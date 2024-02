Historijski uspjeh Taylor Swift: Osvojila četvrtog Grammyja za album godine

Američka pjevačica Taylor Swift osvojila je u nedjelju Grammyja za album godine za album Midnights iz 2022., postavši time muzičarka s najviše pobjeda u toj kategoriji.

Ovo je joj je četvrti Grammy za album godine.

Prije je tu nagradu osvojila 2009. za Fearless, 2015. za 1989 i 2021. za Folklore.

"Voljela bih reći da je ovo najbolji trenutak u mom životu, ali ovako se sretno osjećam i kada napravim neku pjesmu. Za mene je prava nagrada rad. Sve što želim je da i dalje mogu raditi to što radim. To me čini jako sretnom", kazala je Swift nakon je preuzimanja nagrade.

Swift je najavila da u aprilu izdaje svoj 11. album The Tortured Poets Department.

Midnights je debitovao sa velikim uspjehom u prošlog oktobra kada je Swift osvojila svih deset prvih mjesta na ljestvici Billboard Hot 100, sa različitim pjesmama sa albuma.

Ove godine je imala šest nominacija za prestižnu nagradu Grammy: za album godine, pjesmu godine, ploču godine, pop solo nastup, pop nastup dua/grupe i pop vokalni album.

Ranije tokom večeri je osvojila i nagradu za najbolji pop vokalni album za Midnights.

Pjesmom godine proglašena je balada What Was I Made For?, koju izvodi Billie Eilish.

Miley Cyrus osvojila je, pak, Grammy za snimak godine za pjesmu Flowers, dok je najboljom novom izvođačicom proglašena r&b i pop pjevačica Victoria Monet.

Nagrade Grammy dodijeljene su u više od 90 kategorija, a pobjednike su izabrali muzičari, producenti, inženjeri i drugi koji čine Recording Academy.