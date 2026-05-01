Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
VIJESTI
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno
Vesti

Šesnaest srca za stradale, Novosađani obeležili godinu i po od pada nadstrešnice

Cveće i crvena srca sa imenima žrtava na Železničkoj stanici u Novom Sadu, 24. januar 2026.
Komemorativnom šetnjom i okupljanjem kod Železničke stanice u Novom Sadu obeleženo je godinu i po dana od stradanja 16 ljudi.

Postavljena su nova crvena srca sa imenima stradalih u padu betonske nadstrešnice, umesto prethodnih koja su bila oštećena protokom vremena.

Crvena srca od stiropora, sa imenima i godinama rođenja poginulih, izradili su studenti novosadske Akademije umetnosti.

U 11.52 u vreme kada je pala nadstrešnica, održana je šesnaestominutna tišina u počast nastradalima.

Betonska nadsrešnica rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu obrušila se 1. novembra 2024.

Poginulo je 16 osoba, a jedna mlada žena je teško povređena.

Novosadska tragedija je pokrenula talas masovnih protesta i blokada širom zemlje za zahtevima za krivičnu i političku odgovornost.

Godinu i po dana od tragedije, još nije počelo nijedno suđenje.

Pratite nas na Telegramu

Povezani sadržaji
XS
SM
MD
LG