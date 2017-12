U Banjoj Luci olujni vjetar brzine 116,64 kilometara na sat

Jak i olujni vijetar je tokom protekle noći zabilježen Banjoj Luci.



Najači udar vjetra bio je u 03.27 sati i to od 32,4 m/sec, što je 116,64 kilometra na sat.



"To je dosad maksimalna zabilježena brzina na meteorološkoj stanici Banja Luka", podaci su Hidrometeorološkog zavoda RS-a, prenosi Fena.



I jutros duva veoma jak, često olujni vjetar, brzine od 80 do 100 kilometara na sat.



Meteorolozi očekuju da će popodne i naveče vjetar postepeno slabiti na zapadu, dok se na istoku i dalje mogu očekivati olujni udari.



U večernjim satima naoblačenje sa zapada donijet će kišu koja će postepeno jačati.



Po prvim informacijama, u Banjoj Luci je olujni vjetar nanio štete na pojedinim objektima, dizao je krovove, lomio crijepove, obarao stabla..