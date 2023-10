Predsjednica Moldavije za RSE: Što je veća EU, to bolje

Moldavija se prijavila za članstvo u Evropskoj uniji ubrzo nakon pokretanja ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Sa Moldavijom prijavile su se i Ukrajina i Gruzija. Kandidatski status, zajedno sa Ukrajinom, Moldavija je dobila u junu 2022.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pohvalila je napore Moldavije u ispunjavanju kriterija za članstvo u 27-članom bloku, rekavši da je Kišinjev napravio "izuzetan" i "impresivan" napredak u provođenju reformi.

"Moldavija je dokazala koliko je odlučna i koliko brzo može napredovati na putu reformi i približavanja EU", rekla je Von der Leyen nakon sastanka s predsjednicom Maiom Sandu u Kišinjevu 12. oktobra. Ukrajina i Moldavija pozvane su na otvorio pristupne pregovore s 27-članim blokom u junu prošle godine.

Nada za pokretanje pregovora u decembru

Predsjednica Moldavije Maia Sandu u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) govori o procesu pristupanja i energetskoj zavisnosti njene zemlje od Rusije.

RSE: Gospođo predsjednice čini se da će Evropska komisija dati pozitivan izvještaj po pitanju pristupanja Moldavije kako biste mogli započeti pregovore već ove godine. Sada je preostalo da se razgovara o tome da bi proširenje mogli da bude spremno 2030. Ako je EU spremna, mogle bi biti spremne i države koje pristupaju. Hoće li Moldavija biti spremna do 2030.?

Sandu: Nadam se da ne, one će biti spremne i prije 2030. Ali ovo je takođe rok koji smo mi sami sebi zadali interno. Teško radimo na tome. Nadamo se da će odluka u decembru biti pozitivna o pokretanju pregovora. I nadamo se da će EU biti spremna da prihvati Moldaviju u nekoliko narednih godina.

RSE: Hoćete li nastaviti da budete u paru sa Ukrajinom? Do sada je bilo tako? Ili ćete razmatrati razdvajanje?

Sandu: Vjerujem da je to odluka Komisije i institucija? Nadamo se da ćemo ići zajedno, i za nas je važno da se uključi Ukrajina, a vjerujem da je za Ukrajinu važno da je Moldavija takođe dio EU. Konačno, taj pristup se bazira na zaslugama. Mi ćemo naporno raditi i nadamo se da će isto biti i sa Ukrajinom.

RSE: Šta je sa Gruzijom, kao dijelom trija? Ili imamo neke rezerve?

Sandu: Znate, taj pristup je bazira na zaslugama. I vjerujem i nadam se da će više država postati članice EU, tim bolje za kontinent, vjerujem da demokratije treba da podržavaju jedan drugu i da demokratski svijet treba da bude zajedno.

A na kontinentu, što je veća EU, to bolje. I što je jača EU, ona treba da razmotri da sve tri države pristupaju istovremeno. Ponavljam, ovo je pristup baziran na zaslugama. I moramo samo naporno da radimo. Svaka država pojedinačno mora da radi na ovoj agendi.

Scenariji za Pridnjestrovlje

RSE: Znači kažete da biste mogli biti spremni do 2030. i to znači da u nekom trenutku, moraćete da donesete odluku o Pridnjestrovlju. Kakav scenarij predviđate? Možete li da zamislite da Republika Moldavija postaje članica EU bez Pridnjestrovlja? Kao scenarij na Kipru? Da li je za vas to nešto sa čim se može raditi?

Sandu: Naravno, željeli bismo da postanemo članica EU kao reintegrisana država i mogla bi da postoji geopolitička prilika u narednih nekoliko godina, jer stvari zavide od toga šta će se desiti u regiji. Mi smo spremni da iskoristimo tu geopolitičku priliku. Samo želim da ponovim da je mirno rješenje jedino prihvatljivo rješenje za tranziciju sukoba.

S druge strane, ako se ovaj prvi scenarij ne dogodi, vjerujem da bismo trebali ponovo razmotriti reintegraciju ili integraciju Moldavije u dva koraka. Prvo desna obala Pridnjestrovlja, a zatim lijeva obala Pridnjestrovlja.

RSE: Znači da bi takozvani Kipar scenarij mogao biti rješenje za Moldaviju, takođe?

Sandu: O tome treba da razgovaramo.

Gas sa slobodnog tržišta

RSE: Idemo na energetiku. Rekli ste da je Moldavilja sada oslobođena od energetske zavisnosti od Rusije. Da li je to istina? Jer, zar ne kupujete i dalje ruski gas preko Turskog toka?

Sandu: Mi danas ne kupujemo ruski gas, ne kupujemo ruski gas od Gazproma, kupujemo gas na tržištu, što znači da nas ne mogu ucjenjivati iz državnog ministarstva finansija kao što je to nekad bilo. Prije otprilike godinu dana, kada im se ne bi dopalo nešto u politici vlade Moldavije, oni bi samo došli i rekli imamo snabdjevenije gasom. Danas, mi idemo na tržište i kupujemo. Ne mogu tačno da kažem odakle gas dolazi. Ali kupujemo na slobodnom tržištu i niko ne može da nas ucjenjuje i kaže kako će prekinuti dostavu gasa uprkos tome što smo platili za gas.

RSE: To znači da možda i dalje kupujete ruski gas. Ali to je samo…

Sandu: Moći ću da vam kažem odakle dolazi gas koji kupujemo. Ali danas kupujemo prema pravilima na tržištu a ne prema nekim političkim i geopolitičkim željama.

Nezavisnost u električnoj energiji za dvije godine

RSE: A, šta je sa električnom energijom, onda? Jer većina struje i dalje dolazi iz Pridnjestrovlja koje zavisi od ruskog gasa? Kako ćete to riješiti?

Sandu: To je tačno. Mi kupujemo struju iz elektrana u separatističkoj regiji, koje je ilegalno privatizovala Rusija. Ali istovremeno gradimo elektro mrežu sa Rumunijom. Za dvije godine, imaćemo punu nezavisnost. Čak i danas smo spojeni na NCBE. Tako da teoretski imamo pristup EU tržištu. Ali naša veza prolazi kroz Ukrajinu i svaki put kada Rusija bombarduje na elektro mrežu Ukrajine, mi imamo probleme. Zato moramo da imamo direktnu vezu i radimo na tome.

RSE: Ukrajina je 1. januara rekla da će zaustaviti dotok ruskog gasa kroz zemlju, što znači da će prestati ići u Pridnjestrovlje, hoće li to biti problem?

Sandu: Koliko oni znaju, ugovor o tranzitu koji Ukrajina ima s Rusijom ističe sljedeće godine. Dakle, u međuvremenu, vjerujemo da će se nastaviti snabdjevenije gasom preko Pridnjestrovlja. Ali što se tiče ostatka Moldavije, kao što sam rekla, ne zavisimo od ruskog gasa koji ide kroz Ukrajinu.

RSE: Spomenuli ste mreže za električnu energiju sa Rumunijom koja je trebala da počne već na proljeće , zašto je potrebno toliko vremena da se izgradi?

Sandu: Pa, trebala je da bude izgrađena prije mnogo godina. Ali projekat je počeo 2021. kada je došla nova vlada i projekat treba da se završi do 2025. To je bio originalni plan, to je veliki infrastrukturni projekat i nažalost, ne može se izgraditi u kraćem periodu.

RSE: Ali onda vidim problem jer zar se ljudi u Moldaviji neće smrzavati ove zime ako Rusija odluči da obustavi gas i ta linija preko Rumunije ne bude gotova?

Sandu: Neće. Moldavija je u mnogo boljoj situaciji danas u poređenju s prethodne dvije zime. Prvo, jer smo uspjeli da napravimo zalihe gasa. Drugo, mi vjerujemo da ove zime možemo da imamo dobavljača električnom energijom.