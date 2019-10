Nenad Rašić za RSE: Meni ne mogu da prete, žao mi je građana

Niko meni nije pretio. Ja sam čovek koji je principijelan i mislim da to i oni znaju i da znaju da meni ne mogu da prete, kaže kandidat Koalicije Sloboda za premijera Kosova Nenad Rašić u intervju za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Ipak, uslove u kojima se odvija kampanja opisuje kao "nenormalne" i iznosi tvrdnje o pritiscima kojima su izloženi građani.

"Uslovi su, u najmanju ruku, nenormalni. Verovatno znate površno, ali ono što ne znate je da svakog dana neko biva otpušten sa posla zbog toga što nije lojalan Srpskoj listi (trenutno vodeća partija kosovskih Srba, prim.red.). Svakog dana, nema čoveka koji nije bio pozvan barem pet puta, i to do sada kažem. A u narednih nekoliko dana biće još svirepiji. Uslovi su apsolutno nenormalni, ja ne znam kako se ovi izbori, posle njihovog završetka mogu predstaviti kao demokratski ili kako se mogu predstaviti kao adekvatni. Jer na terenu je situacija užasna. Meni je mnogo žao mojih građana što moraju sve to da proživljavaju i iskreno, više sam zabrinut za njih nego za sebe lično", kaže Rašić, koji je među šest kandidata za kosovskog premijera na izborima koji će biti održani u nedelju 6. oktobra.

Rašić, kao lider Progresivne demokratske stranke, na čelu je koalicije formirane 28. avgusta, u kojoj su i Evropski pokret Srba na Kosovu Rade Trajković, Nova partija Kosova Dragiše Mirića i Branislav Marković. Rašić je bio i od ministar rada i socijalnog staranja u Vladi Hašima Tačija od 2008. od 2014. godine.

Delujući izvan kruga Srpske liste, trenutno vodeće partije kosovskih Srba, koja ima i podršku Beograda, Rašić se našao na medijskom i političkom udaru u Srbiji nakon što je objavio propagandni spot u kom se biračima obraća na albanskom jeziku. On, međutim, navodi da ga te pretnje i negativni komentari ne plaše, te da se više plaši za građane.

RSE: Izjavili ste da se osećate ugroženo. Ko vam je pretio i zbog čega?

Rašić: Ne, nisam rekao tako. Rekao sam da je način na koji se vodi kampanja, da podiže takav nivo opasnosti da se plašim da bi mogao neko da plati najskuplju cenu, kao što je gospodin Ivanović platio pre nekih godinu dana, godinu i nešto, i zato sam rekao da su građani, nažalost, toliko ucenjeni i toliko im je prećeno da je nepodnošljivo. A što se mene tiče, samog mene, pričam u svoje ime, niko meni nije pretio. Ja sam čovek koji je principijelan i mislim da to i oni znaju i da znaju da meni ne mogu da prete.

RSE: Putem jedne izborne video poruke na albanskom jeziku, pozvali ste građane Kosova, uključujući i Albance, da glasaju za vas i vašu koaliciju. To je izazvao oštre reakcije u medijima u Srbiji, uz uvredljive komentare. Kako gledate na te komentare?

Rašić: Pa prvo, mi smo napravili spot zato što sloboda mislim da je cilj svih nas, bez obzira da li smo Srbi, Albanci ili Turci. Kad smo rekli "sloboda", znači sloboda - od sloboda govora, sloboda izražavanja, sloboda političkog delovanja, sloboda od korupcije, od kriminala. Ja sam siguran da svi građani mogu da nađu sebe u tome. Sad, kad smo pravili spot, ja sam hteo kao što obično, ono, uvek se radi u demokratskim društvima - da se direktno obratite građanima koji su, rekli ste i vi sami, albanske nacionalnosti, jer smatram da postoje isti elementi kojima teže i Albanci i Srbi.

Ja sam te elemente pokušao ili pokušavam da uključim u jednu snagu koja sigurno postoji i može postojati u demokratskom društvu. E, to je bio moj glavni cilj, a ove reakcije koje su bile uvredljive, verujte, nije to ništa novo. Znao sam da će do toga doći i biće još i više takvih reakcija sada, u narednih nekoliko dana. Ali, to ne znači da treba stati. To znači samo kakvi su oni i mi imamo jedan izraz, kaže se: "Čoveku možete nešto silom uzeti, ali ne možete mu dati." Ja kulturu i vaspitanje tim ljudima, jednostavno, ne mogu da dam.

Jedna od tri vodeće pozicije u državi za Srbe

RSE: Na osnovu dosadašnjih izbora, Vi ste prvi i jedini kandidat iz srpske zajednice koji objavljuje kandidaturu za premijera Kosova. Da li verujete da možete dobiti podršku većine?

Rašić: Uvek treba verovati, mada to u ovim okolnostima, poznato je da je vrlo teško. Jer naše društvo nije još spremno da prihvati nekoga ko ne dolazi iz većinskog naroda da bude premijer, ali, kako ja to zovem, ovo je test demokratije na Kosovu i test verovatno i za mene lično da li mogu biti na ravnopravnom nivou sa ostalim kandidatima. I treća stvar, mi smo hteli da ovim utemeljimo jednu ideju o kojoj se pričalo ranije, ranije sam ja pričao o tome, a to je da ćemo pretendovati ubuduće da jedna od tri visoke pozicije koje su - premijer, predsednik Kosova i predsednik parlamenta bude dostupna Srbima.

Što znači da mi sada utabavamo put ili pravimo put za nešto što se može desiti možda čak za sledeće izbore ili izbore posle toga. Uglavnom, ovo je jedan dugoročniji proces, koji po mom mišljenju, mora da se desi pre ili kasnije na Kosovu.

RSE: Zašto bi građani trebalo da za vas glasaju?

Rašić: Pre svega mislim zbog toga što smo, verovatno po mojim standardima, najkvalitetnija lista jer imao ljude koji imaju dovoljno iskustva. Počevši od mene, koji sam nosilac liste, gde sam u kosovskim institucijama petnaest godina i mislim da sam za to vreme pokazao da mogu da budem apsolutno predan svom poslu, profesionalan, da budem jednak za sve, da budem čovek koji je, u svakom smislu te reči, jedan predstavnik evropske demokratije.

A pored toga, smatram da ono što mi u našem programu zastupamo jeste i ta podrška mladima i razvoju kosovskih institucija i to jačanje samih moralnih vrednosti, zajedničkog života, kao i pravca delovanja koji bi u jednom momentu doveo do pomirenja između dva naroda. Sve svoje aktivnosti, koje smo mi predvideli, a mislim da je svaka od njih vrlo bitna, i ono što je najbitnije, pomenuo sam malopre, to je da mi težimo pomirenju dva naroda koje mislim da bi bilo stvarno istorijsko.

RSE: Koji će biti vaši prioriteti?

Rašić: Mi smo napomenuli odmah da ćemo posle izbora, smatramo da ćemo biti deo Parlamenta i Vlade, inicirati dijalog. Kada kažem dijalog, mislim da u dijalogu moraju da učestvuju i kosovski Srbi koji će biti inicijatori i predlagači svih potencijalnih promena ili potencijalnih ideja koje će se ticati dijaloga. I samim tim unutar institucija pokazati jednu ozbiljnost i odgovornost koju nažalost, do sada, u ovom momentu, ja zadnjih pet-šest godina nisam video da postoji kod predstavnika kosovskih Srba.

Ukinuti takse, nastaviti dijalog

RSE: Trenutno je dijalog između Kosova i Srbije u zastoju. Smatra se da je razlog tome taksa od 100 odsto za srpsku robu koju je uvela Vlada Kosova. Da li, prema všem mišljenju, treba da se suspenduje ili potpuno ukine ta taksa?

Rašić: Da, ja sam to predlagao. Čak sam i prvog dana kad su takse uvedene, rekao da je potez bio vrlo ishitren i da nije imalo potrebe za tim i dovelo je u jedan, tako, ćorsokak, da kažem, sve pregovore, a znamo da je to vrlo bitna stvar. Takse svakako treba ukinuti i mora se započeti dijalog. Ali, kao što sam rekao, dijalog moraju, ajd’, možda ne da vode ali da iniciraju moraju kosovski Srbi, da budu deo dijaloga, moraju biti kosovski Srbi, koji će dijalog, koji će samo, na kraju, za cilj imati pomirenje. To je najbitnije. Dijalog, kao takav, kao forma - nije bitan ako nema za cilj pomirenje.

Mi hoćemo tom dijalogu, osim činilaca koji su sad, da uključimo takođe i verski dijalog između Islamske zajednice i Srpske pravoslavne crkve koji će takođe biti podrška celom dijalogu. Jer, mi sa strane kosovskih Srba, mi se dosta oslanjamo na Crkvu. To je bilo vekovima tako i ranije. Prema tome, mislim da svaki dijalog mora da uključi verske zajednice baš zbog toga da bi taj dijalog u suštini, i poverenje, bilo relevantno. Jer samo ako tako radimo, dijalog i poverenje je relevantno. Ukoliko ne radimo, ukoliko radimo samo "pro forma", to će ostati mrtvo slovo na papiru.

RSE: Da li to znači da je to uloga srpskih predstavnika u dijalogu za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije?

Rašić: Vidite, mi bismo morali da budemo uključeni u dijalog, u svakom slučaju, šta će nam to doneti, ja u ovom momentu ne znam, ali samo dijalog kome prisustvuju kosovski Srbi može da bude relevantan i može da bude svrsishodan jer ovi drugi dijalozi su definitivno ono što smo imali do sad. Podsetiću vas, imamo šest i po godina briselskog dijaloga i posle šest i po godina nemamo ništa. Nikakvu maltene dobit od toga. To je zbog toga što kosovski Srbi nisu bili uključeni u ceo proces i nisu oni inicirali ideje, predloge, akcione planove. To što je najbitnije baš upravo na terenu.

RSE: Da li mislite da su sazreli uslovi za postizanje dogovora Kosova i Srbije?

Rašić: Nažalost nisu, nisu stečeni uslovi, ali po svemu sudeći te moćne zapadne sile će to uraditi na način na koji su navikli - da sednu negde za sto i da to preseku sami. To je najgora opcija opet jer mi nismo uključeni u ceo taj proces i opet najbitnije stvari i najbitnija prava neće biti sačuvani baš zbog toga što nismo deo procesa. Ovo se već najavljuje, znate i sami, da već čak i obe strane pričaju i da bi taj neki sporazum trebalo da bude obavljen u narednih tri, četiri, pet meseci, čak se i pretpostavljalo da će biti i pre godine da nije došlo do ostavke premijera. Prema tome, imamo malo vremena, i moramo da se uključimo odmah danas da bismo mogli da utičemo na ceo proces.

RSE: I posle ovih izbora se očekuje da će biti koalicije za formiranje Vlade. Sa kim preferirate da uđete u vladajuću koaliciju, a sa kim ne?

Rašić: Iskreno, mislim da nije toliko bitno ko će biti premijer koliko je bitno kako ćemo mi da se ponašamo i kakvu ćemo mi strategiju da imamo i koji ćemo koalicioni sporazum eventualno doneti. Po tom koalicionom sporazumu, objašnjavajući kako zaštićujemo naša prava, taj premijer, ko god to bio, prihvatiće to kao jedan dobar dokument.

Nećemo da se igramo politike, mi ćemo da napravimo pravi, jedan ozbiljan koalicioni sporazum koji će imati za svrhu zaštitu interesa građana, pre svega Srba, ali ne na štetu drugih građana Kosova i takav će kao usvojen biti praćen u svakom momentu šta smo sa njim uradili. Da bi sveo na kratak odgovor, premijer ko god da bude, mi smo spremni da sarađujemo uz poštovanje i naših principa ili naših zahteva koje iznosimo pred vama, a mislim da će svaki premijer koji je iole ozbiljan stvarno uvažiti i prihvatiti naše predloge.