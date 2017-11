Poslovno povezivanje dijaspore BiH

U Sarajevu je predstavljena online platforma pod nazivom „Diasporainvest.ba“, za poslovno povezivanje bh. dijaspore.

Riječ je o prvom specijaliziranom informativnom portalu koji će učiniti dostupnim detaljne upute o poslovanju u BiH, što će olakšati ljudima iz bh. dijaspore proces investiranja u zemlju porijekla. Projekat je podržao Ured Američke agencije za razvoj u BiH (USAID).

Više od dva milijuna ljudi živi izvan BiH, čime ta zemlja ima jednu od najbrojnih dijaspora. Mnogi od njih imaju uspješne biznise u zemljama u kojima žive i žele investirati u Bosnu i Hercegovinu.

Sanjin Arifagić, šef projekta Dijasporainvest, ističe kako će ova online platforma biti servis svih vijesti koje su relevantne za investiranje.

„Jako je bitno svim investitorima iz iseljeništva omogućiti punu informaciju o tome kakvo je poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini, gdje su investicijske prilike, ko su kredibilni partneri s kojima mogu raditi ovdje, kakvi su programi podrške koji postoje a koji mogu pomoći da uspostave svoj biznis i da ga razvijaju u narednom periodu“.

Online platforma sadržavat će sve potrebne informacije o bh. zakonodavstvu i uvjetima poslovanja u realnom sektoru, dodaje Arifagić.

„Ono što je možda i 'srce' cijele platforme jeste ta funkcionalnost povezivanja između domaćeg privatnog sektora i ljudi iz iseljeništva, a zainteresovani su da naprave nekakve poslovne veze sa maticom, sa Bosnom i Hercegovinom.“

Više je područja za kojasu ljudi iz bh. dijaspore zainteresirani.

„Posljednjih nekoliko godina svjedočimo povećanom interesu dijaspore iz Amerike i nekih skandinavskih zemalja – imamo jako puno ljudi koji su se vratili i osnovali firme u IT industriji, koje su jako uspješne i rastu proteklih nekoliko godina, tako da je to svakako jedan od naših sektora koji su u fokusu. Međutim, imamo tu i niz drugih – metalska industrija, imamo i kao projekat nekoliko korisnika u oblasti metalske industrije, te proizvođačke industrije, drvoprerađivačke industrije. Teško je reći da je to samo jedan ili dva sektora za koje je dijaspora zainteresovana.“

Ovo nije prvi pojekat koji je USAID BiH pokrenuo sa bh. dijasporom. Ranije je to bio program kreditnih garancija i grantova. Šef Ureda USAID-a u BiH Peter Duffy kazao je kako se projekat online platforme pripremao devet mjeseci.

„Ova platforma sadrži alate koji će omogućiti predstavnicima dijaspore širom svijeta da dođu i istraže trgovinske mogućnosti, naprave veze i na taj način razmotre pokretanje investicija u BiH.USAID ostaje posvećen pružanju pomoći BiH u razvoju privatnog sektora, koji će biti konkurentniji u regionu i stvarati nova radna mjesta. Bosanskohercegovačka dijaspora ima veliki potencijal za privlačenje investicija i uspostavu novih trgovinskih veza. Nadamo se da će Diasporainvest.ba pomoći da iskoristimo taj potencijal, povećamo vidljivost Bosne i Hercegovine i osiguramo stvaranje novih poslovnih veza.“

Prema zvaničnim podacima, novčane doznake i drugi financijski transferi iz inozemstva u Bosnu i Hercegovinu godišnje dostižu 3,5 milijarde KM, što čini 13 posto ukupnoga BDP. Preciznije, na svaki dolar uložen putem direktnih stranih investicija, stiže sedam dolara koje šalje dijaspora.

Na web stranici „ diasporainvest.ba“ može se pronaći i tekst pod naslovom „Kako tri milijarde novčanih doznaka pretvoriti u investicije?“ ili „Pet načina kako se dijaspora može povezati sa BiH“

Tu je i nekoliko uspješnih priča o pokretanju poslova, odnosno o ulaganju u bh. privredu građana koji su porijeklom iz BiH, a koji danas žive u više od 50 zemalja svijeta.