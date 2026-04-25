U Nišu protest zbog oduzimanja departmana Filozofskom fakultetu

Studenti i građani Niša, na jugu Srbije, protestovali su zbog odluke Ministarstva prosvete Srbije da departmanima Filozofskog fakulteta za srpski jezik, istoriju i ruski jezik oduzme dozvole za rad radi osnivanja Fakulteta srpskih studija.

Protest je održan pod parolom "Ne lomite nam bagrenje", javila je Beta.

Studenti su poručili da je odluka Ministarstva "napad na jezik, kulturu, istoriju, pamćenje i na pravo da sami odlučujemo šta će ostati posle nas".

Studentkinja završne godine Filozofskog fakulteta, na Departmana za srbistiku, Mina Komadina rekla je na protestu da priroda humanističkih nauka obavezuje da "pružimo oštar otpor devastaciji departmana Filozofskog fakulteta.“

"Ali postupanjem koje neće narušiti ni dostojanstvo, ni integritet, ni zakonske okvire jer zakoni i pravda biće na strani onih koji se pridržavaju njihovih postulata", dodala je.

Redovni profesor Filozofskog fakulteta na Departmanu za srbistiku u Nišu Dejan Milutinović ocenio je da ako se dopusti osnivanje Fakulteta srpskih studija, ubrzo će biti i fakulteta srpske medicine, srpske elektronike, srpskog mašinstva.

"Odnosno dobićemo srpski univerzitet, a svi znamo šta to znači", rekao je, kako je preneo N1.

Ministarstvo prosvete oduzelo je 8. aprila dozvolu za rad Filozofskom fakultetu u Nišu za istoriju, srbistiku i ruski.

Istom odlukom odobrilo je Fakultetu srpskih studija da nastavi izvođenje tih studijskih programa.

Nalaženo je da novi fakultet preuzme imovinu, prava, obaveze i matične knjige studenata tih departmana.

Vlada Srbije u novembru 2025. donela odluku o osnivanju Fakulteta srpskih studija Univerziteta u Nišu.

Tom odlukom predviđeno je izdvajanje departmana za istoriju, srbistiku i ruski jezik sa Filozofskog fakulteta.

Na Filozofskom fakultetu kažu da se protiv takve odluke jednoglasno izjasnilo Nastavno-naučno veće fakulteta, kao i Savet.

Filozofski fakultet saopštio je 8. aprila da se izmena ili oduzimanje dozvole za rad može vršiti isključivo u zakonom propisanom postupku, a da to u ovom slučaju nije sprovedeno.