MOL potpisao sa Vladom Srbije ugovor o upravljanju NIS-om, nastavlja pregovore sa Rusima

Predstavnici Vlade Srbije i mađarske MOL Grupe potpisali su u utorak Ugovor između akcionara o budućem upravljanju Naftnom industrijom Srbije (NIS), koja je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva.

Tim dokumentom uređuju se i struktura i način odlučivanja upravljačkih tela, kao i strateški ciljevi kompanije, saopšteno je iz Vlade Srbije i MOL-a.

Navedeno je i da MOL nastavlja pregovore sa ruskim Gazpromnjeftom o kupovini njegovog udela od 56,15 odsto u NIS-u, te da je preduzeo neophodne korake kako bi od američkog OFAC-a obezbedio produženje licence za to.

Kako je navedeno kupoprodajni ugovor se još uvek finalizuje.

Saopšteno je i da će MOL, ukoliko postane većinski vlasnik NIS-a, obezbediti snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu, uz dalje jačanje mrežnih i logističkih veza energetskih postrojenja MOL grupe.

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da ugovor predviđa da Srbija kupi dodatnih pet odsto akcija u NIS-u.

Takođe je pojasnila da će prema njemu i rafinerija u Pančevu raditi minimum deset narednih godina u kapacitetu u kojem je radila četiri godine pre uvođenja američkih sankcija.

Ministarka je navela da Sporazum osigurava da neće doći do poremećaja u poslovanju zavisnih društava, uključujući Petrohemiju.

Navela je i da će predstavnici Srbije u Odboru direktora imati veći uticaj na odluke koje se donose.

Žolt Hernadi: Učinićemo sve da NIS bide jači

Predsednik i generalni direktor MOL grupe Žolt Hernadi rekao je da će MOL, kao većinski akcionar, moći da upravlja NIS-om efikasno i na profesionalnim osnovama.

"Učinićemo sve što možemo da NIS bude jači i profitabilniji i da nas Srbija vidi kao pouzdanog partnera", rekao je Hernadi.

On je međutim, podsetio da još nije kraj procesa i da treba postići dogovor sa prodavcem, kao i odobrenje Sjedinjenih Američkih Država.

Ugovor će stupiti na snagu samo ako se MOL i Gazpromnjeft dogovore oko kupoprodajnog ugovora i to odobri američka Кancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC).

Vučić očekuje produženje licence za 15 dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Tbilisiju da očekuje da će Vašington odobriti još poslednjih 15 dana produženja za NIS, poslednjih 15 dana produženja.

"To je mali vremenski period i ja se nadam da će ruska strana prihvatiti taj sporazum", rekao je.

Pored potpisivanja kupoprodajnog ugovora, za završetak transakcije potrebna su i dodatna regulatorna odobrenja.

Američka administracija uvela je sankcije NIS-u, strateškoj naftnoj kompaniji u Srbiji, zbog većinskog ruskog vlasništva u cilju sprečavanja Rusije da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini.