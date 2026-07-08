Michael Cecire: Prilagodba novom transatlantskom poretku ključni je izazov za NATO

Dok se čelnici NATO-a okupljaju u Ankari na summitu za koji se očekuje da će oblikovati budući smjer Saveza, europske prijestolnice gledaju dalje od ciljeva obrambene potrošnje i najava o nabavi prema onome što mnogi vide kao ključni izazov sastanka: može li Alijansa pokazati političko jedinstvo u trenutku dubokih geopolitičkih promjena.

Summit 32 države članice NATO-a, koji se održava 7. i 8. srpnja, dolazi usred stalne ruske agresije na Ukrajinu, sve većeg pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio obrambenog tereta i neprestanih pitanja o budućnosti transatlantskih odnosa pod američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je da je cilj okupljanja osigurati da Savez "nastavi ostvarivati rezultate".

Trumpov raspored naglašava njegovu središnju ulogu na summitu, s obzirom na sudjelovanje na radnoj sjednici čelnika, bilateralne sastanke i završnu konferenciju za medije prije odlaska iz Ankare.

Velik dio komentara u vezi sa summitom bio je usmjeren na neizvjesnost oko dugoročne predanosti Washingtona europskoj sigurnosti.

Međutim, Michael Hikari Cecire, istraživač obrambene i sigurnosne politike u američkom RAND Corporationu, tvrdi da ovakvo uokvirivanje zanemaruje dublju stratešku transformaciju koja je već u tijeku.

"Standardni komentari oko summita NATO-a u Ankari vjerojatno će se usredotočiti na dobro poznate tjeskobe: politički nestabilan SAD koji se sve više okreće vlastitoj hemisferi te europski kontinent zabrinut za trajnost poretka uspostavljenog nakon 1945. godine", rekao je Cecire u intervjuu za RSE. "Ali ovaj narativ o krizi promašuje dublju strukturnu stvarnost."

Umjesto da svjedočimo neuspjehu transatlantizma, Cecire tvrdi da se sam taj odnos razvija.

"Transatlantizam nužno ne propada, već se mijenja njegova geometrija", rekao je, opisujući prijelaz "s odozgo prema dolje postavljene hijerarhije u obliku piramide, kojom je dominirao Washington i o kojoj je ovisio, prema više dijadnom partnerstvu jednakih, povezanih čvrstim operativnim stvarnostima".

Prema Cecireovom mišljenju, SAD i Europa ostaju strateški nerazdvojni usprkos pomacima u rasporedu američkih snaga i promjenjivim sigurnosnim prioritetima.

"Od obrambenih opskrbnih lanaca do isturenih baza, SAD i Europa ostaju temeljno međuovisni", rekao je.

To, kako tvrdi, znači da se središnja zadaća summita proteže dalje od samog umirivanja saveznika u pogledu predanosti Amerike Europi.

"Istinska zadaća summita nije vođenje zaštitnih borbi za iscrpljeni status quo ante, već izgradnja fleksibilnijeg okvira koji odražava ovaj novi makroporedak", rekao je Cecire.

Njegov argument upućuje na to da Savez ulazi u novu fazu u kojoj se od Europe očekuje da preuzme veću odgovornost za vlastitu sigurnost, dok istovremeno ostaje duboko integrirana s američkim vojnim sposobnostima i operativnim planiranjem.

Za Europu, rekao je Cecire, to "može značiti odvikavanje od temeljnih pretpostavki NATO-a koje je uspostavio sam Washington nakon Drugog svjetskog rata" i preuzimanje veće odgovornosti "za vlastitu kontinentalnu sigurnost te za globalni mir i prosperitet".

Priznao je da bi takva tranzicija bila skupa, politički teška i da bi predstavljala duboku kulturološku promjenu, ali je dodao da bi Europi također dala "novo djelovanje i odgovornost kao normaliziranom, proaktivnom sigurnosnom akteru".

Istodobno, Cecire je naglasio da se strateški prioriteti Washingtona razvijaju, a ne da nestaju.

Sjedinjene Države su se, kako je rekao, posvetile "nacionalnoj sigurnosti i obrambenoj strategiji koja je više orijentirana na vlastitu hemisferu i domovinu", dok istovremeno nastavljaju pokazivati globalnu predanost kroz sukob s Iranom, svoj fokus na Indo-Pacifik te kontinuirano oslanjanje na isturene baze i suradnju sa saveznicima u Europi i drugdje.

Sjever NATO-a s rastućom zabrinutošću promatra nove ruske garnizone

Iako Cecire vidi summit kao dio dugoročnije strateške tranzicije, europski dužnosnici kažu da će se njegov trenutačni uspjeh ocjenjivati prema tome hoće li saveznici pokazati političku koheziju.

Visoki europski dužnosnici rekli su za RSE uoči summita da je njihova najveća briga manje vezana uz ciljeve obrambene potrošnje, a više uz izbjegavanje javnih podjela koje bi mogle oslabiti vjerodostojnost NATO-a.

Jedan visoki europski dužnosnik rekao je kako se čelnici nadaju da će Ankara preslikati atmosferu suradnje viđenu na prošlomjesečnom summitu G7 u Francuskoj, gdje se Trump pridružio ostalim čelnicima u potpori dodatnom pritisku na Rusiju putem sankcija usmjerenih na izvoz nafte i bankarski sektor.

Nekoliko europskih prijestolnica vidjelo je taj ishod kao dokaz da je transatlantska koordinacija i dalje moguća unatoč ponavljajućim napetostima.

Dužnosnici su priznali da bi javna neslaganja, posebice ona u kojima sudjeluje Washington, mogla zasjeniti sadržajne dogovore postignute iza zatvorenih vrata i oslabiti NATO-ovu poruku odvraćanja.