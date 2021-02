Mlada Srpkinja sa Kosova objavljuje svoju prvu knjigu i na albanskom jeziku

Svoju prvu zbirku pesama “Večni trag” petnaestogodišnja Mila Mihajlović iz Rabovca na centralnom Kosovu će objaviti uskoro i na albanskom jeziku jer, kako kaže, svoju emociju želi da podeli sa svim građanima Kosova a ne samo sa svojim sunarodnicima.

To će biti jedna od retkih knjiga srpskih autora, objavljenih i na albanskom jeziku.

“Ja živim i stvaram na Kosovu, odrastam u jednoj multietničkoj sredini i odnos sa našim sugrađanima je jako bitan”, poručuje Mila za Radio Slobodna Evropa (RSE), inače učenica Gimnazije u Lapljem Selu, opštini sa srpskom većinom Gračanica.

Do sada su neke njene pesme već prevedene na albanski jezik ali su dostupne samo u elektronskom formatu, odnosno na stranicama koje podržavaju i promovišu nove autore i knjige.

“Imam nekoliko dobrih prijatelja koji mi pomažu da pesme prevedem i onda ih postavljam na svom Instagram nalogu, u verziji na srpskom, albanskom i engleskom jeziku”, navodi Mila Mihajlović.

Zašto uči albanski?

Inače, ova petnaestogodišnjakinja zastupa stav da bi albanski, odnosno srpski jezik trebao da se uči kroz obrazovni sistem na Kosovu jer “mladi moraju da komuniciraju međusobno bez ikakvih prepreka”.

“Na žalost, mladi nemaju prilike da u školama uče albanski jezik, što je ogromna greška. Ja albanski jezik učim kroz komunikaciju sa ljudima i kroz kurs”, priča Mila i ponavlja da je učenje jezika svojih komšija od izuzetne važnosti.

Mila Mihajlović je i član NVO Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo a glasno zagovara suživot, mir i toleranciju među svim zajednicama, što neki njeni vršnjaci ponekad i ne podržavaju.

“Neki su sebi dali za pravo da me pitaju zašto učim albanski jezik, za šta će mi u životu trebati albanski jezik? Zato što ću da odem u prodavnicu po hleb i jogurt i neću moći da se sporazumem ako ne znam jezik, zato što ću negde da odem i želeću nekog da upoznam a neću znati da mu se obratim…pitaju me i zašto ti smatraš da je toliko bitno pomirenje, ja sam im rekla ako vi stalno gledate u prošlost, nećete nikada imati priliku da razumete drugu kulturu. Ali ima pozitivnih primera, onih koji me podržavaju u tome šta radim”, kaže ona.

Podrška roditelja

Milina majka Jagoda Mihajlović u potpunosti podržava svoju ćerku u nameri da ruši predrasude i izgradi most između mladih iz redova srpske i albanske zajednice.

“Smatram da je ona na dobrom putu. Ono što mi je najbitnije je da ona postaje čovek u pravom smislu reči. Za mene kao majku je važno da njena dela u budućnosti govore o njoj a ne ona sama”, podvlači Jagoda.

Seća se da su ona i njen suprug ranije dovozili Milu u Prištinu i čekali je dok bi ona bila na nekim aktivnostima ili se družila sa svojim prijateljima.

“I onda kada vidim tu decu, ja onda vidim da su to mali veliki ljudi. I onda razmišljam zašto bih ja provodila vreme u Prištini, sedeći u kafić i čekajući Milu. Ja se sada lepo vratim sa suprugom kući i onda kada me ona pozove mi dođemo da je pokupimo. Ja vidim da mi je dete u sigurnim rukama”, ocenjuje Jagoda.

Dodaje da joj je drago što se Mila i njeni prijatelji iz redova albanske zajednice ne osvrću na prošlost, gledaju u budućnost a žive u sadašnjosti.

“Potpuno su realni i racionalni, to su deca ista. Neke njene prijateljice me zove mama. Mi dolazimo iz multietničke sredine i ja sam moje dete vaspitavala da voli svoju naciju ali da isto tako poštuje druge. To je naša vrednost, to je prednost multietničke sredine”, ponavlja Jagoda Mihajlović.

Borba protiv nejednakosti u društvu

A Mila ne razmišlja puno o svojoj budućnosti već uživa u trenutku i onome što sada radi.

“Želim da širim perspektivu. Ne znam šta će život da mi donese ali moja budućnost zavisi od sadašnjosti i važno je da radim ono što volim”, kaže ona.

Ponavlja da će se i u narednom periodu svakako boriti protiv nejednakosti u društvu.

“Kosovu je preko potreban aktivizam jer se društvo suočava sa nedostatkom obrazovanih ljudi, nedostaje rodna, građanska politička jednakost”, zaključuje Mila Mihajlović.