Tužilaštvo BiH formiralo predmet zbog blokade otvaranja graničnog prelaza u Gradišci

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Zijada Krnjića, zbog sumnje da je blokirao usvajanje akata za rad novog graničnog prelaza Gradiška na sjeverozapadu zemlje, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove pravosudne institucije.

"Zaprimljena je prijava, u skladu sa standardnom procedurom, formiran je predmet i dat u rad postupajućem tužiocu radi provjere osnovanosti navoda iz prijave", navode u odgovoru iz Tužilaštva BiH.

Krnjića je prijavila Privredna komora Republike Srpske, potvrdio je ovo za RSE njen predsjednik, Goran Račić.

Privredna komora ovog bh. entiteta je Krnjića prijavila još prošle sedmice, zbog sumnje da je on kao član Upravnog odbora UIO BiH glasao protiv izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, čime su blokirane procedure za puštanje u rad novog graničnog prelaza na mostu u Gradišci.

Iz Komore navode da Krnjića terete za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja te nesavjestan rad u službi, i dodaju da ove blokade traju od decembra čime je, ističu, blokiran projekat značajan za privredu.

Upravni odbor UIO BiH nadzire rad Uprave, a sastavljen je od državnih i entitetskih ministara finansija, uz tri eksperta koje imenuju Savjet ministara BiH i entitetske vlade. Odluke se donose jednoglasno.

Krnjić, član UO iz reda eksperata iz Federacije BiH, od ranije svoj glas za otvaranje novog graničnog prelaza uslovljava utvrđivanjem novog koeficijenta raspodjele prihoda od putarina i PDV-a, te da se poravnaju dugovanja između dva entiteta.

On tvrdi da je, prema važećim odlukama ovog tijela, Federacija BiH svaki mjesec oštećena za desetke miliona eura koji odlaze Republici Srpskoj.

Članovi iz RS, Srđan Amidžić i Zora Vidović, ne žele razgovarati o Krnjićevom prijedlogu.

Zbog ove blokade, novi granični prelaz još nije pušten u rad iako je svečano otvoren 11. decembra 2025. godine.