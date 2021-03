NVO: Zakon o istopolnim zajednicama u Srbiji civilizacijsko pitanje

Grupa od 11 vojvođanskih nevladinih organizacije pružila je punu podršku Zakonu o istopolnim zajednicama u Srbiji, koji, kako kažu, ne predstavlja političko već civilizacijsko pitanje.



Oni su konstatovali da zakon predstavlja "prvi, možda nedovoljan ali svakako veoma važan korak u prestanku sistemske diskriminacije homoseksualnih osoba i parova u Srbiji".



"Jasno je da će Vučićeva autoritarna vlast usvajanjem Zakona o istopolnim zajednicama pokušati da produži ili obnovi 'medeni mesec' sa Evropskom unijom i zapadom, koji je doveden u pitanje spregom kriminala i državnih organa, urušavanjem institucija i brojnih ljudskih prava u Srbiji, ali smatramo da podrška ovom zakonu nije političko pitanje već pre svega stvar civilizacijskog obzorja, prosvećenosti i kućnog vaspitanja", navodi se u saopštenju.



Potpisnici saopštenja su pozvali i druge organizacije "kojima je stalo do ljudskih prava i dobrobiti građana" da ovaj zakon podrže "bez zadrške i relativizacije".



"Jasno je da će zakon olakšati istopolnim zajednicama život, omogućavajući im pravo na podelu imovine, nasledstvo ili učešće u donošenju odluka u slučaju bolesti, odnosno obezbediti im prava koja imaju muškarac i žena koji žive bilo u bračnoj, bilo u vanbračnoj zajednici", navodi se u saopštenju.



Organizacije su se, ističe se, zapitale kako je moguće da oni koji se oštro protive ovom zakonu, a koji su "navodno intelektualci i humanisti", mogu da opravdaju to što su oni koji žive u istopolnim brakovima višestruko obespravljeni.



"Kako mogu da opravdaju to što često dolazi do situacije u kojoj, recimo, član homoseksualne zajednice ne može da poseti u bolnici svog dugogodišnjeg teškog obolelog partnera bez specijalne dozvole, pa čak u pojedinim slučajevima – ni da prisustvuje njegovoj sahrani", navodi se u saopštenju.



Nevladine organizacije su navele da su ovo, pored imovinskih prava, samo neke od stvari koje će novi zakon ispraviti, a koji će "bar donekle skinuti stigmu sa ljudi kojima je jedini greh to što su odabrali da svoj život i sudbinu podele sa osobom koju vole".



"Naravno, i ukoliko bude usvojen, a verujemo da hoće, moraćemo se svi zajedno potruditi da ovaj zakon zaživi na način koji će zaista obezbediti kvalitetniji život homoseksualnim parovima, jer smo sigurni da će u njegovoj implementaciji biti brojnih problema", navodi se u saopštenju.



Saopštenje su potpisali Vojvođanski kulturni centar "Vasa Stajić", Savez antifašista Vojvodine, Vojvođanska politikološka asocijacija, Grupa za konceptualnu politiku, Građanska akcija Pančevo, Centar za interkulturnu komunikaciju, Novi optimizam, Zelena mreža Vojvodine, Most solidarnosti i Centar za održive zajednice.



Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije pozvalo je 9. februara zainteresovane da učestvuju u javnim konsultacijama za izradu teksta Nacrta zakona o istopolnim zajednicama, uz objavljivanje Polaznih osnova za izradu tog nacrta koji će potom biti prosleđen parlamentu na usvajanje.



„Ljudska prava predstavljaju i vaše pravo da bez diskriminacije provedete svoj život sa svojim ličnim svojstvom u istopolnoj zajednici. Dakle, to je evropski, to je demokratski i ja mislim da je Srbija spremna na takav zakon“, rekla je za Radio Slobodna Evropa (RSE) ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Ćomić.



Čomić je deset dana kasnije izjavila novinarima da je uverena da će Srbija biti jedna od prvih evropskih zemalja koja će imati zakon o istopolnim zajednicama.



Ovo je tema ljudskih prava i ljubav se ne uređuje zakonom, već imovinsko-pravna pitanja, objasnila je ona.



Ustav kaže da smo svi jednaki pred zakonom, rekla je Čomić.



Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je istovremeno da je neophodna javna rasprava i društveni konsenzus da bi Srbija dobila Zakon o istopolnim zajednicama.



"Mislim da mora da postoji javna rasprava, koja možda treba da traje i duže nego što je uobičajeno, i da postoji društveni konsenzus oko tog zakona, a to pokazuje otvorenost u društvu", rekla je novinarima Mihajlović u Palati Srbija.