Navijačke formacije sa fudbalskih tribina

„Kamiončić“ – tom rečju ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Srefanović opisuje maskirano vozilo na kojem su navijači Fudbalskog kluba Crvena zvezda u utorak uveče proslavili ulazak u Ligu šampiona.

Na konferenciji za medije u sredu Stefanović je izjavio da to nije policijsko vozilo, već kamion TAM koji je presvučen plastikom kako bi ličio na borbeno vozilo.

“To su vozila koja se kupuju na vojnim otpadima, vi možete da odete da ga kupite. To je nešto što vojsci više ne treba staro po 20, 30 40 godina. Ne bih da tumačim njihove želje (navijača Zvezde), ali mislim da su hteli da naprave neku vrstu koreografije. Osnovno vozilo je kamiončić, najobičniji kamion od 2 ili 3 tone, na koji je stavljeno nešto što treba da liči na vojno borbeno vozilo”, rekao je Stefanović.

On je dodao da policija treba da utvrdi da li je to vozilo bilo registrovano za saobraćaj, a ako nije da će vlasniku biti napisana prekršajna kazna.

Terzić: Šta vam smetaju transporter i tenk?

Ministarstvo odbrane Srbije je prethodno saopštilo da sporno vozilo ne postoji u Vojsci Srbije, „kao i da se po izgledu ne može zaključiti da je to vozilo oklopno”.

Slika ljudi sa šlemovima na glavama i klupskim bojama Crvene zvezde koji se voze širim centrom Beograda na vozilu maslinasto zelene boje, koje podseća na oklopni transporter, zbunila je i uznemirila deo javnosti. Vozilo je od stadiona uz pirotehniku pratila velika grupa navijača posle utakmice sa švajcarskim klubom Jang Bojs.

Dan nakon ovog događaja, generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je na konferenciji za medije da ne vidi problem u načinu na koji je deo navijača proslavio pobedu svog kluba.

“Šta vama smetaju šlem, transport i tenk? Evo, ja sam pre nekoliko dana dobio informaciju da se ponovo uvodi obavezno služenje vojnog roka. I treba svi da stavimo šlemove i da idemo na tenkove i transportere, što vam to smeta? U Americi je demokratija, oni 600 milijardi dolara odvoje za vojni budžet. A, mi se popnemo na jedan transporter, ukinuli vojni rok, i mi se kao vraćamo u devedesete. To je zamena teza”, rekao je Terzić.

Podsetimo, ove izjave usledile su samo dva dana nakon što je ispred severne tribine Zvezdinog stadiona „Rajko Mitić“, poznata pod imenom "Marakana", parkiran rashodovani tenk. Za njega je Stefanović juče rekao da je maketa, a Ministarstvo odbrane skoro pa istovremeno saopštilo da trajno demilitarizovan tenk T-55 nije vlasništvo tog ministarstva niti Vojske Srbije.

‘Nijedna vlast u Srbiji se nije odrekla navijača’

Navijački pokret u Srbiji već duže vreme predstavlja neku vrstu paravojne formacije koja pokazuje da politička instrumentalizacija, započeta krajem 1980-ih godina, i dalje postoji, bez naznaka da će to u skorijoj budućnosti biti prekinuto.

Ovu ocenu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) iznosi Ivan Đorđević, naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i autor knjige “Antropolog među navijačima”, komentarišući sinoćnu proslavu Zvezdinih navijača.

“Iako smo mi imali iluziju da se tokom dvehiljaditih nešto promenilo u nacionalističkom rakursu, sve vlade nakon Petog oktobra su na neki način koketirale sa srpskim nacionalizmom i sve one su želele da se u izvesnom smislu dodvore navijačkim grupama. Tako da sada ono što imamo jeste povratak na onu staru ekipu koja je samo nastavila nikada prekinuti kontinuitet toga. Te navijačke frakcije, za koje ne znamo više ni kome pripadaju, predstavljaju jako zgodno oruđe i nijedna vlast u Srbiji nije želela da se tog oruđa odrekne. A ova trenutna vlast sa njima ide ruku pod ruku i oni predstavljaju samo dve strane istog novčića”, ocenjuje Đorđević.

Prigrlivši nacionalističke parole i militantnu retoriku, navijačke grupe su krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog veka postale aktivni učesnici u raspadu tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Najpoznatiji primer je nekadašnji vođa “Delija”, Željko Ražnatović Arkan koji je tokom ratova u Hrvatskoj i BiH u svoju paravojnu formaciju Srpsku dobrovoljačku gardu (SDG) regrutovao navijače Zvezde.

Zašto je ubijen Sale Mutavi?

Gotovo dve decenije posle ratova, vođe takozvanih navijačkih frakcija u Srbiji pre svega se povezuju sa krugovima organizovanog kriminala. O tome, između ostalog, svedoči do danas nerešeno ubistvo Aleksandra Stankovića iz 2016. godine. Stanković, poznat pod nadimkom Sale Mutavi, iako ranije osuđivan zbog trgovine drogom i posedovanja oružja, bio je vođa navijačke grupe Partizana.

Maja 2014. godine je u kriminalnom obračunu ubijen Velibor Dunjić, jedan od vođa Zvezdinih navijača, koji je bio osuđen za pokušaj ubistva i nasilničko ponašanje. Suđenje za njegovu likvidaciju još uvek traje.

U vreme dok je bio tehnički premijer Srbije, aktuelni predsednik države Aleksandar Vučić izjavio je da država nema snage da se obračuna sa huliganima.

“Ako me pitate zašto nemamo dovoljno snage za to, reći ću vam da je potreban opšte društveni konsenzus za neke stvari. Potreban vam je za Ustav, za takve bolne stvari u kojima znate da ćete istog sekunda da budete nedvosmislena meta svih i da će svi drugi da kažu: to je zato što je gladan narod, a ne zato što su to huligani”, rekao je Vučić.

Ivan Đorđević kaže da se često kada se govori o huliganima upada u zamenu tezu, o tome šta su i ko su oni.

“Da li je Sale Mutavi ubijen zbog navijaštva, da li je on bio huligan, ili je bio kriminalac i trgovac drogom? To je ono što je ključno, sa kime zapravo država nema snage da se obračuna? Da li su problem klinci koji piju pivo i koje će policija da makne zato što su na 300 metara od stadiona otvorili flašu piva? Da li su to huligani sa kojima nemamo snage da se obračunamo ili nemamo snage za obračun sa frakcijama koje, kao što vidimo iz priloženog, imaju i pristup vrlo ozbiljnom oružju? U tom kontekstu mi stalno zamenjujemo teze pričajući o nekakvim huliganima. Huligani su navijači koji se koriste nasiljem. Ovo o čemu mi pričamo je nešto daleko ozbiljnije od toga”, zaključuje Đorđević.

Da navijačke proslave sportskih uspeha lako mogu da izmaknu kontroli podseća i slučaj iz maja prošle godine, kada se zapalio autobus saobraćajnog preduzeća “Lasta”, koji je bio iznajmljen Fudbalskom klubu Crvena Zvezda za proslavu šampionske titule.

Naime, grupa navijača i fudbalera koji su se autobusom vozili gradskim ulicama je upaljenim bakljama u autobusu sa otvorenim krovom izazvala požar, nakon čega su morali da napuste vozilo.

Nema informacija da je iko sudski procesuiran zbog ovog događaja.

Treba podvući i da je, skoro istovremeno sa diskusijama koje je rasplamsalo pojavljivanje tenka ispred Marakane, za samu Crvenu zvezdu stigla dobra vest. Izneo ju je Zvezdan Terzić na današnjoj konferenciji za novinare.

Saopštio je da mu je predsednik Srbije obećao da će država obezbediti 100 miliona evra za izgradnju novog stadiona, jer “Rajko Mitić”, prema rečima generalnog direktora Crvene Zvezde, “ima milion nedostataka”.