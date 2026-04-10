Crvena linija oko Filozofskog u Nišu, protiv cepanja zbog Fakulteta srpskih studija

Departmani za istoriju, srbistiku i ruski jezik prestaju da postoje na Filozofskom fakultetu u Nišu, na jugu Srbije.

Te studije izučavaće se na Fakultetu srpskih studija, koji je Vlada Srbije nedavno osnovala u tom gradu.

To se odnosi na sva tri nivoa studija – osnovne, master i doktorske.

Ministarstvo prosvete oduzelo je 8. aprila dozvolu za rad Filozofskom fakultetu za istoriju, srbistiku i ruski.

Istom odlukom odobrilo je Fakultetu srpskih studija da nastavi izvođenje tih studijskih programa.

Nalaženo je da novi fakultet preuzme imovinu, prava, obaveze i matične knjige studenata tih departmana.

Ta odluka doneta je uoči aprilskog ispitnog roka.

Bogdan Ristić je apsolvent na istoriji na Filozofskom fakultetu.

"Ja sam upisao Filozofski fakultet i ja sam na Filozofskom fakultetu apsolvent i imam nameru da taj fakultet i završim", rekao je on za RSE.

Na protestu 9. aprila studenti su, ispred zgrade Filozofskog fakulteta, iscrtali crvenu liniju.

Poručili su da nema prelaska te linije i da ne daju fakultet.

"Formiranje Fakulteta srpskih studija nije u skladu sa zakonom i ja i moje kolege ne želimo da budemo deo toga", kaže ovaj student.

On tako odgovara na pitanje da li bi prešao na novoosnovani Fakultet srpskih studija koji preuzima njegov departman sa Filozofskog fakulteta.

Na Filozofskom fakultetu kažu da je odluka nezakonita i najavljuju pravnu bitku pred Upravnim sudom.

"Podnećemo tužbu i za izdavanje dozvole za rad Fakultetu srpskih studija, ali i za izmenu dozvole za rad Filozofskom fakultetu", rekla je za RSE Marija Vujović prodekanka za finansije.

Dodala je da razmatraju i druge pravne opcije.

Kako je ukinuta dozvola za rad?

U obrazloženju Ministarstva prosvete kaže se da je Vlada Srbije u novembru 2025. donela odluku o osnivanju Fakulteta srpskih studija Univerziteta u Nišu.

Navodi se da je tom odlukom predviđeno izdvajanje departmana za istoriju, srbistiku i ruski jezik sa Filozofskog fakulteta.

U odluci Ministarstva piše da je početnom akreditacijom od 27. marta Fakultetu srpskih studija odobreno da nastavi izvođenje studijskih programa koji su prethodno bili akreditovani na Filozofskom fakultetu.

Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na upit RSE na osnovu kojih zakonskih odredbi je oduzelo dozvolu za rad za tri studijska programa na Filozofskom fakultetu.

Na Filozofskom fakultetu kažu da se protiv takve odluke jednoglasno izjasnilo Nastavno-naučno veće fakulteta, kao i Savet.

Filozofski fakultet saopštio je 8. aprila da se izmena ili oduzimanje dozvole za rad može vršiti isključivo u zakonom propisanom postupku, koji u ovom slučaju nije sproveden.

"Zakon o visokom obrazovanju ne predviđa mogućnost prenosa studijskih programa sa jedne ustanove na drugu", navedeno je.

Fakultet je ocenio i da odluka predstavlja presedan sa "dalekosežnim negativnim posledicama po pravnu sigurnost i stabilnosti visokog obrazovanja."

Filozofski fakultet, koji obeležava 55 godina postojanja, naveo je i da je odlukom Ministarstva "dovedena u pitanje autonomija univerziteta".

Irena Ljubomirović, redovna profesorka departmana za istoriju, smatra da je reč o pokušaju primene sile.

"Da se nasilnim putem, protivno zakonu, fakultetu oduzmu akreditovani studijski programi. To se apsolutno nikada nije dogodilo", rekla je ona za RSE.

Dozvola za rad može se izmeniti ili oduzeti kada se u postupku spoljašnje kontrole kvaliteta utvrdi da ustanova ne ispunjava uslove za obavljanje delatnosti.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju tu kontrolu sprovodi Komisija za akreditaciju Nacionalnog akreditacionog tela.

Zaposleni na Filozofskom fakultetu u Nišu kažu da takva zakonska procedura nije sprovedena.

Šta doneta odluka znači?

Zaposleni navode da nisu dobili instrukcije kako sprovesti rešenje Ministarstva prosvete.

"Od utorka nam kreće aprilski rok, mi ne znamo kako ćemo te ispite da realizujemo", kaže za RSE Dejan Milutinović, redovni profesor srbistike.

Zakon o visokom obrazovanju propisuje da u slučaju nedobijanja akreditacije za neki studijski program, dozvola za rad važi još godinu dana bez prava upisa novih studenata.

Takođe predviđa da već upisani studenti mogu da završe studije na tom fakultetu.

Na sva tri departmana ima 643 aktivnih studenata na sva tri nivoa, osnovnim, master i doktorskim studijama.

Profesor Milutinović smatra da je odluka o ukidanju strašna jer u najvećoj meri pogađa studente.

Da li će studentima biti omogućeno da završe započeto školovanje na Filozofskom fakultetu ili automatski postaju studenti Fakulteta srpskih studija?

Šta će biti sa profesorima na istoriji, srpskom i ruskom jeziku?

Na ta pitanja nisu odgovorili ni Ministarstvo prosvete, ni novoosnovani Fakultet srpskih studija.

"Ovo je odluka koja je doneta preko kolena", smatra profesor Milutinović.

On navodi da niko nema ništa protiv Fakulteta srpskih studija, ali da se to radi na drugačiji način.

"Ovo je sve ispod žita. Način na koji se osniva je diskutabilan pre svega u pravnom smislu", dodaje.

Na departmanima za srbistiku, istoriju i ruski jezik zaposleno je 36 nastavnika.

Kako je rečeno za RSE na Filozofskom fakultetu prilikom izjašnjavanja o prelasku na Fakultet srpskih studija, 23 nastavnika je bilo protiv, a 13 za.

Šta se zna o Fakultetu srpskih studija?

Na sajtu Fakulteta srpskih studija navodi se je njegova misija da razvija identitetske nauke.

Navedene su istorija, srpski jezik i književnost, slavistika, nacionalna bezbednost, nacionalna arheologija, kulturologija i etnologija.

"Naša ustanova simbolizuje odlučan korak ka jačanju srpske državotvorne i akademske svesti i stvaranju naučnog uporišta koje spaja tradiciju i savremena znanja", navodi se.

Za sada fakultet ima samo studijske programe istorije, srbistike i slavistike, koji postoje na Filozofskom.

Vršilac dužnosti dekana je profesor Slaviša Nedeljković.

Nedeljeković je profesor Departmana za istoriju Filozofskog fakulteta i dobitnik Vidovdanskog ordena koje dodeljuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Privremenog saveta je Milan Lazarević, docent na Medicinskom fakultetu u Nišu i direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti u Niškoj Banji.

On je odbornik vladajuće Srpske napredne stranke u Nišu, gde predvodi i Pokret za narod i državu koji je formirao Vučić.

Fakultet srpskih studija nije odgovorio na upit RSE povodom protesta zbog odluke Ministarstva prosvete i kritika načina na koji je taj fakultet osnovan.

Šta su posledice cepanja niškog Filozofskog fakulteta?

Profesorka Irena Ljubomirović ocenila je da je odluka o stvaranju Fakulteta srpskih studija - politička.

"Budući da je na osnivanju tog fakulteta i oduzimanju departmana Filozofskom radila grupa ljudi koji su politički aktivni i bliski vladajućim strukturama", rekla je.

Profesor Dejan Milutinović smatra da vlast nakon kraha ideje o dovođenju sumnjivih fakulteta iz inostranstva želi pojedinim fakultetima da stavi do znanja šta i kako treba raditi.

"Ovo što se dešava u Nišu jeste ogledni primer onoga što će se dešavati na drugim fakultetima. U krajnjoj instanci ovo je ukidanje autonomije univerziteta", ocenio je.

Niški Filozofski fakultet je prvi fakultet u tom gradu koji je podržao studentske proteste i blokade zbog stradanja 16 ljudi u Novom Sadu.

U novembru 2024. započele su studentske blokade fakulteta.

Studenti su zahtevali odgovornost vlasti zbog obrušavanja betonske nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu.

Slobodni univerzitet u Nišu, neformalna grupa profesora, zatražio je poništavanje odluke o gašenju tri studijska programa na Filozofskom fakultetu.

"Danas su obrisani departmani. Sutra će biti obrisani studenti. Ko garantuje da će studenti završiti započete studije? Ko potpisuje njihove diplome? Ko preuzima odgovornost — ili je i to izbrisano", navedeno je u saopštenju.

Na Filozofskom fakultetu kažu da očekuju podršku čitave akademske zajednice.

"Ako se dozvoli i napravi jedan ovakav presedan na Filozofskom fakultetu, on definitivno neće biti presedan nego će postati praksa", smatra profesorka Ljubomirović.

Filozofski fakultet ima pravo žalbe Upravnom sudu u roku od 30 dana.