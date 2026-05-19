Srušio se dio mosta u Gradišci, obustavljen saobraćaj na jednom od najprometnijih prelaza BiH i Hrvatske

Na graničnom prelazu Gradiška, na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, srušio se dio mosta preko rijeke Save zbog čega je saobraćaj za putnička vozila i pješake obustavljen, saopštio je Bosanskohercegovački auto-moto klub. Nema povrijeđenih.

Riječ je o jednoj od najfrekventnijih graničnih tačaka između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Novi granični prelaz Gradiška trebao je biti otvoren u decembru prošle godine, ali nije, jer nije postignut dogovor na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji je potrebno izmijeniti kako bi se carinici rasporedili na ovaj novi granični prelaz.

Protiv izmjene pravilnika je, kako je rečeno iz Vijeća ministara BiH, bio Zijad Krnjić, član UO iz reda eksperata kojeg imenuje entitetska Vlada FBiH koji je na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH održanoj 10. decembra četvrti put glasao protiv dnevnog reda sjednice sa ovom tačkom.

UIO BiH prikuplja poreze koji se naplaćuju prilikom uvoza, carinjenja i prometa robe i usluga, kao i porez na dodanu vrijednost (PDV) te raspoređuje u budžete države i dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH.

Krnjić je u izjavi medijima kazao da traži da Upravni odbor UIO BiH prije izmjene pravilnika usvoji novu odluku o raspodjeli prihoda od PDV-a između entiteta i Brčko distrikta BiH.

PDV se prikuplja na jedinstveni račun, a potom se raspoređuje u procentu koji dogovori Upravni odbor UIO, a na osnovu podataka koliko je novca prikupljeno u kojoj od ove tri administrativne jedinice. Posljednje usklađivanje koeficijenta urađeno je 2023. godine te se Federaciji BiH trenutno raspoređuje 62 odsto novca, RS-u 34,44 a Brčkom 3,59 odsto

Krnjić traži i da se poravna razlika između prikupljenog PDV-a i isplaćenih sredstava prema entitetima, te kaže da bi bi Republika Srpska morala Federaciji BiH isplatiti oko 100 miliona maraka (oko 50 miliona eura).

Upravni odbor UIO čine državni i entitetski ministri finansija, uz tri eksperta koje imenuju Vijeće ministara BiH i entitetske vlade. Odluke se donose jednoglasno.

Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv Krnjića

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je 8. maja predmet protiv člana UIO BiH Zijada Krnjića, zbog sumnje da je blokirao usvajanje akata za rad novog graničnog prelaza Gradiška na sjeverozapadu zemlje, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove pravosudne institucije.

"Zaprimljena je prijava, u skladu sa standardnom procedurom, formiran je predmet i dat u rad postupajućem tužiocu radi provjere osnovanosti navoda iz prijave", navedeno je u odgovoru iz Tužilaštva BiH.

Krnjića je prijavila Privredna komora Republike Srpske, potvrdio je ovo za RSE njen predsjednik, Goran Račić.

Privredna komora ovog bh. entiteta je Krnjića prijavila još prošle sedmice, zbog sumnje da je on kao član Upravnog odbora UIO BiH glasao protiv izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, čime su blokirane procedure za puštanje u rad novog graničnog prelaza na mostu u Gradišci.

Radovi na novom prekograničnom mostu na rijeci Savi, koji povezuje BiH i Hrvatsku u Gradišci završeni su prije tri i po godine godine.

Most dug 426 metara i vrijedan 19 miliona eura sufinansirala je Evropska unija sa 3,2 miliona eura bespovratnih (grant) sredstava, uz 5,6 miliona eura kredita Evropske investicijske banke.