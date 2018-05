Tesla i umjetnici iz cijelog svijeta na Cest is d' Best

U Zagrebu je predstavljen najveći i najstariji festival ulične kulture u Hrvatskoj - Cest is d' Best. U pet dana sljedećeg tjedna na osam zagrebačkih lokacija nastupit će čak 500 muzičkih, likovnih i scenskih umjetnika iz 21 zemlje. Ovogodišnji program inspiriran je Nikolom Teslom i korištenjem recikliranog materijala u umjetnosti.

"Ja sam iz Caracasa, Venezuela. Putujem po svijetu sa svojim cirkuskim programom The Dangerous Show. Volim publiku ovdje u Hrvatskoj i doista je uzbudljivo sudjelovati na Cest is d' Best", kazao je za Radio Slobodna Europa Emilio The Balancer koji je već stigao u Zagreb da pomogne u promociji najstarijeg i najvećeg festivala ulične kulture.

Zlatko Petrović iz "Kraljeva ulice" jedan je od dvojice suosnivača festivala i prema njemu ima poseban odnos.

"Festival traje 22 godine, meni na veliku radost i sreću što imam tako odraslo dijete, a Zagreb ga je prihvatio kao svojeg i kao nešto što je sastavni dio naše urbane kulture", kaže on.

Petrović je najavio glazbeni program - od Zorana Predina preko hommagea Ivi Robiću i svirača koji sviraju na instrumentima od recikliranih materijala do bosanskohercegovačkih bendova Letu Štuke i Zooster i banda sastavljenog od tražitelja azila iz zagrebačkog prihvatilišta, ali je podsjetio da je kičma festivala ipak performerski program koji se nigdje drugdje ne može vidjeti u tolikom broju.

"Ono što performeri rade, ta njihova cirkuska znanja i ono što prenose, ulični teatar, ulični svirači - Cest is d' Best je po tome poseban, jer pretvara naše ulice i naše trgove u dnevne boravke i u mjesta druženja, što je i osnovni cilj svakog trga. Kada se mi pojavimo na trgu sa performerima i izmamimo osmijehe svim tim ljudima koji su tamo, okupimo ih i nekako ih privolimo da se druže, to je onda u stvari uspješni Cest is d' Best i uspješni Zagreb", dodaje Petrović.

Prethodnica performera već je ovdje - Nemanja i Sofija, Šareni štulaši iz Srbije.

"Ja sam Nemanja iz Novog Sada. Ovde sam sa svojom ženom Sofijom koja će da priča malo na engleskom. Malo ćemo okolo da animiramo decu i ostale, i - u suštini - to je to."

"Došli smo malo ranije da upoznamo ljude da je festival pred nama i da ih uvedemo u atmosferu festivala. Dakle promovirati festival i nakon toga sve zabaviti."

Ovogodišnji program inspiriran je Nikolom Teslom i korištenjem recikliranog materijala u umjetnosti. Uz 75. obljetnicu Tesline smrti bit će ga na svakom koraku, jer u likovnom dijelu festivala sudjeluje čak 180 umjetnika sa raznih strana svijeta. Uz ostalo tu je i međunarodni festival umjetničkih zastavica pod naslovom 'Svjetlost svijetu - hommage Nikoli Tesli', kaže selektorica likovnog dijela Festivala Dijana Nazor.

"Ove godine dobili smo 38 radova iz pet država. Prvu nagradu dobio je Mirsad Koljenović iz Crne Gore - baš smo jučer imali žiriranje sa pet povjesničara umjetnosti. Ove godine bit će izložena i vrlo zanimljiva umjetnička instalacija 'Teslina golubica' koja svijetli u mraku i simbolikom je vezana za Teslu. Autor je akademski kipar Petar Popijač", kaže.

Festival počinje za pet dana, 30. svibnja, i trajat će pet dana. Ukratko, sve pet.