Prećutni dogovor Podgorice i Beograda da Marovići ne budu izručeni?

Nakon odbijanja Srbije da Crnoj Gori izruči Oliveru Ilinčić koju crnogorsko tužilaštvo tereti za umiješanost u budvanske višemilionske afere, ponovo je aktuelizovano pitanje da li će i kada Marovići, Miloš i Svetozar kazne na koje su osuđeni služiti u Crnoj Gori.

Koliko su u pravu oni koji tvrde da je u cijelom slučaju posrijedi odugovlačenje izručenja Marovića kao i da je u pozadini politički dogovor vlasti u Podgorici i Beogradu.

Specijalno tužilaštvo Crne Gore tereti Oliveru Ilinčić da je dio organizovane kriminalne grupe koja je sa Svetozarom Marovićem kao šefom kriminalne organizacije brojnim malverzacijama oštetila budvansku kasu za nekoliko desetina miliona eura. Ilinčić je okrivljena u predmetima "Kopirajt", "Properti investment", "Bulevar", "Krapina" i "Otpadne vode".

Vrhovno državno tužilaštvo je u februaru 2016. godine pokrenulo istragu protiv Ilinčić da bi u maju iste godine za njom raspisalo potjernicu.

Ilinčić, međutim neće biti izručena Crnoj Gori, odlučio je Viši sud. Odluka nije pravosnažna do konačne ocjene koju će izreći vijeće Apelacionog suda.

Beogradski Viši sud u obrazloženju navodi da su utvrdili da krivično djelo „na organizovani način“ koje se stavlja na teret Oliveri Ilinčić, po zakonu Republike Srbije ne predstavlja krivično djelo iz oblasti organizovanog kriminala.

Takođe navode da je Ilinčić crnogorsko državljanstvo izgubila 2008.godine zbog čega je prilikom odlučivanja po molbi crnogorskih pravosudnih organa primijenjen Ugovor o izručenju sopstvenih državljana.

Ilinčić godinama unazad važi za najbližeg saradnika Svetozara Marovića za kojim je raspisana međunarodna potjernica radi izdržavanja skoro četvorogodišnje zatvorske kazne, a bila je direktorka firme u vlasništvu kontroverznog srpskog biznismena Stanka Subotića Caneta.

No, Svetozar Marović je i dalje u Beogradu, kako njegov advokat tvrdi na liječenju, a do izručenja ne dolazi i pored Interpolove potjernice i, u više navrata ponovljenih izjava Ministra pravde Crne Gore Zorana Pažina da Svetozar i njegov sin Miloš zatvorske kazne na koje su osuđeni treba da služe u Crnoj Gori.

Podsjetimo da je mlađi Marović po izricanju kazne zatražio i dobio srbijansko državljanstvo da bi, po mnogim ocjenama upravo izbjegao služenje kazne u zatvoru u Spužu, nadomak Podgorice.

Zašto se još čeka na izručenje Marovića, pitali smo advokate u Podgorici i Beogradu. Prethodno smo uputili isto pitanje na adresu Ministarstva pravde Crne Gore ali još nijesmo dobili odgovor.

Za podgoričkog advokata Veselina Radulovića odgovornost je na crnogorskom tužilaštvu:

„Mislim da bi Državno tužilaštvo koje radi profesionalno svoj posao i zakonito o tome vakako vodilo računa prilikom pokretanja postupka i da bi obezbijedilo da sva ta lica budu dostupna pravosudnim organima i da im se izrekne adekvatna kazna u skladu sa težinom počinjenim krivičnim djelima. Ovo tužilaštvo je sve to propustilo i na kraju imamo epilog koji imamo. Stiče se utisak da je to ipak bila jedna vrsta dogovora i da su glavni akteri budvanskih afera znali da će krajnji epilog biti ovakav i da će u najvećem dijelu uspjeti da izbjegnu ruku pravde.“

Poznati beogradski advokat Božo Prelević ocjenjuje da je odugovlačanje u slučaju Marovići rezultat dogovora režima u Beogradu i Podgorici koji kako kaže za Radio Slobodna Evropa odlično i javno i tajno sarađuju u svim stvarima pa i u slučaju Marovići i objašnjava:

„Mislim da će se u Crnoj Gori vaditi na to da Srbija eto nije htela da ih izruči pa mi onda nemamo mogućnosti da im sudimo i presuđujemo. Ja mislim da oni moraju nekako da zatvore jedan predmet, a da u stvari ne znaju kako će da ga zatvore. Kako su Marovići izašli iz Crne Gore, zašto im nijesu uzeli pasoše. Ja stvarno ne mogu da verujem da iko može pomisliti da bi režim u Srbiji na zaista ozbiljan zahtev režima u Crnoj Gori da im izruče Svetu Marovića, to odbio da učini. To je poprilično smešno jer oni savršeno sarađuju i u nekim drugim, mnogo ozbiljnijim oblastima na štetu građana koji su ih glasali.“

Advokat Prelević dakle sumnja da vlast u Srbiji ne bi izručila sve optužene i osumnjičene za budvanske afere koji se nalaze na njenoj teritoriji, da to Crna Gora zaista ozbiljno i zatraži:

„Ja prosto ne mogu da verujem u to u ovoj, prosto idiličnoj saradnji u kojoj Crna Gora glasa za Kosovo, za Kosovo u UNESCO, ulazi u NATO, a da to ne smeta premijeru, a sada i kralju Srbije Aleksandru. Smeta mu kada to rade Makedonci, Hrvati ili bilo ko drugi ali je super kada to radi Crna Gora. Iz toga vi vidite tu jednu potpunu neprincipijelnost i onda je sledstveno tome apsolutno nemoguće zaključiti da on ne bi izručio neku Oliveru Ilinčić Crnoj Gori. Ma hajte, molim vas.“

Dodajmo da je osim u slučaju ,,Marovići“ i u slučaju „Državni udar“ Srbija odbila da izruči svoje državljane - Nemanju Ristića i Predraga Bogićevića koje crnogorsko pravosuđe, pored još nekoliko srpskih, ruskih i crnogorskih državljana sumnjiči za učešće i umiješanost u pokušaj terorizma na dan izbora u oktobru prošle godine.