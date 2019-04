Stižu prve donacije za obnovu Notre Damea

Požar u katedrali Notre Dame u Parizu u utorak ujutro je konačno u potpunosti ugašen. Eksperti i arhitekte su se okupili i procjenjuju štetu i utvrđuju da li je ovaj istorijski spomenik stabilan nakon požara u ponedjeljak u kojem je vatrena stihija za nekoliko sati progutala krov i spiralnu kulu 850 godina starog simbola Pariza.

Istražitelji takođe pregledaju zgradu da bi utvrdili uzrok požara. Za sada je radna verzija da je požar izbio slučajno.

"Mi radimo sa teorijom da je bila riječ o incidentu", rekao je javni tužilac Pariza Remy Heitz (Remi Heic).

Francuski milijarder Bernard Arnault (Bernar Arno), čija kompanije LVMH posjeduje neke od najpoznatijih svjetskih modnih brendova, objavio je u utorak da će njegova porodica i kompanija donirati 200 miliona eura za obnovu Notre Damea.

I drugi francuski vlasnik poznatih modnih brendova Francosie Henri Pinault (Fransoa Anri Pino) prije njega je objavio da će donirati 100 miliona eura za obnovu Notre Damea.

Takođe je i glavni direktor francuskog energetskog giganta Totala Patrick Pouyanne (Patrik Pojano) rekao da će ova kompanije izdvojiti 100 miliona eura za obnovu katedrale.

Donacije francuskih poslovnih ljudi uslijedile su odmah nakon katastrofe i nakon čvrste poruke francuskog predsjednika Emmanuela Macrona (Emanuel Makron).

"Večeras (ponedjeljak) se čvrsto obavezujem - obnovićemo ovu katedralu. Zajedno. To je, bez dileme, dio francuske sudbine i projekat za godine koje dolaze, ali se obavezujem na to. Počevši od sjutra (utorak) organizovaćemo nacionalni donatorski fond, koji će značajno biti i izvan naših granica, mi ćemo apelovati na najveće talente i mnogi ljudi će doći da daju doprinos. I mi ćemo je obnoviti. Obnovićemo Notre Dame. To je oni što Francuzi očekuju i zato što naša istorija to zaslužuje. To je naša predodređena sudbina", poručio je Macron.

Gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo podsjetila na istoriju koju čuva ovaj sakralni objekat još od krunisanja Napoleona, Francuske revolucije, dva svjetska rata do danas.

"Naravno, Notre Dame je cijela istorija Pariza i ja sam odmah pomislila na te snimke oslobađanja Pariza, kada se govorilo da kada zvone zvona Notre Damea da se mogu čuti sve do Buenos Airesa", riječi su Anne Hidalgo.

Rektor katedrale Notre Dame Patrick Chauvet (Patrik Šauve) se bespomoćno zapitao kako je ovo moguće u uskršnjoj sedmici.

"Kao što možete vidjeti, spomenik koji volite, sa kojim ste živjeli i u kojem ste živjeli, gdje ste slavili, koji predstavlja mnogo od naše istorije... I sada sa dubokom tugom mogu samo reći: 'O Bože moj zašto? Zašto? Zato što je sveti ponedjeljak i to je za nas važna sedmica. I da pitamo sami sebe: 'Gospode, zašto?'. Mislim da ću dobiti odgovor kada stignem u raj", rekao je rektor katedrale.

Gotsko remek-djelo arhitekture je simbol katolicizma ali i mnogo više od toga, svjetska kulturna baština cijelog čovječanstva.

Zato je Frida Ghitis, kolumnistkinja o međunarodnim poslovima, tekst za CNN naslovila "Gledajući kako Notre Dame gori, cijeli svijet je bio u bolu".

"U vrijeme zapaljivih političkih, religioznih i etničkih podjela, nekako je požar u katoličkoj crkvi, katedrali u Francuskoj, uspio da istopi animozitete, makar samo na trenutak i poveže ljude u zajedničkoj tuzi. Hrišćani, muslimani, hindusi, Jevreji ili ateisti, u Francuskoj, Indiji, Argentini, svugdje. Usud Notre Dame donio je lični bol", napisala je ova kolumnistkinja, dodajući da Francuzi osjećaju bol najakutnije.

"Notre Dame, što znači 'naša dama', bila je njihova. Ali je bila i svih drugih bez obzira na religiju ili nacionalnost", navela je Ghitis.

Svake godine katedralu Notre Dame posjeti u prosjeku 30 miliona ljudi.

Gotska katedrala je stara 850 godina. Izgradnja je počela u XII vijeku. Notre Dame je bila u sred renoviranja, pa su pojedine sekcije bile pod skelama i neke od bronzanih statua su zbog radova uklonjene prošle sedmice.

Drvena spiralna kula, koja se srušila od vatre 15. aprila, izgrađena je tokom restauracije katedrale sredinom XIX stoljeća.

Centar rimokatoličke religije, tokom brojnih vjekova, katedrala Notre Dame, bila je i meta brojnih političkih ustanaka. U XVI stoljeću su je opljačkali protestantski pobunjenici, potom je ponovno opljačkana tokom Francuske revolucije 1790-ih i nakon toga je praktično bila poluzanemarena.

Čuveno djelo "Zvonar crkve Notre Dame" slavnog Victora Hugoa (Viktor Igo) iz 1831. dovelo je do novog oživljavanja zanimanja za katedralu, a glavni - djelimično neuspješan - restauratorski poduhvat je započeo 1844. godine.

Izgradnja katedrale počela je 1163. godine, a Notre Dame se smatra jednim od najfinijih primjera francuske gotske arhitekture. Jedna je od najpoznatijih primjera svjetske kulturne baštine pod zaštitom UNSCO-a.

UNESCO je u tweetu naveo da "pažljivo prati situaciju i da je tu i stoji uz Francusku da bi sačuvao i obnovio ovo neprocjenjivo naslijeđe".

Svjetski lideri su u ponedjeljak uveče, baš kao i građani širom svijeta, sa užasnom gledali vatrenu stihiju i bili uz Francuze uz poruke podrške i saosjećanja.

Katedrala je do sada preživjela brojne katastrofe uključujući i Drugi svjetski rat.

Sva najvažnija umjetnička djela, bronzane statue i ikone su sačuvane i biće smještene u Louvre.

Francuski ministar kulture Franck Riester je to u utorak rekao nakon obilaska mjesta požara.

Vatikan, gdje se papa Franjo u utorak molio za sve pogođene požarom u Notre Dameu, saopštio je da je spreman da ponudi tehničku pomoć u restauraciji i obnavljanju Notre Damea.