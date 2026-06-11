MOL potvrdio uspešno okončanje pregovora sa Srbijom o prodaji NIS-a

Mađarska kompanija MOL saopštila je 11. juna da je uspešno okončala pregovore sa Vladom Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma u procesu sticanja većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Pregovori sa prodavcem, ruskim Gaspromnjeftom koji ima većinsko vlasništvo u NIS-u, i dalje su u toku kako bi se finalizovala transakcija, navedeno je u saopštenju MOL-a.

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović je 10. juna saopštila da je Srbija sa MOL-om zatvorila sva otvorena pitanja i postigla kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara u vezi sa mađarskim otkupom većinskog udela u NIS-u, koji se nalazi pod američkim sankcijama.

Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) je, u okviru nastojanja SAD da onemoguće Rusiju da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini, uvela sankcije NIS-u početkom 2025, ali je njihova primena počela u oktobru te godine.

Đedović Handanović je navela da će Srbija, ukoliko Gaspromnjeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15 odsto udela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, kupiti dodatnih pet odsto akcija u NIS-u.

Ministarka je saopštila i da se mađarska strana obavezala da će Rafinerija u Pančevu nastaviti da radi kao i do sada, sa najmanje istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao i pre uvođenja američkih sankcija.

Ona kazala i da će članovi srpske strane u Odboru direktora NIS-a imati "generalno veća ovlašćenja nego do sada" u donošenju ili blokiranju eventualno nepovoljnih odluka za Srbiju.

Naftna industrija Srbije objavila je ranije da je podnela zahtev za dobijanje nove posebne licence OFAC-a kako bi se kompaniji omogućilo obavljanje aktivnosti i posle 16. juna, kada ističe važenje prethodne licence izdate u aprilu.