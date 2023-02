Most: Da li je sporazum o Kosovu poslednji evropski voz za Srbiju?

U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li bi proevropske stranke u Srbiji trebalo da podrže francusko-nemački predlog sporazuma o Kosovu iza koga stoje Evropska unija i Sjedinjene Američke Države.

Sagovornici su bili Dragana Rakić, potpredsednica Demokratske stranke, i Bojan Kostreš, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine.

Bilo je reči o tome da li se relevantno može razgovarati o dokumentu koji nije zvanično objavljen, kako je predsednik Srbije Vučić interpretirao predlog sporazuma, zašto Evropska unija već 10 godina o Kosovu pregovara isključivo sa Vučićem zaobilazeći opoziciju, da li je Vučić, kao što tvrde neke opozicione stranke, već prihvatio francusko-nemački plan i obećao njegovu implementaciju i koje su crvene linije za proevropsku opoziciju kada je reč o Kosovu.

Razgovaralo se i o tome može li autokratski režim dogovoriti kvalitetno rešenje kosovskog problema ili treba čekati dok se Srbija ne demokratizuje, zašto Brisel i Vašington vrše toliki pritisak na Srbiju i Kosovo da prihvate sporazum, da li francusko-nemački sporazum sprečava da kosovski problem postane zamrznuti konflikt kao i o tome kakve bi bile posledice odbijanja sporazuma.



Omer Karabeg: Da li je predlog sporazuma o Kosovu prihvatljiv za Demokratsku stranku?



Dragana Rakić: Mi smo iz dva izvora saznali da je francusko-nemački predlog u stvari već potpisan. Ako ne potpisan, onda je bar dato usmeno obećanje od strane predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će taj sporazum biti implementiran.

Mi smo to najpre saznali lično od Aleksandra Vučića koji je u jednoj od svojih izjava rekao da će se potruditi da implementira francusko-nemački predlog. A s druge strane, videli smo da predsednik SAD Bajden u čestitci, koju je uputio povodom Dana državnosti Srbije, pozdravlja implementaciju tog sporazuma. Tako da mi danas možemo da govorimo samo o mogućnostima i granicama francusko-nemačkog predloga. Ali da odgovorim konkretno na vaše pitanje - za nas je podrška francusko-nemačkom predlogu sporna iz više razloga.

Prvo, sporan je način na koji je on donet. U izradi tog predloga učestvovala je samo jedna strana - Evropska unija. Niko drugi nije pitan, čak ni Aleksandar Vučić - da ne govorim da mi iz opozicije nismo pitani. Sporan nam je i sadržaj u koji smo imali uvid. Napominjem da nismo imali uvid u kompletan sadržaj tog predloga.

Samo je Vučić u Skupštini Srbije rekao da je u javnost procurelo otprilike 90 posto onoga što je u konačnoj verziji. A šta je ostalih 10 posto - to ne znamo. Zna samo Vučić. I treća stvar, koja nam je sporna, je namera da Vučić bude garant sprovođenja tog sporazuma što bi značilo da bi imao podršku međunarodne zajednice i sledećih pet do 10 godina. A to znači apsolutno urušavanje Srbije i svih njenih institucija i još bedniji život građana Srbije.

Nebeska pravda

Bojan Kostreš: Predlog sporazuma o Kosovu je u suštini mirovni projekt. Svaki mirovni projekt je za Ligu socijaldemokrata Vojvodine prihvatljiv jer mislim da Srbija više nema ni vremena, ni snage, a ni volje da se bori s avetima prošlosti. Moramo da se okrenemo evropskim integracijama, boljem i kvalitetnijem životu i demokratskim standardima - slobodi medija, ljudskim i građanskim pravima.

A sve to Srbija neće moći da uradi ako je u konstantnom zamrznutom konfliktu. Pogledajte, šta se desilo Ukrajini. Desila se ruska agresija na Krim i na jedan deo njene teritorije, a onda je nekoliko godina kasnije eksplodirao rat. Zamrznuti konflikt nikome ne odgovara.

Mislim da je sporazum o Kosovu poslednja šansa da Srbija postane normalna država i da počne da se bavi sobom, svojim razvojem, svojim građanima, a ne da se šokiramo činjenicom koliko smo stanovnika izgubili u poslednjih 10 godina i da smo četvrta najsiromašnija zemlja u Evropi. Mislim da je neka vrsta nebeske pravde to što će Vučić, koji je svoju politiku izgradio na ekstremnom nacionalizmu, biti primoran da potpiše taj sporazum.



Omer Karabeg: Gospođo Rakić, šta vam je od svega što ste spomenuli najspornije u predlogu sporazuma o Kosovu?



Dragana Rakić: Kao prvo apsolutno je neprihvatljivo da Evropska unija 10 godina pregovara samo sa jednim čovekom oko tako važnog pitanja kao što je rešavanje problema statusa Kosova i Metohije, odnosno normalizacije života na tom prostoru. Drugi problem je što je Srbija za vreme desetogodišnje vladavine Aleksandra Vučića postala država koja je izgubila demokratski kapacitet. A upravo je Evropska unija u proteklih 10 godina dala prednost stabilokratiji umesto demokratizaciji. Sporno je što predlog u stvari implicitno podrazumeva da će Kosovo u nekoj budućnosti postati potpuno nezavisno, a najspornije je to što nismo imali uvid u ceo dokument.

Prava adresa

Omer Karabeg: Kada je procureo sadržaj predloga, Vašington i Brisel ga nisu demantovali. To je očigledno ponuđeno Srbiji i Kosovu po principu - uzmi ili ostavi.



Dragana Rakić: To je ponuđeno Aleksandru Vučiću. To nije ponuđeno Srbiji. Vučić ne predstavlja Srbiju. To je ponuđeno lično njemu. On mora da ispostavi ono što je obećao 2012. godine. Sada je to došlo na naplatu. Prava adresa je jedino Aleksandar Vučić i njemu je to upućeno. Francusko-nemački sporazum nije upućen ni Demokratskoj stranci, ni ostalim strankama da se izjašnjavaju o njemu.

Inače, ne slažem se sa gospodinom Kostrešom da je taj sporazum mirovni plan. To nije nikakav mirovni plan. To je račun ispostavljen Vučiću. On je autokrata koji ima potpunu kontrolu svih institucija i medija, pa su Evropska unija i Vašington procenili da baš on može da implementira plan koji su mu ispostavili.



Omer Karabeg: Da li to znači da ste vi za to da se samo Vučić bavi tim planom?



Dragana Rakić: Apsolutno ne. Zameram Evropskoj uniji i Vašingtonu što se u proteklih 10 godina o problemu Kosova i Metohije nisu konsultovali i sa drugim političkim akterima u Srbiji nego samo s jednim čovekom. To je duboko pogrešno. Evropska unija i Vašington su sve vreme podržavali autokratu koji je uzurpirao sve institucije i sada oni tu fakturu ispostavljaju autokrati. Zbog toga su sve opozicione stranke u parlamentu bile jednoglasne u osudi francusko-nemačkog plana. Da budem precizna, o njemu se nismo izjašnjavali, ali iz izjava se videlo da niko ne bi podržao taj plan zato što ne znamo šta je dogovoreno.



Bojan Kostreš: Slažem sa gospođom Rakić da je Vučić autokrata i da je uništio ne samo institucije u Srbiji, nego i politički život. Ali ono oko čega ne mogu da se složim je da je taj plan ispostavljen samo Vučiću. To je plan koji je stavljen i pred nas i on je važan zato što Srbija nema više vremena da čeka kad je reč o rešavanju kosovskog problema. Ako još budemo čekali, samo ćemo ekonomski propadati i institucije će se još više urušavati.

Sa zamrznutim konfliktom ne možemo rešiti nijedan problem u Srbiji. Što se tiče garanta implementacije, ja sam razumeo da sporazum mora da se implementira u narednih nekoliko meseci i da je Vučić garancija da će se to sprovesti. Ne mislim da treba podržavati Vučića, ali treba podržavati mirovni projekt. Srbija mora da kosovski problem ostavi iza sebe. Pripadam generaciji političara koja ne želi da deci ostavlja potencijalne ratove i sukobe.

Kosovski problem je stravično težak. Francusko-nemački plan će podeliti društvo i ostaviće velike posledice, ali taj Gordijev čvor mora da se preseče jer moramo da idemo napred. Vučić jeste autoritaran vladar, on je u dobroj meri uništio i unazadio demokratiju u Srbiji, ali pitanje Kosova je na agendi zapadnih saveznika i ono mora da bude rešeno. Zbog toga se iskreno nadam da će sporazum biti potpisan i da će to biti početak ubrzavanja evropskih integracija i Srbije i Kosova.



Dragana Rakić: Ne može biti kvalitetnog rešenja pitanja Kosova i Metohije ako o tome nije vođena šira debata u državi. Ne može o tako složenom pitanju da odlučuje niti jedan čovek, niti jedna stranka. Francusko-nemački sporazum ne može da bude uspešan jer o njemu nije postignut širi društveni i politički konsenzus. Ako ovo bude nametnuto, buduće generacije mogu legitimno da postave pitanje zašto je na taj način rešavano pitanja Kosova. Bez šireg nacionalnog konsenzusa - nema kvalitetnog rešenja.

Zamrznuti konflikt

Omer Karabeg: Da li mislite da se problem Kosova može na pravi način rešiti tek kad Vučić više ne bude na vlasti?



Dragana Rakić: Ponavljam, poslednjih 10 godina Evropska unija je vodila nakaradnu politiku prema Srbiji. Podržavali su jednog autokratu i žmurili su na kršenje ljudskih prava i slobode medija. Nemamo slobodne i fer izbore, svetski smo šampioni u kriminalu i korupciji. Takva Srbija je izgubila kapacitet da kvalitetno rešava probleme svojih građana, a pogotovo da rešava tako kompleksno pitanje kao što je pitanje Kosova i Metohije.

Naša pregovaračka pozicija mnogo je lošija nego što je bila pre dolaska na vlast Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Ne može da bude dobrog rešenja dok god su Aleksandar Vučić i njegov režim na vlasti.



Bojan Kostreš: Sasvim je sigurno da ne postoji demokratski kapacitet u Srbiji i da bi situacija bi bila mnogo drugačije da je Srbija demokratska zemlja. Ali Zapad sada hoće da sada reši pitanje Kosova i neće čekati da se Srbija demokratizuje. Ja samo pokušavam da budem realan. Mislim da je u ovim okolnostima mnogo bolje da se postigne sporazum koji će omogućiti evropsku budućnost i Srbiji i Kosovu, nego da čuvamo zamrznuti konflikt koji u svakom momentu može da preraste u rat. Da bi raširili ukrajinski front i Evropljanima napravili još jedan problem, Rusima je u interesu da se zapuca ili u Srbiji, ili na Kosovu, ili bilo gde na Zapadnom Balkanu.

Mi ne smemo sebi da dozvolimo da opet budemo poligon za tuđe ratove i tuđa raskusurivanja. Ponavljam, bilo bi mnogo bolje i za Srbiju i za Kosovo i za region da Srbija ima demokratski kapacitet. Ali ga nema. Problem mora da se reši i Vučić će biti primoran da potpiše sporazum. Pa, kad već odlučuje o svemu, onda neka podnese i taj teret.

Vrata Evrope

Omer Karabeg: Ako prihvatanje sporazuma otvara vrata Evropske unije, da li ga onda treba podržati?



Dragana Rakić: Zabluda je da nema napretka Srbije ka Evropskoj uniji zbog nerešenog problema Kosova i Metohije ili neprihvatanja francusko-nemačkog plana. To su demantovali mnogi ambasadori i evropski zvaničnici. Mi u Demokratskoj stranci smatramo da naš put ka Evropskoj uniji apsolutno nije uslovljen statusom Kosova. To sam i lično imala prilike da se uverim u razgovoru sa evrozvaničnicima.



Omer Karabeg: A zašto onda toliko insistiraju da se prihvati ovaj sporazum i vrše pritisak?



Dragana Rakić: Zbog toga što ne žele novi rat na tlu Evrope. Zato što se plaše uticaja Rusije u Srbiji. Podržavali su autokratu Vučića jer im je stabilnost bila ispred demokratskih vrednosti, ali se pokazalo da nema stabilnosti bez demokratskih institucija i vladavine prava.



Bojan Kostreš: Mislim da prihvatanje sporazuma otvara Srbiji vrata Evropske unije. Evropska unija nije spremna da u svoje članstvo primi nijednu zemlju koja nema rešeno granično pitanje i koja ima potencijalni ratni konflikt na svojoj teritoriji. Zbog toga toliko i insistiram na prihvatanju francusko-nemačkog plana. Nisam ja protiv interesa države Srbije - samo mislim da svi ljudi, koji žive u Srbiji, imaju pravo na evropsku budućnost. A do demokratizacije neće doći zatvaranjem.

Ne verujem da je odbijanje sporazuma dobro za Srbiju jer će nas uvesti u izolaciju. Ja sam bio u Briselu pre dve-tri nedelje i čuo sam poprilično drugačije informacije od onoga što govori gospođa Rakić. Ljudi sa kojima sam razgovarao u Evropskom parlamentu neće reći kakve će posledice imati Srbija ako ne prihvati sporazum, ali ni u Rambujeu nisu rekli - bombardovaćemo Srbiju, ako ne potpiše sporazum, pa se to ipak desilo.

Treba nam snage i hrabrosti da prihvatimo realnost i da kažemo da je evropska budućnost naših građana mnogo važnija od mitske prošlosti. I da su nam stabilnost i mir mnogo bitniji od zamrznutog konflikta. Na kraju krajeva, evropska Srbija će mnogo lakše smeniti Vučića nego Srbija koja je izolovana i koja je prepuštena Rusima na milost i nemilost. A to će nam se desiti ukoliko odbijemo ovaj plan.



Dragana Rakić: Ja sam vam već rekla da mi se čini da je ovaj francusko-nemački predlog već dogovoren. Nas niko ništa nije pitao. Niti gospodina Kostreša, niti mene, niti bilo koju stranku. Tragedija je naše države što o ovako važnom pitanju odlučuje samo jedan čovek. Vlada potpuna konfuzija što se tiče naših pregovaračkih pozicija i rešavanja kosovskog problema, a i o francusko-nemačkom predlogu. Mi ne znamo da li je to predlog, non pejper ili ultimatum. Svako ga naziva onako kako mu odgovara.



Omer Karabeg: Gospodine Kostreš, mislite li i vi da je Vučić već prihvatio francusko-nemački predlog?



Bojan Kostreš: Nemam takav utisak, ali se nadam da hoće. Rat u Ukrajini je promenio i ubrzao mnoge stvari. Evropa je mnogo odlučnija nego što je bila. Ideja sa stabilokratijom - tako su bar meni u Briselu rekli - bila je pogrešna.

Evropska administracija je svesna da je njen odnos prema Vučiću bio veliki

promašaj. Već vidimo da se taj odnos menja i menjaće se u budućnosti. Ali oni sada žele da se taj sporazum potpiše. Ako Vučić to učini, uradiće dobru stvar za Srbiju. Sigurno će izgubiti dobar deo birača koji su verovali da on štiti nacionalne interese na način kako oni to vide. Ali to nije moj problem. To je njegov problem. Dakle, mislim da još nije potpisao, ali se iskreno nadam da će potpisati.

Crvene linije

Omer Karabeg: Koje su crvene linije za Demokratsku stranku kad je reč o rešavanju kosovskog problema?



Dragana Rakić: Nismo za nezavisno Kosovo, niti za to da Kosovo dobije članstvo u Ujedinjenim nacijama. U francusko-nemačkom predlogu sporazuma, u onom delu koji je procureo u javnost, postoji stav 4 u kome se kaže da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji što bi moglo da implicira da bi Kosovo moglo da dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. To je za Demokratsku stranku neprihvatljivo kao i za sve narodne poslanike kako iz opozicije tako i iz stranaka koje su na vlasti.



Bojan Kostreš: Za Ligu socijaldemokrata Vojvodine crvena linija je svaka aktivnost koja će dovesti do zamrznutog konflikta, koja će pogodovati interesima putinovske Rusije na Zapadnom Balkanu i koja može dovesti do oružanih sukoba ili bilo kakve eskalacije sukoba. Da li će status Kosova biti rešen po principu dve Nemačke ili na neki drugi način - o tome treba razgovarati i pronaći rešenje koje je prihvatljivo ili najmanje neprihvatljivo i za jednu i za drugu stranu.

Mislim da bi bilo ravno katastrofi da se Srbija vrati u devedesete godine. To sebi ne smemo da dozvolimo. Svaki put kad su vlastodršci u Srbiji odbili neki sporazum, sledeći put su uslovi bili još gori. Srbi u Hrvatskoj su odbili plan Z4, pa se desila Oluja, a sporazum u Rambujeu, koji je takođe odbijen, davao je Srbiji mnogo veća prava i mogućnosti nego sadašnji francusko-nemački plan. Ako odbijemo i taj plan, ne samo da ćemo imati zamrznuti konflikt, nego će, bojim se, svaki sledeći biti još gori i pogubniji za Srbiju.



Omer Karabeg: A da li su za vas crvene linije priznanje Kosova i prijem Kosova u Ujedinjene nacije?



Bojan Kostreš: Treba pronaći rešenje koje može da bude održivo . Da li je to model dve Nemačke ili ulazak Kosova u Ujedinjene nacije - u ovom momentu ne mogu da kažem. Ali mnogo je manji problem da se razgovara i o tim pitanjima, nego da imamo zamrznuti konflikt i da rizikujemo rat u nekoj skorijoj budućnosti.

Nikada s Vučićem

Omer Karabeg: U zaključku, treba li prihvatiti francusko-nemački plan?

Dragana Rakić: Od opozicije niko nije tražio ni da prihvati, ni da odbije taj plan. To je stvar Aleksandra Vučića jer s njim sve vreme razgovaraju i Evropska unija i Vašington. Slažem s gospodinom Kostrešom da moramo tragati za rešenjima. Moramo biti okrenuti ka budućnosti, da se na Kosovu dobro živi, da ljudi ostvaruju svoja prava, da podjednako budu bezbedni i Srbi, i Albanci, i ostali narodi koji tamo žive, da Kosovo bude i srpsko, i albansko, i evropsko. Potrebno je jedno sveopšte, kompromisno rešenje do koga se može doći samo kroz dijalog gde će svaka strana morati da napravi neki ustupak, ali će nešto i dobiti.



Omer Karabeg: Ali sada je na stolu francusko-nemački plan.



Dragana Rakić: Mi ne znamo šta sve tu piše. Prema onome što do sada znamo postoji više stvari koje su za nas sporne. Tako da, ako me pitate da li bismo podržali taj plan, ne bismo. Ni u čemu Demokratska stranka ne bi mogla da podrži Aleksandra Vučića. Ne postoji tema u kojoj bismo mogli da podržimo autokratu Aleksandra Vučića, čoveka koji je razorio sve institucije i koji je zaštitnik organizovanog kriminala. Vučić i njegova politika nikada neće dobiti podršku Demokratske stranke.



Omer Karabeg: Gospodine Kostreš, da li biste vi i vaša stranka podržali Vučića ako potpiše sporazum?



Bojan Kostreš: Ne bismo podržali Vučića, podržali bismo Srbiju. A Srbiji je u interesu da ide putem Evropske unije i evropskih integracija. Nema to veze sa Vučićem, to ima veze sa budućnošću Srbije. Pošto mi želimo da vidimo Srbiju u Evropskoj uniji, mi bismo podržali takav potez. Znači, ne Vučića, nego put Srbije u Evropsku uniju.



Dragana Rakić: Mi Aleksandra Vučića apsolutno ne vidimo kao deo rešavanja bilo kakvog problema. To je ratni huškač iz devedesetih. Taj čovek se nije promenio. Možda je za trenutak uspeo da zavara evropske zvaničnike i da se predstavi kao nekakav mirotvorac i neko ko nudi stabilnost. Ali verujem da je, nakon izbijanja rata na tlu Ukrajine, međunarodna javnost shvatila da Vučić nikada nije bio deo rešavanja nekog problema, nego naprotiv neko ko raspiruje mržnju i neprijateljstvo.