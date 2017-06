BiH dvije godine od SSP-a: Ne gubiti vrijeme za reforme

U Sarajevu je održana konferencija posvećena dvogodišnjici stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Europske unije. Najviši dužnosnici BiH razmijenili su stavove i mišljenja o procesu europskih integracija kao strateškom vanjskopolitičkom cilju države, ulozi i rezultatima parlamenata u BiH u provedbi SSP-a, kao i europskoj perspektivi BiH.

Dvije godine nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU, domaći političari i predstavnici međunarodne zajednice ističu kako je BiH ostvarila značajan napredak u vanjskotrgovinskoj razmjeni. Kao najveću prednost navode porast izvoza, o čemu Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU u BiH kaže:

„U prva četiri mjeseca ove godine nakon stupanja na snagu prilagođenog SSP-a izvoz iz BiH prema zemljama EU povećan je za 12,5 posto.“

U ožujku 2017. godine Bosna i Hercegovina imala je najveći izvoz roba nakon rata, dodao je Wigemark.

„U ožujku ove godine je BiH je u zemlje EU izvezla roba i usluga u vrijednosti od gotovo jednu milijardu KM, što je svakako jedan novi postavljeni rekord.“

Napretkom ostvarenim kroz dvije godine nakon primjene SSP-a zadovoljan je i ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak.

„Napravljen je jedan okvir u kojem Bosna i Hercegovina može da napreduje ka onom što je glavni spoljnopolitički cilj, a to je konačna integracija u Evropsku uniju. To je nešto što kao ništa drugo u Bosni i Hercegovini okuplja sve nas, i Republiku Srpsku i Federaciju, i sva tri naroda, tako da ocjenjujemo ove dvije godine dosta pozitivnim. Naravno, nije perfektno, ali je dosta dobro", smatra Crnadak.

Idući cilj Bosne i Hercegovine na putu članstva zemlje u EU je dobijanje kandidatskog statusa. Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za europske integracije PSBiH Nikola Lovrinović:

„Bosna i Hercegovina ovog trenutka radi svoje obveze i čini sve ono što treba da čini da bi došla u viši stupanj, stupanj pregovora ili otvaranja poglavlja. Mi smo, čini mi se, puno toga učinili u ove dvije godine, i po izvješću kojeg ste imali prigodu ranije čuti od Ureda Europske komisije ovdje, u Sarajevu, iz Europske komisije, ima određeni napredak. Vi svi znate što se u međuvremenu događalo, od aplikacije, to ćemo sve danas na konferenciji reći, do dobivanja pitanja, koje odgovore smo već pripremili, gdje smo već pri kraju toga posla, i nadamo se da ćemo do konca godine ili u najgorem slučaju početkom iduće godine dobiti taj status, a negdje sredinom iduće godine možda doći u poziciju da otvaramo određena poglavlja", kaže Lovrinović.

Borjana Krišto, zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma PSBiH naglašava kako se BiH trenutačno nalazi na prekretnici u pogledu europskog puta.

„Moram reći da u ovom trenutku nema spremnosti, nema političke volje da se napravi iskorak u nekim stvarima koje su najnužnije. Zato uistinu u ovom Parlamentu imamo i određene probleme u smislu funkcioniranja parlamentarne većine. Svi smo svjesni da u Zastupničkom domu ne postoji parlamentarna većina za usvajanje određenih zakona. Ono što smatramo prioritetom u ovom periodu, i ono što smo trebali uraditi, to je neophodna izmjena Izbornog zakona", rekla je Krišto.

Istovremeno, Šefik Džaferović, predsjedatelj Zastupničkog doma PSBiH, upozorio je da 41 zakon čeka na usvajanje.

"Treba prestati sa ispraznom retorikom i okrenuti se predlaganju tih zakona i usvajanju tih zakona. I treba, jednostavno, ispuniti plan rada i Vijeća ministara i Predstavničkog doma. Ja ovog puta govorim o Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Odveć rano je počela predizborna kampanja. Do izbora ima još osamnaest mjeseci. Izborna kampanja treba da traje trideset dana, a sve preostalo vrijeme treba biti upotrijebljeno na reforme u Bosni i Hercegovini", smatra on.

Jonathan Moore, šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini naglašava kako je put reformi jedini izlaz za BiH.

„U svakom slučaju, ako je to pitanje ekonomskog razvoja, ili pravosuđa, imamo i druge obaveze u kontekstu, u okviru evropskih reformi, uključujući i izazov nasilnog ekstremizma, mi smo na raspolaganju svima u Bosni i Hercegovini", zaključuje Moore.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa EU potpisan je 2008. godine, a stupio je na snagu sedam godina poslije. Cilj ovog dokumenta je priprema BiH za članstvo u EU, a njime se postepeno uspostavlja i područje slobodne trgovine između EU i zemlje potpisnice.