Ukrajinski muzički duo započinje turneju o djeci koju je Rusija otela

Ukrajinski otac u očajničkom, posljednjem pokušaju putuje u Moskvu kako bi spriječio da njegovu djecu ne usvoji neka ruska porodica.

Dvanaestogodišnja djevojčica bez roditelja leži u bolničkom krevetu s ranama od gelera, nadajući se da će je djed pronaći u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti koju je okupirala Rusija.

Ukrajinska tinejdžerka pita se: "Ko sam ja?" nakon što je bila izložena ispiranju mozga tokom zatočeništva u Rusiji.

Ove i slične priče bile su inspiracija za seriju pjesama kanadsko-ukrajinske pjevačice Maričke (Marichka) i 19-godišnje Lize, koja je 2022. godine silom odvedena iz Mariupolja u Rusiju.

Njihova međunarodna turneja počinje u Londonu 27. januara.

"Ljudi ne znaju šta rat zaista znači", ističe Marička za Radio Slobodna Evropa.

"To nisu dvije strane koje se samo bore jedna protiv druge. Jedna strana je došla u Ukrajinu i čini strašne zločine, uključujući krađu hiljada ukrajinske djece s okupiranih teritorija", navodi ona.

Prema podacima povjerenika za dječija prava predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, Rusija je tokom gotovo četiri godine opšte invazije otela ili prisilno primjestila skoro 20.000 maloljetnika.

Marička, poznata pjevačica koja je nastupala u dvoranama poput Carnegie Halla u New Yorku i Barbican Centra u Londonu, kaže da je sada svoj život posvetila borbi za ovu djecu.

Jedna od njenih pjesama, Remember, I Believe in You (Sjeti se, vjerujem u tebe), inspirisana je pričom Ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, koja je bila dio šire istrage o otetoj djeci iz 2023. godine.

Pjesma govori o Jevhenu Meževom, kojem su ruske snage nakon okupacije Mariupolja 2022. godine otele sina i dvije kćerke.

Kada je uspio stupiti u kontakt s njima, sin mu je rekao da će biti usvojeni za pet dana ako on ne dođe u Moskvu po njih.

"To je bila jedna od najpotresnijih priča", rekla je Marička, dodajući da se nada da će ih prvi put lično upoznati u aprilu, kada ih posjeti u baltičkim državama, gdje sada žive.

Marička kaže da tokom pisanja pjesama izbjegava uznemiravati porodice mailovima i telefonskim pozivima, poštujući njihovu potrebu za mirom i oporavkom.

Mnoge od tih priča već su bile prisutne u medijima.

Druga pjesma, The Riddle (Zagonetka), inspirisana je pričom Kire Obedinske. I ona je iz Mariupolja, a imala je 12 godina kada su ruske snage napale njen grad.

Nakon što je svjedočila kako joj je otac ubijen hicem na balkonu njihovog stana, pokušala je pobjeći iz grada, ali je ranjena u eksploziji mine.

Dok je mjesec dana ležala u bolnici u Donjecku, njen djed je prošao dug i težak put: letio je iz Poljske u Tursku, zatim u Moskvu, a potom kopnom u Ukrajinu na područje koje je trenutno pod ruskom okupacijom, prolazeći brojne kontrolne tačke i ispitivanja.

"Skoro je izgubila nadu da će doći [djed] i spasiti je", ističe Marička. "Znam da je bila u jako lošem stanju kada su se sreli. I čak i sada, još prolazi kroz oporavak."

Obedinska, čija je majka umrla dok je bila beba, danas živi s bakom i djedom u Užgorodu, na zapadu Ukrajine.

"U mojoj pjesmi, djed joj postavlja zagonetke kako bi je podsjetio da je jako voljena, da ima svoj dom i da je svi čekaju", kaže Marička.

Još jedna pjesma, 4.5.0., nosi poruku nade majke njenom otetom djetetu da će se ponovo ujediniti.

Marička kaže da publika često bude ganuta do suza tokom izvođenja njenih pjesama.

"Emocije su vrlo jake", kaže. "Osjećaj majke koja gubi dijete... to je čista emocija."

Dnevnik rata

Marička neprestano traži nove priče iz kojih crpi inspiraciju za svoje pjesme.

Tako je upoznala Lizu, čije puno ime Radio Slobodna Evropa neće objaviti iz sigurnosnih razloga, a koja ima vlastitu priču o ratu i zatočeništvu, zabilježenu u dnevniku koji je vodila.

Sa 15 godina, Liza je pjevala u bendu s prijateljima u Mariupolju. Dana 21. februara 2022. zapisala je uzbuđeno: "Naš bend bi mogao biti pozvan da nastupi na TV-u"

Tri dana kasnije, probudile su je eksplozije u 4.00 sata ujutro, kada je Rusija započela opštu invaziju.

"Prozori na mom balkonu popucali su od detonacije", rekla je nedavno za Radio Slobodna Evropa.

U kasnijim zapisima opisuje život pod ruskim bombardovanjem.

"Mislim da je moj dečko mrtav", te opisala bijeg iz grada "s gitarom na leđima".

Liza je ispričala da su ruski vojnici na jednom kontrolnom punktu razdvajali djecu od roditelja, ali je ona to uspjela izbjeći uz pomoć komšinice koja je s vojnicima odvlačila pažnju flertom.

Kasnije, u tzv. filtracionom kampu, rekla je da su vojnici pokušali da je svuku kako bi provjerili ima li nacističke tetovaže, ali je insistirala da to učini žena.

Njenu porodicu privremeno je prihvatila tetka po majci koja živi u Rusiji, ali su ubrzo shvatili da rođaci ne vjeruju njihovim svjedočenjima o bombardovanju Mariupolja.

Kada su odlučili napustiti Rusiju, poručeno im je: "Vi nam više niste porodica".

Liza danas živi u Stuttgartu u Njemačkoj i na daljinu studira marketing na Univerzitetu u Kijevu.

Njen dečko ipak nije bio mrtav. Opet su zajedno.

Nedavno je dobila vizu za Veliku Britaniju i nastupit će s Maričkom na koncertu u Londonu. U projektu učestvuje još pet muzičara.

Nakon Londona, turneja se nastavlja u Škotskoj, Vancouveru i na festivalu WOMADelaide u Australiji, a završava se u Hagu u aprilu.

Završni koncert ima posebno značenje.

Hag je sjedište Međunarodnog krivičnog suda (ICC), koji je podigao optužnice protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina i Marije Lvove-Belove, ruske komesarke za prava djeteta, koje sumnjiči za ratne zločine, uključujući i nezakonitu deportaciju djece iz Ukrajine u Rusiju.

Marička kaže da će taj koncert biti poseban.

"Zaista zamišljam Putina i Lvovu-Belovu tamo, kako odgovaraju za sve zločine koje su počinili. Za mene je jako važno biti na tom mjestu, biti tamo s Lizom i održati koncert upravo u Hagu", ističe Liza.

Marička kaže da se nada kako će Putina vidjeti na optuženičkoj klupi u Hagu, dok Liza ne dijeli njen optimizam.

"Ono čega se on najviše boji jeste kazna. I mislim da će naći način da je izbjegne", ocjenjuje.