Rutte kaže da su NATO članice na putu da izjednače američku potrošnju na odbranu

Uoči NATO samita u Ankari, generalni sekretar saveza Mark Rutte kaže da su evropske članice i Kanada na dobrom putu da usklade svoju potrošnju za odbranu sa Sjedinjenim Državama, koje su dugo kritikovale Evropu zbog nedovoljnog izdvajanja za vojsku i percepcije da se "besplatno oslanjanjaju."

Govoreći u turskoj prijestolnici neposredno prije dvodnevnog NATO okupljanja 7. i 8. jula, Rutte je također rekao da savez "mora nastaviti osiguravati da Ukrajina dobije ono što joj je potrebno". Komentari generalnog sekretara dolaze nakon još jednog razornog ruskog napada na Kijev i okolinu 6. jula, u kojem je poginula najmanje 21 osoba.

Samit u Ankari ima za cilj da procijeni kako 32 saveznice napreduju u ispunjavanju cilja, postavljenog u Hagu prošle godine, da do 2035. godine troše pet posto BDP-a na odbranu.

S obzirom na to da neke zemlje jedva dostižu raniji cilj od dva posto ove godine, Sjedinjene Američke Države su pritisnule evropske zemlje da predstave kredibilne planove kako bi mogle dostići taj cilj u roku od jedne decenije.

'Jednostrani put'

Samo prošle sedmice, američki predsjednik Donald Trump, koji je dugo skeptičan prema savezu, ponovo je u objavi na društvenim mrežama doveo u pitanje NATO, napisavši da je "smiješno da SAD nastavljaju ovim jednostranim putem kada odnos nije recipročan."

Također je uključio grafikon koji pokazuje da Washington troši znatno više na svoju vojsku nego bilo koji pojedinačni evropski saveznik.

To se nadovezuje na slične kritike koje je iznio američki ministar odbrane Peter Hegseth kada je prošlog mjeseca u Briselu govorio pred NATO kolegama, od kojih je neke optužio za "besplatno korištenje" i kritikovao druge što nisu dozvolili da se njihove zračne baze koriste za američke avione u vojnoj kampanji protiv Irana ranije ove godine.

Na tom sastanku, Hegseth je također obećao šestomjesečnu američku reviziju rasporeda snaga u Evropi, u kojoj je rekao da će "neke zemlje pasti, a druge proći s odličnim ocjenama", implicirajući da bi dio od skoro 80.000 američkih vojnika stacioniranih u Evropi mogao biti povučen iz zemalja koje manje troše.

Rutte, koji nastoji održati bliske odnose s Trumpom u pokušaju očuvanja jedinstva saveza, rekao je da evropske članice i Kanada "već ulažu oko četiri posto BDP-a u odbranu i sigurnost", dodajući da je to u posljednje dvije godine generisalo 258 milijardi dolara dodatnih ulaganja u odbranu.

Rutte je naveo da bi ovaj trend značio da su ostale 31 članice sada na "putanji ka izjednačavanju svoje potrošnje za odbranu sa Sjedinjenim Američkim Državama."

Bivši holandski premijer također je pohvalio Trumpa, rekavši da je on prvi američki predsjednik od Dwighta D. Eisenhowera 1950-ih koji je postigao "ovo izjednačavanje".

Ukrajina traži više sistema protivzračne odbrane

Ukrajina će također biti visoko na dnevnom redu NATO-a tokom samita.

Nakon posljednjih ruskih napada 6. jula, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će prisustvovati dijelu samita, pozvao je, u objavi na društvenim mrežama, članice da Kijevu obezbijede više sistema protivzračne odbrane, posebno rakete presretače Patriot.

Dok poziva saveznike da pojačaju pomoć, Rutte je priznao da Zapad ima ograničene mogućnosti da odmah ojača ukrajinsku protivzračnu odbranu.

"Sa praktične strane postoji ograničenje u broju presretača na teritoriji NATO-a i zato moramo proizvoditi više," rekao je. "Radimo iz svih uglova; svi su uključeni u ovo."

S obzirom na to da u skorije vrijeme nema konkretnih isporuka sistema protivzračne odbrane Ukrajini, postoji nada da bi Kijev u Ankari mogao osigurati neku vrstu licencnog sporazuma koji bi omogućio domaću proizvodnju.

Odvojeno, očekuje se da će lideri NATO-a također usvojiti završnu deklaraciju samita koja predviđa 70 milijardi eura za Ukrajinu kroz bilateralnu i institucionalnu podršku za ovu i narednu godinu.