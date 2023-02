Šef NATO-a pozdravio japanski plan povećanja vojnog budžeta

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg podržao je plan Japana da udvostruči izdatke za vojsku u narednih pet godina ocenjujući da to odražava posvećenost zemlje bezbednosti u "nesigurnom" svetu.



Revizija japanske nacionalne bezbednosne strategije objavljena krajem 2022. godine "još više" čini Japan partnerom za mir, rekao je Stoltenberg 1. februara u Tokiju.



"Srećan sam što Japan predviđa (povećanjem svog vojnog budžeta) da dostigne referentni prag NATO za izdvajanje od dva odsto bruto domaćeg proizvoda za odbranu", dodao je Stoltenberg u govoru na tokijskom univerzitetu Keio.



Japan je decenijama ograničavao svoju vojnu potrošnju na oko jedan procenat BDP- a ali vlada premijera Fumija Kišide je u decembru odobrila novu bezbednosnu doktrinu koja predviđa povećanje budžeta za vojsku na dva odsto BDP do 2027.



"To pokazuje da Japan ozbiljno shvata međunarodnu bezbednost", rekao je Stoltenberg.



On je rekao da rat koji vodi Rusija predstavlja svetski problem i jednako utiče na bezbednosno okruženje Azije.



Istakao je i da je ruski predsednik Vladimir Putin loše procenio otpor Ukrajinaca i jedinstvo koje su pokazali članovi NATO saveza za podršku Kijevu.



Ponavljajući da NATO ne smatra Kinu neprijateljem, Stoltenberg je rekao da rastući pritisak i vojne ambicije Pekinga predstavljaju problem s kojim se treba zabaviti.



"Danas je svetski poredak, od koga smo svi imali koristi tokom toliko decenija, ugrožen. Moskva i Peking prednjače.. u jačanju autoritarnih vladavina", rekao je Stoltenberg.



On je dodao da u opasnijem svetu Japan može da računa da će NATO biti uz njega.



Posle sastanka sa japanskim premijerom Kišidom dan ranije, Stoltenberg je rekao da Japan i NATO treba da ostanu ujedinjeni i čvrsti naspram bezbednosnih pretnji koje predstavljaju Kina, Severna Koreja i Rusija.

Izvor: Beta