građanima da bi se izbjegla ‘katastrofa’

Dežurno osoblje svih Covid odjeljenja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpke (UKC RS) uputilo je apel stanovništvu da poštuju sve epidemiološke mjere, kako bi se izbjegla ‘katastrofa velikih razmjera’.

“Zdravstveno osoblje svih Covid odjeljenja je na izmaku snage i ovakav tempo pregleda i prijema pacijenata neće se moći dugo izdržati”, navodi se u apelu zdravstvenih radnika.

Doktorica UKC-a RS-a, Gordana Straživuk, u razgovoru za RSE kaže da nema ‘tog zdravstvenog sistema koji može da izdrži ovoliki pritisak’. Navodi i kako zdravstveni radnici zbog toga ukazuju na važnost poštivanja preporučenih mjera, kako bi se smanjio broj novozaraženih od korona virusa.

“Zato je potreban apel građanima, po stoti put, da se pridržavaju preporučenih mjera – nošenje maski, držanje distanci, poštovanje okupljanja određenog broja ljudi i higijana, pranje ruku”, objasnila je ona.

UKC Republike Srpske svakodnevno radi na reorganizaciji postojećih odjeljenja, pretvarajući ih u covid odjeljenja.

“Treba reći da je velik pritisak. Izdržava se, ali samo zato što i ljekari, medicinske sestre i prateće osoblje izdržavaju, ali sve je to u pojačanim mjerama”, rekla je ona za RSE.

Istovremeno, Zlatko Maksimović iz bijeljinske bolnice “ Sveti vračevi” kaže kako je situacija u covid bolnici u BIjeljini, na istoku BiH, teška. Kapacitet bolnice popunjen je 90 posto.

“Mi smo ti koji liječimo oboljele, dajemo sve od sebe, a neki drugi bi trebali više da razmišljaju, ako iko može, o broju novozaraženih”, ističe Maksimović za RSE.

Menadžment bolnice je predvidio da može doći do popune kapaciteta, naglašava on, pa su zatražili od gradskog kriznog štaba da se osigura dodatni prostor za funkcionisanje covid bolnice.

Maksimović kaže da je ‘moral’ zaposlenih zdravstvenih radnika u bijeljinskoj bolnici ’ dobar’.

“Mi smo riješeni da uspijemo da pobijedimo u ovoj pandemiji, što znači, da bude što manji broj onih koji su podlegli”, kaže on i dodaje da ne zavisi sve od njih.

Koliko je ozbiljna situacija kad je riječ o popunjenosti kapaciteta objašnjava i direktor trebinjske bolnice Stanko Buha.

“Praktično novi pacijenti čekaju da se neko otpusti da bi bili primljeni. Zato smo se pripremili da ostatak bolnice, za sada 60 posto kapaciteta, stavimo u funkciju covid oboljelih”, kaže Buha za RSE.

No, kako objašnjava, u bolnici u Trebinju pripremali su se za veći broj oboljelih.

“Dosta osoblja se mijenja, jer polovina naših ljekara je na ovaj ili onaj način prošla kroz covid odjeljenje. To smo ciljano radili u periodu kad nije bila ovolika navala, upravo da bi se pripremili za ovaj udar. Kad dođe potreba, nemate vremena da ih pripremate u tom momentu, ni kako se oblače, ni šta se daje u terapiji. To smo obezbijedili. Sa kadrom neće biti problema”, objašnjava on i ističe da toj bolnici problem može predstavljati prostor.

Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske od 27. oktobra u tom bh. entitetu trenutno je do korona virusa oboljelo 122 doktora i drugog medicinskog osoblja.

U svim bolnicama i kliničkim centrima u BiH oslobođeno je 30 posto kreveta za pacijente oboljele od COVID-19.

U Bosni i Hercegovini je 2. novembra zabilježen 761 novi slučaj zaraze korona virusom, dok su 32 osobe preminule od posljedica COVID-19.