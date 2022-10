Gitarijada u Mostaru: Urbana muzika ujedinjuje mlade iz cijele BiH

"Muzika nema nacionalnost, muzika nema religiju, muzika nema nijedno obilježje, sem muzičara. Tako da muzika uopšteno samo može da spaja i da približava ljude jedne drugima", rekao je u petak, 14. oktobra, za Radio Slobodna Evropa (RSE) u Mostaru muzičar Miloš Majinović, pjevač i basista grupe "Domino efekt" iz Brčkog, sa sjevera BiH.

Ta grupa, zajedno sa još četiri benda, u Mostaru učestvuje na dvodnevnom muzičkom festivalu Gitarijada "Na putu za jug", koji okuplja rock, heavy-metal i hard-rock grupe iz čitave Bosne i Hercegovine, različitih nacionalnosti. Gitarijadu, nazvanu po stihovima iz pjesme "Put za jug" čuvene beogradske rock grupe "Partibrejkers" iz osamdesetih godina prošlog stoljeća, organizira Muzički centar Pavarotti.

"Dođeš tu među ljude koji se bave muzikom, i to nas puno ni ne interesuje, ni ko je kakav, nego samo šta radiš, je li to valja, ne valja, i jesi li raja ili nisi i to je to, nema šta", dodao je Majinović, komentirajući značaj jednog ovakvog festivala, koji okuplja muzičare iz oba bosanskohercegovačka entiteta - Federacije BiH i Republike Srpske, te Distrikta Brčko.

"Mi u bendu samom smo sve tri nacionalnosti", objašnjava sa RSE Kemal Krkalić, basista i drugi vokal grupe "Flaster" iz Zenice, koja je takođe učestvovala na Gitarijadi.

"Mislim da znači mnogo da se upoznamo s drugim bendovima, da se vidi kakve još muzike ima u drugim gradovima, jer se ne čuje toliko dobro i ovo je jedan jako dobar festival da se upoznamo bar s nekim. Nadamo se da ćemo se savima upoznati, ostati u dobrim kontaktima, i nadamo se nekad u budućnosti svirati", naglasio je Krkalić.

Muzikom povezati ljude

Domaćin Gitarijade je Muzički centar Pavarotti (MCP), institucija osnovana 1997. godine, nakon rata u BiH, uz pomoć međunarodnih donatora i podršku svjetskih zvijezda kakav je bio čuveni italijanski tenor Luciano Pavarotti, zatim frontmen slavnog irskog benda U2, Bono Vox (pravog imena Paul Hewson, op. RSE), poznati britanski muzički producent Brian Eno i drugi.

Prve aktivnosti centra bile su muzičke terapije za djecu koja su prošla ratne strahote u ratom podijeljenom Mostaru.

"Kao i uvijek i kao od svog početka, Muzički centar Pavarotti insistira upravo na takvim programima, koji kroz muziku povezuju ljude sa različitih prostora. Tako je i ovaj put i tako je slučaj i sa Gitarijadom", izjavio je za RSE portparol MCP-a, Elvedin Nezirović.

On je istakao da je Gitarijada "Na putu za jug" festival upravo osmišljen s namjerom da se ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine međusobno druže i povezuju.

"Da uživaju u dvodnevnom druženju, a uz sve to naravno da i čujemo dobru muziku, te da one koji su najbolji i nagradimo", kazao je Nezirović.

Nagrade za mlade i neafirmirane bendove

Na osmom po redu festivalu Gitarijada "Na putu za jug" Muzičkog centra Pavarotti u Mostaru ove godine, 15. i 16. oktobra, pored bendova "Flaster" i "Domino Efekt", učestvuju i grupe "Nije važno" iz Tuzle, "Radno vrijeme" iz Sarajeva, te "S-Alt", takođe iz Tuzle. Ovih pet finalista, među tridesetak prijavljenih grupa, odabrao je poseban selektivni žiri.

Organizatori festivala su najavili da će grupa pobjednik festivala biti nagrađena snimanjem vlastitog materijala u modernom A-studiju Muzičkog centra Pavarotti. Bit će nagrađen i najbolji gitarista festivala vaučerom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka (oko 409 €), te najbolji bubnjar, najbolji basista i nabolji vokal. Vaučere je omogućio stalni partner festivala Music shop "Brothers" iz Mostara.

Organizatori vjeruju da su i nagrade motiv više bendovima iz cijele BiH da se prijave na takmičenje.

"Mislim da znači mnogo, prvenstveno iz razloga što pobjedom na ovom festivalu se dobija prilika da se snima u vrhunskom studiju. Evo mi, na primjer, nemamo ništa snimljeno, tako da bi voljeli pobijediti i da imamo priliku da snimimo album, koji već spremamo tri godine. Tako da bi ga voljeli snimiti ovdje u ovom studiju", rekao je za RSE Kemal Krkalić iz grupe "Flaster" iz Zenice.

Prilika za predstavljanje publici

Žiri festivala čine iskusni muzičari, sa višedecenijskim muzičkim iskustvom. Član žirija, muzičar Dražen Majerski iz Mostara, vjeruje da učešće na jednom ovakvom festivalu mnogo znači mladim i neafirmiranim bendovima.

"Neki su tu došli svirati, prešli su po 300 ili 400 kilometara daleko od kuće. Nije to mala stvar, tako da i njima to sigurno puno znači", naglasio je Majreski u izjavi za RSE.

Nastup mladih i neafirmiranih bendova na gitarijadi zna biti "ključni momenat" na početku karijere, kaže za RSE Hamdija Hamo Salihbegović, predsjednik žirija, inače član poznate sarajevske grupe "Konvoj".

"Mi smo odrasli po tim festivalima, osvojili smo neke nagrade, kao najmlađi učesnici, od strane publike, na regionalnom festivalu 'Nove nade, nove snage', kojeg je tada Želimir Altarac Čičak organizovao. Znam koliko nam je značilo to kao podsticaj u daljnjem radu, jer onda, ne samo te nagrade, već sama prilika da se nastupa, da te ljudi vide i čuju", izjavio je Salihbegović za RSE.

On je dodao kako festival Gitarijada "Na putu za jug" Muzičkog centra Pavarotti ima ima veći značaj od lokalnog.

"Jako je bitno. U ovo vrijeme podijeljenosti, tih diferencijacija po svemu i svačemu, svaka ta vrsta ujedinjenja je dobrodošla i radi na tome da se društvo ozdravi", istakao je Salihbegović.

Ima li publike za rock muziku?

Koordinator programa Muzičkog centra Pavarotti, Mili Tiro, naglašava da Gitarijada "Na putu za jug" publici donosi "dva dana čiste urbane muzike, čistog rock’n’rolla", koji "nedostaje urbanim, gradskim sredinama".

Uprkos sveprisutnosti tzv. folk, narodnjačke muzike na glavnim medijima i društevnim mrežama, Tiro vjeruje kako ima publike za urbanu muziku.

"Ono što je potrebno su veća ulaganja, veća sredstva za tako nešto, da napravimo znači neku bolju budućnost za tu djecu, da sviraju klavire, gitarem da pjevaju, da se sklone sa ulice, da jednostavno ozdrave duhom", naglasio je Tiro u izjavi za RSE.

Iako se nerijetko može čuti kako fanovi rocka izumiru sa onim starijim generacijama, na koncertu prve večeri Gitarijade "Na putu za jug" srećemo grupe mladih, koji za RSE kažu da su došli upravo zbog muzike.

"Na ovaj festival me je privukla muzika, jer u Mostaru nemamo više lokala za ovakvu muziku. Sve je manje takvih lokala, nemaju ljudi gdje izaći, zato sam i došao - popiti piće s prijateljima i tako", rekao je za RSE Sanjin Sabljić iz Mostara.

"Ova muzika me užasno privlači, jako je zanimljiva, i s obzirom da se ne može to sada naći na svim medijima, kao na primjer na YouTube-u, Spotify-ku ili nešto tako. Nije mi zanimljivo ono što sada neki ljudi slušaju i sve to", rekla je uz ostalo za RSE Lena Mihić iz Mostara.

Ambicija za regionalnim festivalom

U Muzičkom centru Pavarotti u Mostaru ne kriju ambiciju da, osim na povezivanju mladih iz cijele BiH, rade i na spajanju mladih iz zemalja regije.

Portparol Muzičkog centra Pavarotti, Elvedin Nezirović kaže kako postoji ambicija da gitarijada "Na putu za jug" postane regionalna manifestacija.

"Sad za sad, Gitarijada je osmišljena kao državni festival, koji okuplja muzičare iz cijele Bosne i Hercegovine. Jeste naša namjera da to proširimo na područje čitave regije. Da li ćemo u tome uspjeti? Ne znam. Potrebno je malo više razumijevanja, malo više podrške od nekih nivoa vlasti, kako bi imali zadovoljavajući budžet, prije svega, da ugostimo ljude recimo iz Hrvatske, iz Srbije, Crne Gore, pa zašto ne recimo iz Slovenije i iz Sjeverne Makedonije", rekao je Nezirović.