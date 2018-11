Mladić pod nadzorom zbog uključenja u TV program

Sekretar međunarodnog suda u Hagu naredio je da telefonski razgovori generala Ratka Mladića, prvostepeno osuđenog za ratne zločine na doživotnu kaznu zatvora, budu nadzirani u sledećih mesec dana, zato što se Mladić jutros bez odobrenja uključio u jutarnji program beogradske televizije Happy.

Kako javlja agencija Beta, nalogom sekretara Olufemi Elijasa, koji je sud objavio kasno popodne, upravi pritvora u Sheveningenu nalaže se i da preslušaju telefonske razgovore koje je Mladić vodio u proteklih sedam dana, uključujući i razgovor sa njegovim sinom Darkom tokom gostovanja na privatnoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Pored slušanja Mladićevih razgovora, sekretar Elijas je naredio i da budu sačinjeni pisani sažeci tih razgovora.

Nalog za nadziranje ne odnosi se na privilegovanu komunikaciju sa njegovim advokatima.

Nešto ranije Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu saopštio je da razmatra kako je došlo do toga da se Ratko Mladić, nekadašnji ratni lider vojske bosanskih Srba osuđenik za ratne zločine u prvom stepenu, putem telefona uživo uključi u program TV Happy u Srbiji.

"U skladu sa važećim pravilima o pritvoru i propisima o nadzoru komunikacije sa Mehanizmom, svi pritvorenici imaju pravo da komuniciraju sa članovima svoje porodice. Međutim, bilo koji kontakt sa medijima koji koriste komunikacione kapacitet u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija mora unapred odobriti sektor, u skladu sa Pravilnikom o pritvoru. Kako pritvorenicima nije dozvoljeno da razgovaraju sa medijima bez prethodnog odobrenja sekretara ova kancelarija trenutno razmatra da li je došlo do kršenja pravila pritvora u vezi sa obaveštavanjem pritvorenika", navodi se u odgovoru Mehanizma, pravnog naslednika Haškog tribunala, koji je upućen Radiju Slobodna Evropa.

Pozovi Mladića radi publiciteta

Ratko Mladić uključio se u petak u jutarnji program koji vodi novinar Milomir Marić. Na telefon ga je pozvao njegov sin Darko Mladić, koji je takođe bio u studiju. Gosti u emisiji su bili i Vojislav Šešelj, koji je pravosnažno u Hagu osuđen za ratne zločine, kao i poslanik u ruskoj Dumi, Pavel Sergejevič Dorohin i ruska istoričarka Jelena Guskova, koji su istog dana organizovali i promociju knjige o nekadašnjem ratnom komandantu vojske bosanskih Srba.

Haški osuđenik se tom prilikom obratio i ruskim gostima:

"Pozdravljam Rusiju. Hvala lepo, Rusija. Bogami, ovi se šire ka Rusiji. Pozdravi Pavela i neka otvore oči. Šta ovaj NATO hoće?"

"I oni koji su osuđeni za ratne zločine imaju pravo da telefoniraju. To ne potpada ni pod jedan zakon." Ovim rečima je Olivera Zekić, članica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) za portal Insajder prokomentarisala Mladićevo telefonsko uključenje.

Na pitanje novinara da li joj je sporno da se na televiziji s nacionalnom frekvencijom promoviše ratni zločinac, Zekić je odgovorila pitanjem: "Jeste li vi čuli za borbu za tržište i borbu za gledaoce?".

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) saopštili su danas da su "zgroženi" postupkom Happy televizije i pozvali zvaničnike Srbije da osude ovaj slučaj, a od premijerku Anu Brnabić da ispuni ono što je izgovorila u intervju za Dojče vele i da "na delu pokaže da je protiv ratnih zločina i zločinaca".

"Odavno se već ova TV kuća koja poseduje nacionalnu frekvenciju ponaša u skladu sa čuvenom komandom Ratka Mladića - 'Raspameti!', geslom pod kojim je gotovo četiri godine držao u opsadi glavni grad BiH, Sarajevo, što je bila jedna od najjezivijih opsada jednog grada u istoriji civilizacije", naveli su NUNS i NDNV u saopštenju.

Mladićevo pojavljivanje na domaćoj televiziji i promociju knjige o njemu, Vladimir Arsenić, vlasnik izdavačke kuće Partizanska knjiga, vidi kao jednu vrstu cirkuske tačke, ali napominje da je zabrinjavajući kontekst u kojem se to dešava.

"Čini mi se da dolazi do pokazivanja moći određenih struktura da kažu 'evo, mi to možemo', jer nije se on pojavio ni iz čega nego se pojavio u određenom kontekstu i taj kontekst je ono što mene zapravo brine. Sam Ratko Mladić je po mom mišljenju istorija koja će se završiti. Tamo je gde je zaslužio da bude. A ono što je problem je kontekst u kome se on sada ponovo pojavljuje u našoj javnosti, jer videli ste ko je sedeo u studiju Happy televizije i to je ono što me brine", kaže Arsenić.

Ko su Rusi koji podržavaju ratnog zločinca

Nekoliko sati nakon što su gostovali na gledanoj popularnoj televiziji čiji je vlasnik biznismen Pradrag Ranković Peconi, Jelena Guskova, Pavel Dorohin i Darko Mladić učestvovali su u promociji knjige "General Mladić: Poslednja bitka, uspomene, intervjui, dokumenti" u beogradskom Medija centru. Knjigu je objavio Komitet za odbranu Ratka Mladića ruske Dume na čijem čelu je Dorohin.

U najavi promocije navodi se, između ostalog, da knjiga predstavlja dokument "o velikom vojskovođi, visokom profesionalcu, časnom oficiru, koji je branio svoj narod".

"Ova knjiga govori o odnosima ruskog i srpskog naroda, o tome kako se ruski narod trudi da štiti Srbe i unapređuje odnose. Glavni aspekt u knjizi predstavlja politička pozicija ruske strane prema generalu Mladiću. U ličnosti generala Mladića vidljivo je kako se srpski narod branio na ovim prostorima, kako je protekao rat u Bosni i Hercegovini, sve se to može pronaći u ovoj knjizi", kazao je Dorohin, koji je inače visoki funkcioner parlamentarne Komunističke partije Rusije, promocija ove knjige održana je u Dumi krajem oktobra.

Komitet za odbranu Ratka Mladića je organizacija osnovana 2012. godine, koju čini desetak poslanika državne Dume, mahom iz Komunističke partije, kao i predstavnici stručne javnosti, poznati po svojim nacionalističkim stavovima, objašnjava Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.

Šari dodaje da vladajuća Jedinstvena Rusija nema svoje predstavnike u ovom telu, što je već pokazatelj odnosa koji Kremlj ima prema osuđenom generalu Vojske Republike Srpske.

"Kremlj oficijalno Mladića ne podržava, ali toleriše to da postoje neki ljudi u Dumi i ruskom društvu koji otvoreno govore da Rusija neće prodati svoju braću da se sprema velika nepravda prema Srbiji, a i prema Rusiji zbog toga što su Rusija i Srbija braća. To u nekim situacijama može da se instrumentalizuje kao mala politička kampanja, ali Mladić je u Rusiji za sad toliko marginalna figura da o tome niko ništa ne zna. Čak u ruskoj štampi nije ni objavljeno ništa o ovoj promociji u Beogradu", objašnjava Šari.

Istoričarka Jelena Guskova je rekla da su u knjizi predstavljeni i dokumenti ruskog Ministarstva inostranih poslova, te govori ruskih predstavnika u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji, kako je dodala, predstavljaju stav cele Rusije prema Haškom tribunalu.

"Mi želimo da ostavimo te dokumente budućim generacijama koje će proučavati sva zbivanja na Balkanu u devedesetima i kasnije", rekla je Guskova.

Jelena Guskova u ovdašnjim medijima je poznata kao inostrana članica Srpske akademije nauka i umetnosti i članica Senata BiH entiteta Republike Srpske. Rukovodilac je Centra za izučavanje savremene balkanske krize Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka. Prema rečima Andreja Šarija, Guskova važi za stručnjakinju za Balkan sa radikalnim stavovima.

"Ona je jedna od vođa tog magistralnog ruskog razumevanja Balkana, a to je da je Rusija tamo uvek imala svoje interese, da moramo da branimo Srbe i tako dalje. Ona dobro poznaje Balkan, dobro govori srpski i druge jezike bivše federacije, razume sve što se događa, ali uvek mi je bilo čudno što izvodi, po mom mišljenju, pogrešne zaključke iz onoga što zna. Tokom vremena se sve više radikalizovala i sada zastupa apsolutno prosrpsku poziciju, kao i čitav taj Komitet", objašnjava Šari.

​Sigurna kuća za ratne zločince

Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen je u novembru prošle godine u prvom stepenu na doživotnu robiju zbog genocida u Srebrenici, progona, istrebljenja, zločina protiv čovečnosti, ubistava, nehumanog dela prisilnog premeštanja, deportacija, terorisanja i protivpravnih napade na civile, uzimanje talaca.

Na pitanje Radija Slobodna Evropa, kakva se poruka šalje žrtvama Ratka Mladića promocijom ovakve knjige, odgovorio je Mladićev sin Darko koji je rekao da je njegov otac osuđen bez dokaza.

"Žrtve generala Mladića ne postoje, žrtve su svi narodi u bivšoj Jugoslaviji koju je svojim aktivnostima razbio NATO posle pada Berlinskog zida, preranim priznavanjima nekih bivših jugoslovenskih republika", rekao je Darko Mladić.

Pojavljivanje ratnih zločinaca u javnom prostoru je u Srbiji postalo normalno, pošto ceo državni aparat učestvuje u njihovoj promociji ili je barem prećutkuje, ocenjuje Marko Milosavljević, aktivista Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR), čiji su članovi januara 2017. godine organizovali upad na tribinu vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) na kojoj je kao govornik bio pozvan i Veselin Šljivančanin, osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj.

Milosavljević dodaje da se u atmosferi u kojoj javnim prostorom defiluju ljudi osuđeni za najteža krivična dela zaboravlja na njihove žrtve.

"Na tu grupu se ne misli i smanjuje se ionako mali prostor za njihovo uključivanje u društvo, kao i za promišljanje o tome kako se suočavamo sa tim ratnim zločinima. Umesto toga, imamo konstantnu promociju ratnih zločinaca. Mislim da je Srbija postala lider u regionu kao sigurna kuća za ratne zločince. Samim tim je nesigurno mesto za ljude koji su bili žrtve tih zločina", reči su Milosavljevića.

Prema najavama zvaničnika rezidualnog Mehanizma žalbeni postupak u Mladićevom predmetu trebalo bi da bude okončan do kraja 2020. godine.