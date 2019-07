'Dva lovišta pod jednim krovom'

Politika kaže 'spojite se pa ćemo vam onda dati lovište', kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) predsjednik Lovačkog društva Uskoplje Pero Perić, jednog od hrvatskih lovačkih društava sa područja Srednjebosanskog kantona, podijeljenih kao i većina svega u tom kantonu u Federaciji BiH - na hrvatsko i bošnjačko.

Gornji Vakuf/Uskoplje, kao i većina općina u Srednjobosanskom kantonu, ima dva lovačka društva.

Jedno je član Saveza lovačkih organizacija u BiH, a drugo Lovačkog saveza Herceg Bosne. I jednima i drugima lov je zabranjen, s obzirom na to da zakon poznaje samo jednog korisnika lovišta, a dogovor o formiranju zajedničkog udruženja nije postignut.

Predsjednik Lovačkog društva Uskoplje Pero Perić tvrdi da se u priči o lovištima preklapaju politike i vodi borba za dominaciju. Kada bi formirali zajedničko udruženje, kaže "ugasili bi naše društvo koje postoji 25 godina i koje ima svoju financijsku konstrukciju".

"Sad smo mi ispali neki nacionalisti i sve se svodi na to da Hrvati neće s Bošnjacima. Ako je nacionalizam borba za svoja prava, za svoju lovačku udrugu, onda to jesmo. Međutim, to nije to, jer mi se srećemo u šumi, radimo zajedno, a ovo je problem političke igre između HDZ-a BiH i SDA. Zašto su maknuli iz svega struku i ljude koji su godinama radili na tome? Stručna skupina napravila je prijedlog sa dva, pa i za tri lovišta, ali oni to ne žele, jer politika kaže: 'Spojite se pa ćemo vam onda dati lovište'", kaže Perić za Radio Slobodna Evropa.

"Jedna općina - jedno lovište"

Po dva lovačka društva postoje u devet, od ukupno 12 općina Srednjobosanskog kantona, a zabrana lova posljedica je višegodišnjeg zastoja u donošenju odluke o formiranju lovišta i određivanju njihovih korisnika.

Predsjednik Saveza lovačkih udruženja BiH Muhamed Hodžić za RSE kaže kako se "politika miješa i u stvari u koje treba i u koje ne treba".

"Sada, evo imamo tu situaciju da jedan manji broj lovaca u Gornjem Vakufu/Uskoplju ne pristaje na opciju 'jedna općina - jedno lovište' i to iz prostog razloga što žele etničku podjelu - na hrvatsko i bošnjačko. Žele da se uspostave lovišta na tim principima, iako divljač ne poznaje granice, a kamoli neku pripadnost. Dakle, može se reći da bi istim sistemom kao 'dvije škole pod jednim krovom' htjeli da podjele i lovište", komentira Hodžić.

Profitiraju krivolovci

Lovci iz Lovačkog saveza Herceg Bosne do sada su se zalagali za osnivanje dva ili više lovišta u općinama u kojima ima više društava, dok se oni iz Saveza lovačkih organizacija u BiH zalažu za jedno lovište.

Iako je odluka o osnivanju lovišta po principu "jedna općina - jedno lovište", povučena nedavno s dnevnog reda sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona (SBK), vladajući koalicijski partneri iz SDA i HDZ-a BiH tvrde da se rješenje nazire jer je u većini općina postignut dogovor o formiranju zajedničkih općinskih društava.

"To je jedna kompleksna odluka, jer živimo u kantonu mješovite nacionalne strukture, gdje, da budemo jasni, postoje različiti interesi lovačkih društava i politika. Ostalo je još usaglašavanje u Gornjem Vakufu/Uskoplju, da se i tamo dva lovačka društva izjasne i formiraju savez kako bismo mogli usvojiti odluku", izjavio je novinarima kantonalni premijer Tahir Lendo.

"Može se odluka usvojiti i bez njih, ali se bojimo da se to može pretvoriti u probleme. Zamislite kakav bi to problem bio da kažemo da ide koncesija hrvatskom ili ovom drugom društvu. Najbolje je da oni pronađu način da mogu funkcionirati kako se to ne bi pretvorilo u međuetnički problem", kaže za RSE ministar u Vladi SBK Bojan Domić.

I dok se lovci prepiru treba li divljač podijeliti po nacionalnom ključu, lovišta ostaju prepuštena krivolovcima, upozorava urednik portala lov.ba Kenan Topalović.

"U cijeloj priči došlo je do povećanja krivolova jer lovci ne mogu da štite divljač, odnosno lovočuvarsku službu nije moguće uspostaviti ukoliko im lovišta nisu dodijeljena na korištenje. U suštini, moje viđenje je to da većina lovaca želi samo da im se omogući lov, koji im je zabranjen iz nekih bezveznih razloga, te im nije im bitno kako i šta. Iako imamo tu i šale s tom pričom o 'dva lovišta pod jednim krovom', smatram da su političari ti koji su to toliko zakukuljili i stvorili ovakvu situaciju. Ja na ovo gledam, prvenstveno, kao na političku igru u kojoj svako traži neke poene", ističe Topalović.