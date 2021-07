Palmer: Hedžnig aranžman će ograničiti uticaj Kine u Crnoj Gori

Zamenik pomoćnika američkog državnog seketara Metju (Matthew) Palmer izjavio je da je najava o hedžing aranžmanu kojim se Crna Gora zaštitila od valutnog rizika kredita za auto-put Bar-Boljare i smanjila kamatnu stopu, pokazatelj posvećenosti Vlade fiskalnoj odgovornosti i ograničavanju mogućnosti spoljnih faktora, u ovom slučaju Kine, da stvaraju neprilike.

Aranžmanom je smanjena kamatna stopa na dug prema kineskoj Exim banci sa dva na 0,8 odsto, a dogovoren je sa tri banke - dve američke i jednom francuskom, čija imena ministar finansija Milojko Spajić juče na konferenciji za medije nije želeo da otkrije.



Palmer je kazao za TV Vijesti da su postojali razlozi za zabrinutost u vezi s ugovorom koji je Crna Gora potpisala sa Kinom, obavezama po pitanju duga koji je taj ugovor uključivao, kao i posledicama po zemlju u slučaju nemogućnosti servisiranja duga.



"Mislim da je dobro što je došlo do ovih aranžmana. Mislim da će to dati malo više prostora i ograničiti uticaj koji bi NR Kina mogla da imati na kreiranje politika u Crnoj Gori. Kad je reč o budućnosti, nadam se da će ne samo Crna Gora, već i sve zemlje Zapadnog Balkana biti opreznije po pitanju bilo kojih sporazuma koje postižu sa Kinom i sasvim sigurno ugovora koje možda potpisuju za razvoj infrastrukture, jer smo videli da Kina širom sveta koristi ovu vrstu diplomatije kroz zamku dugovanja, da upeca zemlje za obaveze koje nisu u položaju da finansiraju i da onda to koristi kao uticaj za dobijanje političkih ustupaka. To je taktika koju smo viđeli da Kina koristi u centralnoj i jugoistočnoj Aziji, Africi i sve više na prostoru Evrope", rekao je on.

Ambasada Kine: Palmer navikao da bude ‘tutor’

Ambasada Kine je u večerašnjem reagovanju saopštila da "zamka kineskog kredita" izgleda bila jedna od svrha njegove posete Crnoj Gori, te da je želeo uzburkati javnost.



"Na osnovu ovakvih izjava možemo videti da je on navikao da bude svojevrstni ‘tutor’ u drugim zemljama. Sumnjamo da li se narod Crne Gore slaže sa njegovim neosnovanim optužbama, imajući u vidu da dolaze od visokog američkog zvaničnika, koji predstavlja zvanične politike i očekivane ciljeve SAD", ističu u kineskoj ambasadi.



U saopštenju se Ambasada Kine pita zašto SAD nisu pružile pomoć, u trenutku kada je crnogorski narod želeo izgraditi autoput?



"Tokom svoje posete Palmer je trebao da se dobro fokusira na odnose između SAD i Crne Gore, a ne da nanese štetu odnosima Kine i Crne Gore, te da unižava imidž Kine, pod izgovorom da je to dobro za Crnu Goru. Verujemo da neodgovorne izjave američkog zvaničnika ne mogu ugroziti kinesko-crnogorske odnose, kao i prijateljsku saradnju i imidž Kine u Crnoj Gori i regionu, kroz njegove negativne etikete", zaključuju u Ambasadi KIne.



Prva deonica autoputa u Crnoj Gori, koji treba da vodi od Jadranskog mora (Bara) do granice sa Srbijom (Boljare), trebalo je da bude završena u maju 2019. godine, ali je zbog probijenog roka potpisan aneks ugovora za novim rokom 30. septembar 2020. godine. Ni taj rok, međutim, nije ispoštovan.



Ugovorena cena sa kineskom Eksim bankom je prvobitno bila 809 miliona dolara, a zatim je povećana za još oko 90 miliona za naknadnu izgradnju pristupnih puteva ka Podgorici i komunalne infrastrukture uz autoput.

Palmer: Uvereni smo u uključenost trečih strana na crnogorskoj sceni

Palmer je izjavio da su SAD potpuno uverene u uključenost trećih strana i spoljnih aktera na crnogorskoj političkoj sceni.

On je rekao da je važno da zemlju vode predstavnici koje je narod odabrao kako bi unapredili njihove interese. Poručio je i da vlast i opozicija moraju da sarađuju kako bi se sprovele neophodne reforme.



"Mi smo potpuno uvereni u uključenost trećih strana, spoljnih aktera na crnogorskoj političkoj sceni, uključujući širenje dezinformacija putem interneta. Mislim da je važno da crnogorska javnost ima poverenja da politiku zemlje vode predstavnici koje su oni odabrali kako bi unapređivali njihove interese, a ovo je područje na kojem treba da budemo posebni oprezni”, kazao je Palmer upitan da prokomentariše mešanje Srbije u unutrašnja pitanja u Crnoj Gori.



Sarađujemo s partnerima u Crnoj Gori na jačanju kapaciteta za identifikovanje ovih aktivnosti, naročito na internetu, i da se preduzmu odgovarajuće mjere kako bi se zaštitili, dodao je on.



"Ali ovo nije izazov s kojim se suočava samo Crna Gora. Širom svijeta smo videli neke spoljne aktere, nekada vladine, nekada nevladine, kako rade na tome da na prikriven način utiču na politička dešavanja. I mi smo se u SAD suočili s istim izazovom. Rusija je bila iza brojnih ozbiljnih pokušaja te vrste", zaključio je Palmer.