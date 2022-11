Neki nemački barovi će bojkotovati Svetsko fudbalsko prvenstvo u Kataru

Tokom prve utakmice Nemačke na Svetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru, koja je zakazana za narednu sredu protiv Japana, ekrani u berlinskom baru Fargo, u kojem se okupljaju navijači, ostaće isključeni. Ovaj kafić, u berlinskoj četvrti popularnoj za mlade, svoje radno vreme obično prilagođava takmičenjima, ali ovog puta će svoja vrata otvoriti sat vremena po završetku meča.



"Ne prihvatamo da neka zemlja koristi Svetsko prvenstvo da poboljšta svoju reputaciju", rekao je portparol Farga Jošik Peh za Frans pres.



"Nismo navikli na ideju da se zabavljamo gledajući utakmice koje prikazuju diktaturu u kojoj ne možete slobodno da izrazite svoju seksualnu opredeljenost i gde ste proganjani", dodao je on.

Fargo je jedan od desetina barova u Nemačkoj, uključujući nekoliko u Berlinu, koji žele da bojkotuju Svetsko prvenstvo koje je ipak veoma popularno u naciji koja voli fudbal i koja je četiri puta podizala trofej sa najvažnijeg takmičenja, prenosi Beta.



Na meti kritičara Katara je odnos te zemlje prema radnicima migrantima, diskriminacija žena i neprijateljstvo prema LGBTQ zajednici.



U Nemačkoj je nekoliko poznatih i kultnih mesta odustalo od prenosa utakmica. Zvanično zbog straha od zaraze korona virusom, lošeg vremana i visokih troškova električne energije.



Tako neće biti prenosa na velikom ekranu u blizini Brandenburške kapije, obično neizostavnog mesta okupljanja navijača u Berlinu. Mnogi klubovi navijača, uključujući Bajern Minhen i Borusiju Dortmunda, nedavno su pozvali navijače na bojkot.



Ne zadovoljavajući se time da samo ignoriše turnir, Fargo će ponuditi nekoliko događaja u vreme utakmica, uključujući susrete sa temom o ljudskim pravima i putovanja na amaterske i ženske fudbalske utakmice.



"Očekujemo pad našeg prometa i profita, ali ne verujemo da će nas to dovesti do bankrota", rekao je Peh.

Među navijačima je potez ovog bara naišao na odobravanje. Sebastijan koji sebe opisuje kao fudbalskog navijača, rekao je za AFP da podržava bojkot.



"Do sada sam gledao sva svetska prvenstva. Voleo bih da gledam i ovaj turnir, ali neću. Kada se ljudi smrzavaju u svojim stanovima zbog visoke cene energije u Nemačkoj, gledanje takmičenja na klimatizovanim stadionima je neprihvatljivo", rekao je 22-godišnji Sebastijan.



Stela (22), koja takođe redovno posećuje Fargo, planira da prvi put bojkotuje Svetsko prvenstvo, nadajući se da će to dovesti do kritičnijeg razmišljanja o dodeli takmičenja.



Ipak, ona je priznala da će, ako Nemačka dođe do finala, a "drugari je pozovu da gleda utakmicu, teško odbiti".



"Ali, ne očekujem da ćemo igrati dobro, tako da to neće biti problem", rekla je ona uz osmeh.

Pojedini berlinski barovi su odlučili da prenose utakmice osuđujući kršenje ljudskih prava, a vlasnik jednog od njih je istakao da je "svako slobodan da odluči da li će da gleda ili ne".



"Prikazivaću sve mečeve, od početka do kraja, bez izuzetaka", rekao je Salama el Hatib, vlasnik istoimenog bara.



El Hatib, koji je stigao sa Bliskog istoka u Berlin kao student 1980-tih, pre nego što je otvorio svoj bar 1996, rekao je da on i njegovi klijenti često razgovaraju o pitanjima ljudskih prava u Kataru.



Ali, nije razmišljao o bojkotu.



"Ova rasprava dolazi prekasno, trebalo je to da uradimo pre četiri godine", rekao je on.