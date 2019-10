Dajčka: Bagdadijeva smrt je simbolična pobjeda

Poslije objave predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Donald Trump) o smrti Abu Bakr al-Bagdadija (Abū Bakr al-Baghdadi), vođe militantne organizacije Islamska država (IDIL), nakon intervencije američkih specijalaca na sjeverozapadu Sirije - ostalo je pitanje – šta to zapravo znači za ideologiju i aktivnost te organizacije i da li njegova smrt znači i konačni poraz militanata IDIL-a?

Bagdadi je kao vođa IDIL-a, koji su UN i SAD proglasili terorističkom organizacijim, izašao na vidjelo 2014. godine kada je proglasio stvaranje "kalifata" u dijelovima Iraka i Sirije. Militantna Islamska država je u martu ove godine operacijom koju su predvodile američke trupe, zajedno sa kurdskim snagama, protjerana iz posljednjih dijelova takozvanog "kalifata" koji se u svom vrhuncu širio na 88.000 kvadratnih kilometara preko teritorija Iraka i Sirije.

Kako će Bagdadijeva smrt uticati na razvoj situacije na terenu i na sudbinu same ideologije koju je promovisala ova militantna organizacija za Radio Slobodna Evropa (RSE) govori Lukaš Dajčka (Lukáš Dyčka), stručnjak za sigurnost i predavač na Baltičkom koledžu za odbranu.

RSE: Američki predsjednik Donald Tramp je objavio da je Abu Bakr al-Bagdadi, vođa takozvane Islamske države ubijen. Kakva je vaša reakcija na tu informaciju?

Dajčka: U ovom trenutku imam podijeljeno mišljenje - to je, naravno, simbolična pobjeda, možda i značajna simbolična pobjeda, a s druge strane, ta vijest dolazi prekasno, da budem precizan.

Ona bi bila mnogo korisnija da je došla prije dvije godine. U ovom trenutku, kada je tzv. Islamska država poražena na terenu, ova vijest ima samo simboličnu svrhu.

RSE: Mislite da je bilo moguće da se ovo dogodi prije dvije godine?

Dajčka: Proteklih godina čuli smo glasine o tome da je Bagdadi ubijen najmanje pet puta. Posljednji put je to bilo početkom ove godine kada su Rusi objavili tu informaciju. Možda je bilo moguće prije. Ali Bagdadi je naravno bio mudar i slijedio je ono što je Al-Kaida (Al-Qaeda) radila – jako se dobro skrivao. Znali su kako da ga kriju. I zbog toga to nije bilo moguće sve do sada.

Na istu temu: Prvo pojavljivanje lidera militantne ID nakon pet godina

RSE: Šta će biti neposredni uticaj njegove smrti na terenu?

Dajčka: To je teško reći. Pošto vjerujem da je to samo simbolična pobjeda – vjerovatno će neposredni uticaj biti odražen na borbu između Kurda i Turaka, SAD-a i Rusa. U velikoj mjeri će biti na simboličnoj osnovi. Pretpostavljam da neće biti nekog stvarnog efekta na borbe sa militantima Islamske države.

RSE: Postoji li zabrinutost da će ova militantna organizacija pokušati da kaže – još smo tu?

Dajčka: Sumnjam. S jedne strane, oni to rade, svake sedmice imamo izvještaje o napadima tzv. Islamske države. S druge strane, ovi napadi su mnogo manje značajni nego što su bili prije par godina. Vjerujem da će oni nastaviti da budu operativni, ali sama organizacija je u velikoj mjeri ugušena.

RSE: Američki predsjednik Tramp je rekao da je svijet sada sigurniji. Slažete li se s tim?

Dajčka: Govori se da je tzv. Islamska država mrtva i poražena, ali da je ideologija preživjela. Smatram da još postoji potencijal da se nastavi neki džihadistički pokret ali sumnjam da će se on desiti na Bliskom istoku, prije ga očekujem negdje u sjevernoj Africi.

Može vas zanimati: Sirijske kurdske snage proglasile pobjedu nad IDIL-om

RSE: Upravo ste rekli da je kalifat militanata IDIL-a mrtav, ali da je njegova ideologija preživjela. Šta Al-Bagdadijeva smrt znači za tu ideologiju, hoće li je oslabiti?

Dajčka: Vjerovatno neće, ali sve jako puno zavisi od konteksta. Bagdadijeva smrt je značajna za geografsku lokaciju na kojoj se desila. Pitam se i mislim da je važno postaviti to pitanje – zašto je on ubijen u regiji u kojoj se nalaze umjereni pobunjenici? Očigledno ga je neko pokrivao. A to se odnosi na samu ideologiju. Sve dok postoje neki državni zaštitnici ili neki važni zaštitnici iz spoljašnjeg svijeta – ideologija će preživjeti. Bez toga njeno preživljavanje ne bi bilo moguće.

RSE: Šta je vaša procjena koliko je trenutno velika militantna organizacija Islamska država?

Dajčka: To je dobro pitanje. IDIL u ovom trenutku nije toliko bitna organizacija. Ona je sjenka same sebe. Sposobni su da budu operativni duž granice sa Izraelom i Jordanom, ali više nemaju kontrolu nad značajnim dijelovima teritorije u Siriji. Mislim da su značajno oslabljeni. Međutim, to ne znači da ideologija nije prisutna, ali tzv. "Islamska država" kao organizacija je u velikoj mjeri zaboravljena.

RSE: Hoće li pokušati nešto da bi preživjeli?

Dajčka: Sumnjam. Zato što, ako pokušate da razmišljate kao borac tzv. "Islamske države", mislim da više nije zanimljivo i popularno boriti se za brend koje je izgubio. "Islamska država" je više od svega bila brend. Ako taj brend gubi, ne želite se za njega boriti, želite da potražite drugi brend, neku drugu organizaciju negdje drugdje. Tako da će tzv. "Islamska država" kao takva vjerovatno nestati dok će se borci i sama ideologija transformisati u nešto drugo na nekom drugom mjestu u zavisnosti od konteksta i prilika.

RSE: Poznato je da se veliki broj Evropljana borio na strani militanata IDIL-a.Šta će biti njihova sudbina?

Dajčka: Zavisi. Neki od njih će se definitivno pokušati vratiti kućama jer su izgubili svoje iluzije i očekivali su nešto drugo od tzv. "Islamske države", što se nije ostvarilo. Za druge borce tzv "Islamske države", bilo da su oni iz Evrope ili iz Rusije ili regija Kavkaza, pretpostavljam da će oni pokušati da odu bilo koju drugu ratom zahvaćenu zemlju. Ili neku zemlju koja je u haosu, pokušaće da repliciraju ono što je tzv. "Islamska država" radila u Siriji i Iraku.

RSE: Koliku opasnost predstavljaju bivši militanti koji pokušavaju da se vrate u Evropu?

Dajček: Ako prođu nezapaženo onda potencijalno mogu biti opasni. I zato što su izgubili svoje iluzije o tzv. "Islamskoj državi", ne bih precjenjivao opasnost koju predstavljaju. Jer ako su izgubili iluzije – cijenit će to što se mogu vratiti u sigurno i stabilno okruženje u Evropi. Naravno to ne znači da se oni ne trebaju predati procedurama, trebaju. Ali mislim da su zapravo zabrinjavajući oni borci koji se ne vrate u Evropu. Oni borci koji žele da nastave svoju bitku negdje drugdje u svijetu.