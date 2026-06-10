Srbija postigla kompromis s MOL-om u vezi s mogućom kupovinom NIS-a, izjavila ministarka energetike

Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su u sredu uspešno rešena "sva otvorena pitanja" s mađarskom kompanijom MOL u vezi s mogućom kupovinom Naftne industrije Srbije (NIS) od ruskog Gaspromnjefta.

Đedović Handanović je navela da će u slučaju da Gaspromnjeft postigne dogovor s MOL-om i da američke vlasti odobre kupovinu, država Srbija kupiti dodatnih pet odsto akcija NIS-a i imati veća ovlašćenja, kao i da se mađarska kompanija obavezala da će Rafinerija NIS-a u Pančevu nastaviti da radi kao dosad.

Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) je, u okviru nastojanja SAD da onemoguće Rusiju da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini, uvela sankcije NIS-u početkom 2025, ali je njihova primena počela u oktobru te godine.

"Danas smo uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a", navela je Đedović Handanović na Instagramu.

Ona je dodala će ako Gaspromnjeft napravi dogovor s MOL-om o prodaji 56,15 odsto udela u NIS-u i OFAC odobri transakciju, država Srbija kupiti dodatnih pet odsto akcija u NIS-u, čime će državi imati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za našu Srbiju.

Povodom NIS-ove Rafinerije u Pančevu Đedović Handanović je navela da se mađarska kompanija obavezala da će to postrojenje nastaviti da radi kao dosad, s najmanje istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u poslednje četiri godine pre uvođenja američkih sankcija.

"Upravo ovakav rad Rafinerije, neophodan da zadovolji srpsko tržište naftnih derivata, bio je jedno od ključnih pitanja za srpsku stranu i ponosna sam što smo uspeli da napravimo veoma važan i koristan dogovor za građane Srbije", navela je ministarka.

Ona je dodala da će članovi srpske strane u Odboru direktora NIS-a imati "generalno veća ovlašćenja" nego dosad u donošenju, ali i blokiranju eventualno nepovoljnih odluka za Srbiju.

MOL i Gaspromnjeft su sredinom januara dogovorili okvirni sporazum o kupovini ruskog udela od 56,15 odsto u NIS-u.