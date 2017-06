Palestinski student iz Tuzle: Zašto se ljudi na Balkanu ne bi zbližili

Posljednjih pet godina Mohamed Mosleh iz Palestine Bajram dočekuje u Tuzli, bez svoje familije – roditelja, petero braće, sestre i nećaka. Za Radio Slobodna Evropa je ispričao koliko mu nedostaju Bajrami uz obitelj, te kako gleda na situaciju u svojoj zemlji, ali i Bosnu i Hercegovinu u kojoj studira medicinu.

Mohamed je, i još osam njegovih sunarodnjaka, došlao u BiH kako bi studiralo. On je na petoj godini Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a Bajram je proslavio sa prijateljima.

"Jadan je osjećaj kad liježeš i budiš se sam. Fali mi porodična atmosfera. Mi u Palestini cijeli dan obilazimo familiju. Ovdje je drugačije. Ustao sam. Imam nekoliko drugova. Možemo mi obići nekoliko porodica, ali ipak čovjek osjeća da nije dio toga, bez obzira što oni nas prihvataju lijepo i što su super", iskreno će Mohamed.

Osam studenata iz Palestine danas studira u Tuzli. Mohamed kaže da pokušavaju da svaki praznik sebi učine lijepim.

"Zvao sam ujutro svog zemljaka jer znam da i njemu nije lako. Zvali smo još jednog prijatelja. Lijepo smo se sastali, a onda zvali našeg druga koji je iz Bosne. On nije mogao doći jer je bio s našim drugim prijateljem Jordancem. Ipak, družili smo se. Bilo nam je lijepo. Jutros sam ustao da učim 'Hirurgiju' i razmišljao kako se osjećam ispunjeno. Znam da sam i jučer trebao učiti, ali nije mi žao što nisam. Neka sam ispoštovao Bajram", priča on.

Mohamed dolazi iz povijesnog grada Nablusa odnosno sela Sarta.

Bio je odličan učenik, a Bosnu i Hercegovinu je odabrao jer je želio olakšati svojim roditeljima, budući da su uvjeti stipendiranja bili najpovoljniji.

Želi postati liječnik, a pored toga svaki dan prati političku situaciju u svojoj zemlji, ali i u Bosni i Hercegovini.

"Trebali bismo svi shvatiti da smo postali od jednog muškarca i jedne žene. Trebali bismo se svi poštovati. Ne trebamo vrijeđati jedni druge. Sve vjere koje su dolazile direktno od Boga upravo nas pozivaju na to. Međutim, baš zbog toga što neko to shvata drugačije, odnosno rasistički, da smo etnički određeni, to je uvijek dovodilo do ratova. Kada bismo se vratili osnovi, ovdje bi vladala prelijepa atmosfera", smatra Mohamed.

Još jedan ispit Mohameda dijeli od šeste godine studija. Posebno se zanima za sustav obrazovanja u BiH, odnosno stalo mu je da funkcionira na temeljima istinskih ljudskih vrijednosti.

"Sistem obrazovanja bi mogao biti daleko bolji, ali to je do nas. Realno, moramo shvatiti da naši profesori ljekari mogu biti pacijenti svojih studenata. I šta ako su nas pogrešno naučili ili nam samo dali ocjenu da prođemo na ispitu – posljedice mogu biti kobne", kaže mladi Palestinac.

Za godinu dana Mohamed se planira vratiti u svoju zemlju iako je svjestan onoga što se događa Palestini.

"Znate, boli čovjeka sve ono što se događa nepravedno. Zato smatram da se ljudi na ovom svijetu ne bi trebali voditi silom niti nasiljem. Ljudi bi trebali biti iskreni i otvoriti razgovore. Svako treba dati svoje argumente koji će dovesti do određenih zaključaka, a ne dijalog voditi krvlju i krvoprolićem. To ne vodi ničemu dobromu. Jer, danas može neko biti jači od nekog drugog, ali sutra ne mora značiti da će tako biti. Zbog toga može biti žrtava, suza, boli i tuge na svim stranama. Sve dok se ne bude iskreno razgovaralo i problemi ne budu rješavali na principima objektivnosti i realnosti uvijek će biti ratova na ovom svijetu", zaključuje Mohamed.

U njegovom gradu Nablusu danas je mirno, ali ljudska prava potpuno su narušena, čak i pravo na slobodu kretanja.

"Nije lijepo kada nemaš slobodu i kada nemaš prava kretanja. Zamislite da Vama neko kaže da ne možete negdje otići dalje od svoje kuće? Takvo razmišljanje ne vodi ničemu. Naprimjer kažu: 'Mi smo ovaj narod', ali šta je s drugim ili trećim narodom? Takav je problem i u Bosni i Hercegovini. Zašto se ljudi na Balkanu ne bi zbližili i razgovarali i da niko nikog ne dira jer ti ljudi žive na geografski istom prostoru. I zašto bi sad neko ugrožavao moju vjeru ili ja nečiju vjeru? Zašto bi uopće dolazilo do ratova?", pita se on.

Mohamed Mosleh danas se uglavnom divi znanstvenicima, mnogo čita i uči.

Volio bi se vratiti u Palestinu, mada zna da mnogi ljudi danas hrle na Zapad.