Prva državna poslanica pod hidžabom: Nova stranica u političkom životu Srbije

Nadam se da se ispisuje nova stranica u historiji političkog života Srbije, rekla je za Radio Slobodna Evropa (RSE) Misala Pramenković, prva poslanica u Narodnoj Skupštini koja nosi hidžab.

Mandat je dobila kao treća na listi Stranke pravde i pomirenja (SPP) koju predvodi Muamer Zukorlić, a njen ulazak u republički parlament izazvao je veliku pažnju javnosti.

"Smatram donekle da je to i sasvim normalno, budući da se po prvi put u skupštinskoj sali pojavljuje žena, muslimanka, Bošnjakinja pod hidžabom", istakla je Pramenković.

Na pitanje da li će u skupštinskoj sali biti deo vladajuće koalicije ili opoziciona poslanica – Pramenković je odgovorila da "još ne može reći da li će doći do ulaska u Vladu ili drugih konkretnih dogovora" SPP-a sa Srpskom naprednom strankom (SNS). Prema njenim rečima, još je otvorena mogućnost i za formiranje poslaničkog kluba bošnjačkih partija u Skupštini, iako nisu uspele da se dogovore da zajedno izađu na izbore održane 21. juna.

Bošnjačke stranke u Skupštini Srbije Pored Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića koja je osvojila četiri mandata kao manjinska stranka Bošnjaka, u parlament je ušla i Stranka demokratske akcije Sandžaka (SDA) Sulejmana Ugljanina sa tri poslanika. Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) Rasima Ljajića je na izbore izašla kao koalicioni partner liste oko SNS-a "Aleksandar Vučić – Za našu decu", koja je u Skupštini osvojila ubedljivu dvotrećinsku većinu.

Predrasude

Ulazak poslanice sa hidžabom u republički parlament osudile su na društvenim mrežama ekstremno desne političke grupacije, a Pramenković je odgovorila da u Skupštini treba da se nađu svi predstavnici naroda koji žive u određenoj državi.

"Ukoliko neko osporava nešto i želi na bilo koji način da pokuša da diskredituje - mislim da je to problem samih tih organizacija, osoba ...", smatra ona.

"U Srbiji živi dosta Bošnjaka i muslimana. Bošnjaci su konstitutivan narod u Republici Srbiji, iako se vodimo kao manjina. U regiji Sandžak je puno žena pod hidžabom. One su prisutne u društvenom, javnom životu, obnašaju odgovorne funkcije, tako da to ovdje nimalo nije novina. E sad, to što sam se ja pod hidžabom pojavila u Skupštini Republike Srbije, lično to smatram pozitivnom stvari, s obzirom na to da se autentični predstavnici trebaju naći u Skupštini. Ja ću zastupati svoj narod prevashodno, i sve građane i njihova prava", kaže uz ostalo Pramenković.

RSE: A da li smatrate da ćete biti suočeni sa predrasudama tokom vašeg poslaničkog mandata?

Pramenković: To nije isključeno, iako smatram da bi to u jednom momentu možda moglo doći onako zlonamjerno, iskreno. Jer, na kraju krajeva, vi ne trebate cijeniti nekoga na osnovu toga kako se oblači i na osnovu tog vizualnog efekta koji je pravo svake osobe. Ja se nadam će da moje djelovanje u parlamentu pokazati da je moguće da se zalažemo za prava građana i da odgovorno obnašamo pitanje samog poslaničkog mandata - što je daleko važnije od samih detalja u ovom slučaju.

Vrata i za druge žene

RSE: I sami ste pomenuli veliku pažnju medija i javnosti zbog vašeg ulaska u parlament, a šta mislite zbog čega se tek sada, prvi put od uvođenja višestranačja u Srbiji, u parlamentu našla Bošnjakinja sa hidžabom kao poslanica?

Pramenković: Činjenica je da je generalno žena manje u politici, ili je barem do skora znatno manje bilo prisutno u politici. Samim tim, to je donekle bilo činjenica i pojava u i našem bošnjačkom korpusu. Što se tiče Stranke pravde i pomirenja, mi smo relativno mladi u odnosu na bošnjačke stranke koje egzistiraju na prostoru Sandžaka.

U svim organima stranke imamo puno zastupljenih žena, imamo jaku žensku mrežu. Već sam to naglašavala, i na prethodnim izborima prije četiri godine ja sam takođe bila treća na listi. Malo nam je falilo da i tada uđem u parlament, što se nije desilo. Što se nisu našle pokrivene žene na ostalim listama bošnjačkih stranka, to je vjerovatno pitanje za njih. Ali smatram značajnim da se i u ovom momentu to desilo.

Ja se iskreno nadam da je ovo nova stranica koja se ispisuje u historiji samog političkog života Srbije. Nadam se i sigurna sam da će ovo otvoriti vrata za druge žene - kako sa našeg podneblja da se još aktivnije uključe, tako i na aktivniji angažman žena generalno.​

Za porodične vrijednosti

RSE: Za šta ćete se Vi zalagati u republičkom parlamentu?

Pramenković: Stranka pravde i pomirenja je već u prethodnom sazivu imala dva mandata. Iako je to veoma malo u odnosu na 250 poslanika, oni su bili jako zapaženi u svom djelovanju, jako glasni po svim bitnim pitanjima za društvo, za državu, ali i za sam bošnjački narod. Budući da nas je sad četvoro, da je broj poslanika udvostručen, nastavićemo još intenzivnije. Konkretno, ja ću se još više zalagati za pitanja žena, prava žena, djece, za porodične vrijednosti, za univerzalne vrijednosti kojih je nažalost u društvu sve manje. Ali, normalno da ćemo budno pratiti sve što se bude dešavalo u pogledu donošenja zakona, svega ostaloga, i nadam se veoma konstruktivno djelovati kao i do sada.

RSE: Kada kažete da ćete posebnu pažnju obratiti na prava žena, na prava dece, postoje li neki konkretni predlozi sa kojima ćete izaći pred poslanike?

Pramenković: Sačekaćemo ipak da sve krene, da parlament krene sa radom, da se konkretno uđe u proceduru. Ja sada ne bih izdvajala nešto konkretno, ali generalno socijalna slika našeg društva, nažalost, nimalo nije dobra. Tu su ponajčešće i pogođene upravo žene kao osjetljiva kategorija, žene koje su samohrane majke, koje na svojim plećima nose teret odgoja djece. Tako da tu država mora imati mnogo više sluha. Sa druge strane, treba podržati žene kao preduzetnice u ekonomiji, privredi, svega toga nam fali. Dakle, da još više poticaja dobijemo.

Razgovori o poslaničkom klubu Bošnjaka

RSE: Na koji način se može uspostaviti saradnja bošnjačkih partija unutar parlamenta i da li vi vidite mogućnost za saradnju?

Pramenković: Sve je to još u nekoj fazi pregovora. Ono što je meni lično žao, ali i svima nama iz stranke, jeste upravo to što nismo nastupili sa zajedničkom bošnjačkom listom. To je bio i poziv i želja Stranke pravde i pomirenja prije samih izbora. Do toga nažalost nije došlo, tako da o svim budućim vidovima saradnje ne mogu u ovom momentu govoriti. Postoji mogućnost formiranja poslaničkog kluba u parlamentu, videćemo kako će sve to teći.

RSE: A šta je po vašem mišljenju bio kamen spoticanja zbog kojeg bošnjačke stranke nisu izašle na jednoj listi na ovogodišnje izbore?

Pramenković: Iskreno, ne znam. Poziv je bio otvoren, bio je iskren, oni to nisu prepoznali. Zaista bi to prije bilo pitanje za njih, ali smatram da je to bilo u interesu bošnjačkog naroda.

Otvorena mogućnost ulaska u vlast

RSE: Stranka Sulejmana Ugljanina je odbila poziv na konsultacije sa predsednikom Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandrom Vučićem o formiranju buduće vlade, stranka Rasima Lajića je već u koaliciji sa SNS-om, a predsednik vaše stranke je bio na konsultacijama. Da li očekujete da će Stranka pravde i pomirenja biti koalicioni partner buduće vlade i vladajuća većina u skupštini, s obzirom na to da ste u prošlom sazivu imali partnerski odnos sa SNS-om?

Pramenković: Predsjednik naše stranke se odazvao pozivu predsjednika države i otišao na konsultacije, što smatram sasvim normalnim. Da li će doći do ulaska u vladu ili bilo kakvih drugih konkretnih dogovora, to još ne mogu reći. Mi smo stranka koja ne bježi od saradnje, od toga da dobijemo kvalitetne konkretne odgovore vezane i za goruća pitanja samih građana Sandžaka, ponajprije. Jer ja se usuđujem reći da je ovo regija Srbije koja je možda najzapostavljenija, da se tu mnogo stvari mora uraditi – i generalno na nivou države, ali u našoj regiji posebno.

RSE: Da li je saradnja sa SNS-om bila predmet razgovora unutar vaše stranke? Šta je ono što ste predočili Muameru Zukorliću pred odlazak na konsultacije sa predsednikom Srbije, u vidu zahteva koje kao manjinska stranka iznosite pred vladajuću stranku?

Pramenković: Svakako da su razgovori na nivou stranke tekli, da je bilo konstruktivnih prijedloga, ali to je ono što ja za sada ne bih iznosila. Svakako da mi imamo određene ciljeve i zahtjeve koji su veoma jasni.

RSE: Na koje konkretno zahteve mislite?

Pramenković: Prvenstveno vezano za određene probleme bošnjačkog naroda i u regiji Sandžaka, sve ono što nas tišti godinama. Ali ipak sačekaćemo da vidimo konkretno, pa ćemo onda izaći sa informacijama o eventualno postignutim dogovorima.

RSE: A koja su to po vama goruća pitanja koja muče građane Sandžaka i Bošnjake?

Pramenković: Pitanje infrastrukture je u Sandžaku jako loše. U lošem stanju su naši putevi. Aerodrom u Sandžaku ne postoji, iako bi se mogla iznaći lokacija ili čak aerodrom u Sjenici, vojni nekada, transformisati u civilni. Mi smo imali veliki problem i u zdravstvu, kao što je široj javnosti poznato sad u toku pandemije korona virusa. Međutim, to su problemi koji su godinama prisutni i onda oni u jednom momentu eskaliraju. Mi stalno ukazujemo i na probleme u obrazovanju, smatramo da obrazovni sistem se mora unapređivati, da mnoge otežavajuće okolnosti tište naš sistem - u pogledu partokratije, nepotizma, mita, korupcije, monopola od strane određenih političkih moćnika…

Vlasti je potrebna jaka opozicija

RSE: Kritičari vlasti i ovogodišnjih izbora koji su održani 21. juna upotrebili su izraz "protočni bojler" za novi saziv parlamenta, uz ocenu da je ovakav saziv sve bliži jednopartijskom sistemu i jednopartijskom parlamentu. Kako vi gledate na to i smatrate li da ćete unutar parlamenta, ako uđete u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom, imati autonomiju prilikom glasanja i odlučivanja o važnim pitanjima za ovu državu?

Pramenković: Za svaku iole ozbiljnu vlast jako je značajno imati kvalitetnu opoziciju, jer je opozicija i korektiv vlasti. I kada donosite bitne odluke, onda je manja odgovornost ukoliko imate i nekog ko će sa pozicije stranaka koje nisu na vlasti sudjelovati u samom procesu.

Ovo što sada imamo u parlamentu, opet ja ne mogu govoriti da li će biti stranaka koje će biti u opoziciji. Mi smo u jednom momentu i sami istakli da ukoliko se jasno ne izađe u susret našim zahtjevima, da ne bežimo od toga da uđemo kao ozbiljna, konstruktivna opozicija. Vidjećemo kako će se stvari dalje odvijati, ali mogu reći da je svakako jaka opozicija nešto što je preduslov, na kraju krajeva, demokratske vlasti.

RSE: Smatrate li da mali broj stranaka koje su trenutno u parlamentu i sam odnos snaga može da bude adekvatan korektiv vlasti?

Pramenković: Pa budući da imamo gotovo dvotrećinsku većinu u korist SNS-a, onda je svakako brojčano to dosta mala brojka. Ali opet sve zavisi i od te manjine, koliko je glasna u svojim zahtjevima i koliko želi ukazivati na probleme i sve ostalo što je važno da se sugeriše.

Žene aktivne u novopazarskoj skupštini

RSE: Iako ste prvi put u republičkom parlamentu, predstavljanje građana za vas nije novina i nepoznanica. Vi ste bili gradska odbornica u Novom Pazaru. Na koji način će se vaš politički nastup sada razlikovati u odnosu na lokalni nivo i da li ste se tokom odborničkog mandata u svojoj sredini susretali sa predrasudama, zbog toga što ste se uključili u politički život?

Pramenković: Nisam se suočavala sa predrasudama u mojoj sredini zato što je u parlamentu još žena pod hidžabom, kao i onih koje nisu na taj način odjevene. Jako aktivne smo bile u prethodnom mandatu, barem mogu reći za odbornice svoje stranke. Nas je bilo tri, sa svojim kolegama smo zaista sudjelovale, i to mi je veliko iskustvo kada sam se prvi puta i susrela sa skupštinskim radom. Ne mislim da će se moje djelovanje nešto drastično razlikovati. Naravno da je obim djelovanja sada mnogo veći, ali kurs naše stranke je isti kako na lokalu, tako i na nivou same države.

RSE: Političke stranke u Novom Pazaru tražile su od gradskih vlasti objavljivanje brojeva zaraženih i preminulih od korona virusa, najavljena je i nezavisna komisija. Da li ćete pitanje broja preminulih i zaraženih od korona virusa pokrenuti i u parlamentu, budući da su i na republičkom nivou u delu javnosti pokrenuta pitanja da li su brojevi koji se zvanično iznose tačni?

Pramenković: Kod nas u Novom Pazaru i na teritoriji Sandžaka je bilo zaista različitih, da kažem, manipulacija u pogledu samog broja i preminulih i oboljelih i građani su toga svjesni.

Na stavu smo da se treba još malo sačekati da se stanje stabilizira, jer je najbitnije sačuvati ljudske živote, a nakon toga svakako da ćemo insistirati na istini o svemu onome što se dešavalo. Prvo ovdje na nivou našeg gradskog kriznog štaba, na nivou bolnice. Jer drastično se razlikuju podaci vjerskih zajednica, podaci preduzeća koje se bavi ukopom od zvaničnih podataka koje smo dobijali od rukovodstva bolnice i gradskog kriznog štaba.