Charles McGonigal, bivši visokorangirani protuobavještajac američkog FBI-a koji je istraživao ruske oligarhe, optužen je da je tajno radio za jednog, Olega Deripasku, kršeći sankcije Sjedinjenih Američkih Država.

Službenika FBI-a se u posebnoj optužnici tereti i za uzimanje novca od bivšeg albanskog obavještajnog oficira s kojim je, kako se navodi, putovao u Albaniju 2017. godine gdje se susreo s premijerom Edijem Ramom, piše novinska agencija Associated Press (AP).



Charles McGonigal, specijalni agent i šef protuobavještajnog odjela FBI-a u New Yorku od 2016. do 2018., optužen je u ponedjeljak, 23. januara, da je radio s bivšim sovjetskim diplomatom koji je bio prevoditelj Olega Deripaske, ruskog milijardera navodno se u kodu naziva "veliki tip" i "klijent" (''The Big Guy'' i ''The Client'').

McGonigal, koji je nadzirao i sudjelovao u istragama protiv ruskih oligarha, uključujući Deripasku, radio je na tome da se Deripaskine sankcije ukinu 2019. i uzeo je novac od njega 2021. kako bi istraživao drugog, rivalskog oligarha, saopćilo je Ministarstvo pravosuđa SAD-a.

Osjetljivi trenutak

Optužnica je nanijela štetu FBI-u u vrijeme kada se ured zapleo u odvojene politički nabijene istrage koje uključuju rukovanje povjerljivim dokumentima od strane predsjednika Joea Bidena i bivšeg predsjednika Donalda Trumpa.

Novopečeni republikanci u Kongresu obećali su istražiti odluke u velikim slučajevima FBI-a i Ministarstva pravosuđa.

McGonigal i prevoditelj Sergej Šestakov uhapšeni su u subotu, McGonigal nakon slijetanja u međunarodnu zračnu luku John F. Kennedy, a Šestakov u svom domu u Morrisu, Connecticut.



Zadržani su u federalnom zatvoru u Brooklynu. McGonigal se u ponedjeljak izjasnio da nije kriv i pušten je uz jamčevinu od 500.000 dolara. Očekuje se da će Šestakov također biti izveden pred sud u ponedjeljak.

McGonigal (54) i Šestakov (69) optuženi su za kršenje i udruživanje u kršenju Zakona o međunarodnim izvanrednim gospodarskim ovlastima (International Emergency Economic Powers Act), udruživanje za pranje novca i pranje novca.

Šestakov je također optužen za davanje lažnih izjava FBI-u.



AP je tražio komentar od odvjetnika McGonigala i Šestakova. Deripaskini odvjetnici u ponedjeljak nisu odmah odgovorili.



McGonigal je odvojeno optužen na saveznom sudu u Washingtonu, D.C. za prikrivanje najmanje 225.000 dolara u gotovini koje je navodno primio od bivšeg albanskog obavještajca dok je radio za FBI.



Optužnica McGonigala ne tereti niti karakterizira kao mito, ali savezni tužitelji kažu da je on, dok je isplatu skrivao od FBI-a, kao supervizor FBI-a poduzeo radnje koje su bile usmjerene na vlastitu financijsku korist.



Uključivali su prijedlog da farmaceutska tvrtka plati tvrtki tog čovjeka 500.000 dolara u zamjenu za zakazivanje poslovnog sastanka na kojem će sudjelovati predstavnik američke delegacije u Ujedinjenim narodima.

Pristup povjerljivim dosjeima

U e-poruci upućenoj cijelom uredu u ponedjeljak, direktor FBI-a Christopher Wray rekao je da je McGonigalovo navodno ponašanje "u potpunosti u suprotnosti s onim što vidim od muškaraca i žena iz FBI-a koji svaki dan svojim postupcima pokazuju da su vrijedni povjerenja javnosti."



Ministarstvo financija SAD-a dodalo je Deripasku na svoj popis sankcioniranih osoba i tvrtki 2018. zbog navodnih veza s ruskom vladom i ruskim energetskim sektorom usred stalnih prijetnji Rusije prema Ukrajini.

U rujnu su savezni tužitelji na Manhattanu optužili Deripasku i trojicu njegovih suradnika za urotu i kršenje američkih sankcija planiranjem da osiguraju da se njegovo dijete rodi u Sjedinjenim Državama.



Šestakov, koji je radio kao prevoditelj za savezne sudove i tužitelje u New Yorku nakon što je otišao u mirovinu kao diplomat 1993., pomogao je povezati McGonigala s Deripaskom, prema optužnici.

Godine 2018., dok je McGonigal još radio za FBI, Šestakov ga je upoznao s bivšim sovjetskim i ruskim diplomatom koji je bio Deripaskin agent, navodi se u optužnici. Ta osoba nije imenovana u sudskim dokumentima, ali Ministarstvo pravosuđa kaže da se "u izvješćima javnih medija pričalo da je ruski obavještajni časnik".



Prema optužnici, Šestakov je od McGonigala tražio pomoć da agentova kći dobije staž u protuterorističkim i obavještajnim jedinicama njujorške policije. McGonigal se složio, kažu tužitelji, i rekao kontaktu u policijskoj upravi da me "njezin otac zanima iz više razloga."



Prema optužnici, policijski narednik je naknadno izvijestio njujoršku policiju (NYPD) i FBI da je žena tvrdila da ima "neobično blizak odnos" s agentom FBI-a koji joj je, kako je rekla, dao pristup povjerljivim FBI-jevim dosjeima. Narednik je smatrao da je "neuobičajeno da student dobije takav poseban tretman od NYPD-a i FBI-a", navodi se u optužnici.



Nakon što se povukao iz FBI-a, prema optužnici, McGonigal je 2019. otišao raditi kao konzultant i istražitelj za međunarodnu odvjetničku tvrtku koja želi poništiti Deripaskine sankcije, proces poznat kao "delisting".



Odvjetničko društvo platilo je McGonigalu 25.000 dolara preko korporacije u vlasništvu Šestakova, kažu tužitelji, iako su posao na kraju prekinuli faktori kao što je pandemija COVID-19.

Godine 2021., prema optužnici, Deripaskin agent angažirao je McGonigala i Šestakova da iskopaju prljavštinu o suparničkom oligarhu, protiv kojeg se Deripaska borio za kontrolu nad velikom ruskom korporacijom, u zamjenu za 51.280 dolara unaprijed i 41.790 dolara mjesečno plaćenih preko ruske banke tvrtki iz New Jerseyja u vlasništvu McGonigalova prijatelja.

McGonigal je svog prijatelja držao u neznanju o pravoj prirodi isplata, kažu tužitelji.

Putovanje u Albaniju

McGonigal je također optužen za skrivanje od FBI-a ključnih detalja o putovanju u Albaniju 2017. godine s bivšim albanskim obavještajcem koji mu je navodno dao najmanje 225.000 dolara.



Prema Ministarstvu pravosuđa, McGonigal se tamo susreo s albanskim premijerom Edijem Ramom i pozvao na oprez pri dodjeljivanju dozvola za bušenje naftnih polja u zemlji ruskim tvrtkama. McGonigalovi albanski kontakti imali su financijski interes u tim odlukama.

Kao primjer kako je McGonigal navodno zamaglio osobnu korist s profesionalnim odgovornostima, tužitelji u Washingtonu kažu da je on "uzrokovao" FBI-ev ured u New Yorku da otvori istragu o kriminalnom lobiranju u kojoj je bivši albanski obavještajni dužnosnik trebao poslužiti kao povjerljivi izvor.



McGonigal je to učinio, tvrde tužitelji, a da FBI-u ili Ministarstvu pravosuđa nije otkrio svoje financijske veze s tim čovjekom.