OFAC produžio licencu MOL-u za pregovore o kupovini Naftne industrije Srbije

Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) produžila je do 1. jula mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Mađarski MOL je na sajtu Budimpeštanske berze objavio da je od OFAC-a dobio odobrenje za nastavak pregovora sa ruskim Gaspromnjeftom.

Dan ranije, američki OFAC produžio je i operativnu licencu kojom se NIS-u omogućava nastavak rada, takođe do 1. jula.

Novo produžavanje rokova za obe licence dolazi dan nakon što su Vlada Srbije i MOL potpisali Ugovor o budućem upravljanju NIS-om, koja je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva.

Američka administracija uvela je sankcije NIS-u u cilju sprečavanja Rusije da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini.

Od januara 2026. mađarska kompanija MOL, kao zainteresovani kupac, vodi pregovore o preuzimanju ruskog vlasništva u jedinoj naftnoj rafineriji u Srbiji. Tada je MOL sa Gaspromnjeftom potpisao okvirni sporazum o preuzimanju.

Pregovori traju mesecima, dok se pregovaračke i operativne licence iznova produžuju.

Ruska strana osim potvrđivanja pregovora sa MOL-om do sada nije davala mnogo detalja o procesu pregovaranja.

Ugovor koji je Vlada Srbije potpisala 16. juna sa MOL-om uređuje strukturu i način odlučivanja upravljačkih tela u Naftnoj industriji Srbije.

Taj ugovor, međutim, počeće da se primenjuje samo ako se MOL i Gazpromnjeft dogovore oko prodaje NIS-a, a OFAC takav aranžman odobri.

Ugovorom se predviđa da Srbija kupi dodatnih pet odsto akcija u NIS-u i rad rafinerije od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila četiri godine pre uvođenja američkih sankcija.