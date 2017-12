Oluja oštetila tešanjsku džamiju iz 16. vijeka

Uslijed snažnih udara vjetra noćas se srušio minaret Čaršijske ili Ferhad- begove džamije u Tešnju koja je početkom 2007. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Materijalnu štetu nevrijeme je pričinilo na još nekoliko lokacija. Ljudskih žrtava nije bilo.

Kameni minaret visok 27 metara pri rušenju je oštetio dijelove ovog vjerskog objekta. Dio minareta pao je i na krovove nekadašnjih ćepenaka u kojima su zanatlije imale svoje radnje.

Snažan prasak oko jedan sat iz ponoći čuo je Enes Agić čija se kuća nalazi u blizini džamije na tešanjskoj Čaršiji.

"To najednom kad se srušilo bilo je nešto strašno. Ja sam ostao u šoku i nisam jutros mogao zaspati do četiri sata. Dojavio sam policiji šta se desilo. To je strašno i ne mogu da vjerujem da je ovo moglo da se desi. Prava je sreća da nije bilo žrtava", priča Agić.

Kuće pored džamije nisu oštećene. Oku srušenog minareta bila je postavljena građevinska skela jer se očekivao početak rekonstrukcije. Uslijed snažnih udara vjetra na krov džamije pao je dio skele, kaže Enver Kurtić, imam džamije koja je po svojoj arhitekturi najznačajniji vjerski objekat u Tešnju.

"Mi smo čekali da se to radi. Papirologija je dobrim dijelom bila završena. Projekat je bio pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika i radio se preko Vakufske direkcije Rijaseta Islamske zajednice BiH. Prema informacijama koje imamo Turska je odobrila značajna sredstva za rekonstrukciju i čekalo se da se sanira. Skela oko munare je bila postavljena na osnovu dopisa koji je došao iz Zavoda za zaštitu spomenika, jer i oni su bili na licu mjesta i vidjeli su da je munara u jako lošem stanju. Na nekim mjestima doslovno je zid munare bio šupalj da je ruka mogla proći kroz njega", priča Kurtić.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila je u januaru 2007. godine Čaršijsku ili Gazi Ferhad-begovu džamiju u Tešnju nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Osim kamenog minareta dijelovi džamije su bili obnovljeni u proteklom periodu. Unutrašnjost objekta nije oštećena.

"Prije desetak godina objekat je unutra temeljito renoviran pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika Federacije BiH. Najveći dio sredstava je tada obezbijedila Federalna vlada uz jedno dosta pristojno učešće naših sugrađana. Ostalo je još da se saniraju munara i unutrašnji kaligrafski napisi na kupolama", navodi imam Kurtić.

Prema dostupnim izvorima Čaršijska džamija u Tešnju sagrađena je sredinom 16. vijeka. U svojoj dugoj istoriji džamija je više puta stradala, a zna se da je zapaljena prilikom pohoda Eugena Savojskog 1697. godine. Obnavljana je u više navrata, navodi se u odluci o proglašenju ovog vjerskog objekta nacionalnim spomenikom BiH.

Kolika je pričinjena materijalna šteta još nije poznato. Uviđaj su obavili pripadnici policije u Tešnju.

Prema podacima Civilne zaštite u Tešnju vjetar je pruzrokovao i požare na dvije kuće u MZ Raduša jer je došlo da varničenja na elektro instalacijama i zapaljenja dimnjaka. Pri tome nije bilo teže povrijeđenih ili nastradalih osoba. Na nekoliko lokacija vjetar je isčupao stabla koja su oštetila krovove kuća, poslovnih prostora i nekoliko automobila.