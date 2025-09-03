Kako funkcioniše ometanje GPS-a koje se sve češće dešava?

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) letela je u Bugarsku kada je GPS sistem njenog aviona ometen u operaciji za koju se sumnja na Rusiju, primoravajući pilote da se oslanjaju na rezervnu navigaciju i stare papirne mape kako bi bezbedno sleteli.

To je bila poslednja epizoda zabrinjavajuće taktike koja se sve više koristi u modernim zonama sukoba: ometanju GPS-a.

Kako se avion fon der Lajen približavao aerodromu u Plovdivu, GPS signali koji su navodili avion iznenada su nestali. Piloti su se našli u situaciji da lete "naslepo" u pogledu satelitske navigacije skoro sat vremena. Uprkos prekidu, brzo su prešli na rezervne sisteme i bezbedno sleteli bez incidenata.

Prema bugarskim zvaničnicima, ometanje GPS-a – Moskva je negirala da je imala ikakvu ulogu u letu fon der Lajen – i lažiranje njegovih signala postali su toliko učestali da se pojedinačni slučajevi poput s fon der Lajen više ne istražuju zasebno.

Međutim, bivši ministar odbrane Todor Tagarev izrazio je neslaganje.

"Ako je i bilo ometanja, nije moglo doći izvan zemlje", rekao je Tagarev za Bugarski servis RSE.

Dodao je da u takvim okolnostima "službe bezbednosti moraju da shvate šta se dogodilo".

Slučajeva ometanja i lažiranja GPS signala ima sve više, kažu analitičari vazduhoplovstva, naročito u sektoru vazduhoplovnog i pomorskog saobraćaja, i posebno oko zona sukoba kao što su Ukrajina i Crno more i istočna Evropa.

U martu su agencije Ujedinjenih nacija za telekomunikacije, vazduhoplovstvo i pomorsko brodarstvo pozvale na "hitnu zaštitu" radio-navigacionog satelitskog servisa (RNSS) koja podržava tačnu globalnu navigaciju i merenje vremena.

Kako se signali ometaju?

GPS signali mogu biti izgubljeni usled prirodnih pojava kao što su solarne oluje ili usled kvara opreme. Međutim, takvi slučajevi su obično kratkotrajni i za njih u komercijalnom vazduhoplovstvu postoje planovi kako bi se minimizirao rizik.

Ometanje GPS-a podrazumeva emitovanje radio signala na istim frekvencijama kao što koriste GPS sateliti kako bi se nadjačali i blokirali legitimni navigacioni signali.

Princip funkcioniše ovako: GPS sateliti emituju slabe radio signale na određenim frekvencijama. Prijemnik prima signale s najmanje četiri satelita i koristi informacije o vremenu za izračunavanje koordinata.

Dakle, šta radi ometanje? Jednostavno rečeno, prenosi jači signal na istim ili bliskim frekvencijama, praktično "gušeći" signale sa satelita.

Rezultat je da prijemnik ne može da se poveže sa satelitima i gubi signal. U nekim slučajevima, ako se umesto ometanja sistem koriste lažni siganli, prijemnik može prikazivati netačne koordinate.

Mada uređaji za ometanje mogu biti jeftini i tehnički jednostavni, oni obično rade samo na kratkim distancama – nekoliko stotina metara za male ometače ili nekoliko kilometara za moćnije vojne sisteme.

Ometači uključeni u incident s fon der Lajenom nisu se nalazili hiljadama kilometara daleko u Rusiji, već blizu evropskog vazdušnog prostora. Zapravo, stručnjaci koji su govorili za RSE rekli su da je izvor signala ometanja bio blizu aerodroma.

Lažiranje GPS signala je malo drugačije: to je metod postavljanja aviona negde gde on nije. To se radi kreiranjem kopije signala aviona, a zatim njegovim emitovanjem kako bi izgledalo kao da je avion negde drugde ili da bi se promenilo vreme deluje kao da radi.

Lažiranje se može namerno sprovesti samo pomoću posebnih uređaja koji dekodiraju i replikuju GPS predajnik aviona.

Ako je lako, zašto nije još češće?

Ometanje je nelegalno u većini zemalja i lako ga je otkriti i locirati, pa počinioci rizikuju da budu uhvaćeni.

Pored toga, pošto se GPS naširoko koristi – od automobila do brodova i pametnih telefona – ometanje izaziva rasprostranjene poremećaje mimo avijacije, što ga čini rizičnim izborom van vojnog ili konfliktnog konteksta.

Međutim, vojno ometanje i lažiranje signala su sve češći u konfliktnim zonama. Broj incidenata je povećan od početka invazije Rusije na Ukrajinu 2022. i od tada su sve učestaliji.

Ometanje se ponekad može koristiti u odbrambene svrhe, ali stručnjaci tvrde da Rusija na ovaj način sve više cilja evropske zemlje kako bi posejala zabunu i strah.

Posle incidenta s fon der Lajen, Evropska komisija je direktno okrivila Rusiju i najavila sankcije protiv nekoliko kompanija povezanih s remećenjima GPS signala. Takođe je saopštila da razvija plan za avijaciju kako bi se sprečilo ometanje u budućnosti.