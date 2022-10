Armenija i Azerbejdžan pristali na civilnu misiju EU duž granice

Evropsko vijeće kaže da su se čelnici Armenije i Azerbejdžana sastali na marginama samita u Pragu i dogovorili civilnu misiju Evropske unije duž njihove zajedničke granice, gdje je u sukobima prošlog mjeseca poginulo više od 200 osoba.

Vijeće je u saopćenju 7. oktobra navelo da su se armenski premijer Nikol Pashinian i predsjednik Azerbejdžana Ilham Aliyev sastali u prisustvu predsjednika Vijeća Evropske unije Charlesa Michela i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona na marginama prvog skupa Evropske političke zajednice.

Pashinian je pristao da "pomogne civilnu misiju EU duž granice sa Azerbejdžanom", navodi se u saopštenju. Također, dodaje se da je Azerbejdžan "pristao da sarađuje sa ovom misijom”.

Civilna misija Evropske unije počet će kasnije ovog mjeseca i trajat će najviše dva mjeseca, navodi se u saopštenju i dodaje da će sljedeći sastanak komisije za razgraničenje biti održan u Briselu do kraja mjeseca.

U saopćenju se navodi da su dvije strane ponovo potvrdile međusobno priznanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

Sukob oko Nagorno-Karabaha

Azerbejdžan i Armenija su godinama u sukobu oko Nagorno-Karabaha.



Region uglavnom naseljen Armenima, koji je imao status autonomne oblasti u okviru Sovjetskog Azerbejdžana, proglasio je nezavisnost od Bakua tokom raspada Sovjetskog Saveza.



To je dovelo do rata od 1992. do 1994. godine, koji je prema procjenama odnio oko 30.000 života, i raseljene su stotine hiljada ljudi.



Rat je završio prekidom vatre uz posredovanje Rusije, ostavljajući etničkim Armenima iz Nagorno-Karabaha kontrolu nad većinom regiona, kao i nekoliko susjednih okruga Azerbejdžana.



Pregovori uz međunarodno posredovanje uz učešće OSCE-ove Minsk grupe, kojom kopredsjedavaju SAD, Rusija i Francuska, nisu doveli do rješenja, a u septembru 2020. izbio je novi rat.



44-dnevni sukob, u kojem je poginulo više od 6.500 osoba, završio je primirjem uz posredovanje Moskve, a Azerbejdžan je ponovo preuzeo kontrolu nad svim okruzima oko Nagorno-Karabaha, kao i velikim dijelovima teritorije unutar same bivše autonomne oblasti.